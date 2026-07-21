Quand, quant ou qu’en : comment ne plus se tromper

« Quand » se remplace par « lorsque », « quant » par « en ce qui concerne » et il est toujours suivi de à, au ou aux, « qu’en » se décompose en que + en. Trois formes, trois tests de substitution et un tableau pour choisir la bonne graphie sans hésiter.

« Quand tu voudras. Quant à moi, je reste. Qu’en penses-tu ? » Trois mots qui se prononcent exactement de la même façon, et qui n’ont pourtant aucun rapport entre eux. Le premier situe dans le temps, le deuxième introduit un point de vue, le troisième est une contraction. La confusion la plus fréquente oppose « quand » et « quant », et elle laisse une trace : dans un rapport, une candidature ou un e-mail professionnel, un « quant à » écrit « quand à » se voit immédiatement. Bonne nouvelle, il n’y a rien à mémoriser au sens strict. Chaque forme a une nature grammaticale précise, et un test de remplacement permet de trancher en une seconde. Cet article détaille les trois emplois, les tests correspondants, un tableau récapitulatif et les pièges qui reviennent le plus souvent. Pour transformer ces règles en réflexes durables, l’entraînement régulier reste la meilleure voie pour améliorer son orthographe.

Sommaire

Pourquoi confond-on « quand » et « quant » ?

« Quand », « quant » et « qu’en » sont des homophones grammaticaux : des mots dont la prononciation est identique mais dont la graphie dépend entièrement de leur rôle dans la phrase. L’erreur ne vient donc pas d’un vocabulaire mal maîtrisé. Elle vient de ce que l’oreille ne fournit aucune information : à l’oral, les trois formes se confondent, et rien ne signale au moment d’écrire laquelle est attendue.

S’y ajoute un déséquilibre d’usage. « Quand » est un mot du quotidien, employé des dizaines de fois par jour ; « quant » n’apparaît que dans une seule construction, toujours la même ; « qu’en » relève d’un registre un peu plus soutenu. Par simple effet de fréquence, la main écrit « quand » par défaut, y compris là où la phrase appelle autre chose. La parade consiste donc à ne jamais choisir au son, mais à identifier la nature du mot. C’est le principe qui gouverne toute l’orthographe grammaticale : la graphie découle de la fonction, jamais de la prononciation.

« Quand » : le temps

Quand est le mot du temps. Il se rencontre dans deux emplois, qui appellent le même raisonnement.

« Quand » conjonction de subordination

Placé en tête d’une proposition, « quand » introduit une circonstance de temps et équivaut à « lorsque » ou à « au moment où » : « quand il arrivera, nous partirons », « je te préviendrai quand ce sera prêt », « quand j’étais enfant, nous habitions ici ». La proposition qu’il introduit précise le moment où se déroule l’action principale.

« Quand » adverbe interrogatif

Employé dans une question, directe ou indirecte, « quand » interroge sur le moment et équivaut à « à quel moment » : « quand pars-tu ? », « depuis quand travailles-tu ici ? », « je me demande quand il compte répondre ». Cet emploi pose rarement une difficulté d’écriture, parce que la valeur temporelle y est très nette.

À retenir : quand s’écrit avec un d et concerne toujours le temps. Le test : si « lorsque » ou « à quel moment » peut prendre sa place, on écrit quand. Exemple : « quand il pleut » devient « lorsqu’il pleut ».

« Quant » : toujours suivi de à, au, aux

Quant ne s’emploie jamais seul. Il forme une locution prépositive avec « à », « au » ou « aux », et sert à isoler un élément pour en parler à part : « quant à moi », « quant à ce dossier », « quant au budget, il sera voté en septembre », « quant aux retards, ils seront examinés ».

Cette locution équivaut à « en ce qui concerne », « pour ce qui est de », « de son côté ». Elle marque un changement de sujet ou l’introduction d’un point de vue distinct de ce qui précède : « les délais sont tenus. Quant au coût, il reste à arbitrer. »

La règle de reconnaissance est ici particulièrement commode, parce qu’elle est formelle et non sémantique : « quant » est toujours immédiatement suivi de à, au ou aux. S’il n’y a pas de « à », « au » ou « aux » derrière le mot, ce n’est pas « quant ». Inversement, si le mot est suivi de l’une de ces trois formes et que la phrase signifie « en ce qui concerne », c’est « quant » qu’il faut écrire, avec un t.

À retenir : quant s’écrit avec un t et n’existe que dans « quant à », « quant au », « quant aux ». Le test : si « en ce qui concerne » peut prendre sa place, on écrit quant à. Exemple : « quant à ce point » devient « en ce qui concerne ce point ».

« Qu’en » : la contraction de que + en

Qu’en n’est pas un mot, mais la rencontre de deux mots élidée à l’écrit : « que » (ou « qu’ ») suivi du pronom « en ». Il se décompose donc toujours, et c’est précisément ce qui permet de l’identifier.

On le trouve principalement dans deux configurations. Dans une question, « qu’en » combine le pronom interrogatif « que » et le pronom « en », qui reprend un élément déjà mentionné : « qu’en penses-tu ? », « qu’en dira-t-on ? », « qu’en est-il des inscriptions ? ». La phrase peut alors se reformuler avec « que … de cela » : « que penses-tu de cela ? ».

Dans une restriction, « qu’en » associe le « que » de la locution restrictive « ne … que » à « en » : « il ne parle qu’en anglais », « ce document n’existe qu’en version papier », « elle ne travaille qu’en fin de journée ». Le sens est celui de « seulement en ». Le repère est facile : la négation « ne » figure ailleurs dans la phrase.

À retenir : qu’en se décompose en que + en. Le test : si l’on peut reformuler avec « que … de cela » (« qu’en penses-tu » devient « que penses-tu de cela ») ou repérer un « ne » de restriction ailleurs dans la phrase (« il ne vient qu’en été »), on écrit qu’en.

Les trois tests de substitution

Face à un doute, une seule question de départ : de quoi parle la phrase à cet endroit précis, d’un moment, d’un point de vue isolé, ou d’une reprise par « en » ? Trois tests répondent successivement.

Test de « lorsque » pour quand : remplacez le mot par « lorsque » ou « à quel moment ». Si la phrase tient, c’est le mot du temps : on écrit quand , avec un d. « Préviens-moi quand tu arrives » devient « préviens-moi lorsque tu arrives ».

remplacez le mot par « lorsque » ou « à quel moment ». Si la phrase tient, c’est le mot du temps : on écrit , avec un d. « Préviens-moi quand tu arrives » devient « préviens-moi lorsque tu arrives ». Test de « en ce qui concerne » pour quant : le mot est-il suivi de à, au ou aux, et peut-on remplacer l’ensemble par « en ce qui concerne » ? Alors c’est quant à , avec un t. « Quant aux résultats » devient « en ce qui concerne les résultats ».

le mot est-il suivi de à, au ou aux, et peut-on remplacer l’ensemble par « en ce qui concerne » ? Alors c’est , avec un t. « Quant aux résultats » devient « en ce qui concerne les résultats ». Test de la décomposition pour qu’en : peut-on rétablir « que » et « en » séparément, en reformulant par « que … de cela », ou repère-t-on un « ne » de restriction ? Alors c’est qu’en. « Qu’en reste-t-il ? » devient « que reste-t-il de cela ? ».

Ces trois tests sont exclusifs : dans une phrase donnée, un seul fonctionne. Si aucun ne passe, c’est en général que la construction elle-même mérite d’être revue.

Le tableau récapitulatif

Le réflexe tient en deux gestes : regarder ce qui suit le mot, puis appliquer le test correspondant.

Forme Nature Sens Test de remplacement Exemple quand Conjonction de subordination Au moment où « lorsque » Quand il rentrera, préviens-moi. quand Adverbe interrogatif À quel moment « à quel moment » Quand part le prochain train ? quant (à, au, aux) Locution prépositive En ce qui concerne « en ce qui concerne » Quant au budget, il est voté. qu’en que + en (interrogation) Que … de cela « que … de cela » Qu’en pensez-vous ? qu’en que + en (restriction ne … que) Seulement en Repérer le « ne » Il ne répond qu’en fin de semaine.

Réviser toutes les règles de base ➜ Les 40 règles de base de l’orthographe française

Les pièges à connaître

Quelques expressions figées entretiennent la confusion, parce qu’elles ressemblent à s’y méprendre à celles de l’autre forme.

Symétriquement, « quant à moi », « quant à lui », « quant à elles » s’écrivent avec un t, puisqu’ils signifient « en ce qui me concerne ». La proximité sonore avec « quand » n’y change rien : le « à » qui suit est le signal décisif.

Un troisième cas mérite d’être signalé, car il surprend : le nom « quant-à-soi », qui désigne une attitude de réserve, s’écrit avec des traits d’union et prend l’article. On dit « rester sur son quant-à-soi ». Il s’agit d’un nom formé sur la locution, et non de la locution elle-même.

Enfin, attention à la construction « quant à » suivie d’un infinitif, plus rare mais correcte : « quant à partir maintenant, c’est impossible ». Le test reste valable, « en ce qui concerne le fait de partir maintenant ». Ce type de vérification par substitution vaut pour l’essentiel des homophones du français, comme le montre le cas voisin de ce ou se.

La méthode de relecture

Connaître la règle ne suffit pas à l’appliquer. La plupart des « quand à » fautifs ne relèvent pas d’une ignorance mais d’une écriture rapide, où la main a suivi la forme la plus courante. La correction se joue donc à la relecture, et elle demande une habitude ciblée.

Chercher la forme, pas le sens. À la relecture, repérez chaque occurrence du son « quan » et arrêtez-vous une seconde sur chacune, au lieu de lire en continu.

À la relecture, repérez chaque occurrence du son « quan » et arrêtez-vous une seconde sur chacune, au lieu de lire en continu. Regarder le mot suivant. Un « à », « au » ou « aux » juste derrière ? La question est réglée, c’est « quant ». Rien de tel ? Testez « lorsque ».

Un « à », « au » ou « aux » juste derrière ? La question est réglée, c’est « quant ». Rien de tel ? Testez « lorsque ». Se méfier des débuts de phrase. C’est en tête de paragraphe, au moment d’introduire un nouveau point, que « quant à » est le plus attendu et le plus souvent mal écrit.

C’est en tête de paragraphe, au moment d’introduire un nouveau point, que « quant à » est le plus attendu et le plus souvent mal écrit. Travailler la notion isolément. Un homophone se corrige par la répétition, quelques minutes à la fois : c’est la logique d’une remise à niveau progressive, qu’il s’agisse de l’orthographe au collège ou d’une reprise plus tardive dans l’orthographe dans les études.

Ces réflexes servent bien au-delà de cette seule série de mots. Ils constituent le socle d’une relecture efficace, celle qui permet de ne plus faire de fautes d’orthographe sur les pièges du quotidien.

FAQ

Quand écrit-on « quand » et quand écrit-on « quant » ? « Quand », avec un d, exprime le temps : il se remplace par « lorsque » ou « à quel moment » (« quand il arrivera »). « Quant », avec un t, est toujours suivi de « à », « au » ou « aux » et signifie « en ce qui concerne » (« quant à moi », « quant au reste »). Le mot qui suit suffit presque toujours à trancher. Écrit-on « quand à moi » ou « quant à moi » ? On écrit « quant à moi », avec un t. L’expression signifie « en ce qui me concerne » et n’a aucune valeur temporelle. La graphie « quand à moi » est une faute fréquente, née de la proximité sonore avec le « quand » du temps. « Quand même » ou « quant même » ? Toujours « quand même », avec un d. La locution dérive de la valeur concessive de « quand », comme « quand bien même », qui s’écrit également avec un d et se construit avec le conditionnel. La forme « quant même » n’existe pas. Dans quels cas utilise-t-on « qu’en » ? « Qu’en » est la contraction de « que » et « en ». On l’emploie dans une question (« qu’en penses-tu ? », reformulable en « que penses-tu de cela ? ») ou avec la restriction « ne … que » (« il ne vient qu’en été », c’est-à-dire seulement en été). La présence d’un « ne » ailleurs dans la phrase est un bon indice. Comment retenir la différence une fois pour toutes ? Le repère le plus fiable est formel plutôt que sémantique : « quant » n’existe que devant « à », « au » ou « aux ». Si aucune de ces trois formes ne suit le mot, la question est close, il faut écrire « quand ». Cette vérification prend une seconde et couvre la quasi-totalité des cas.

Sources