En vue de ou en vu de : on écrit « en vue de », avec un e

« En vue de » prend un e (nom féminin « la vue »), « au vu de » n’en prend pas (nom masculin « le vu »). Le test « pour », les pièges et un quiz corrigé.

« Je vous écris en vue de notre rendez-vous » ou « en vu de notre rendez-vous » ? Dans un mail ou une lettre de motivation, l’hésitation est fréquente, d’autant qu’une autre tournure lui ressemble : « au vu de ». La règle tient en une phrase : « en vue de » s’écrit avec un e, « au vu de » sans e. Voici le test pour choisir à coup sûr, les pièges à éviter et un quiz corrigé pour progresser en orthographe sur l’une des confusions les plus courantes à l’écrit professionnel.

Sommaire

La réponse en deux lignes

En vue de : avec un e, car c’est le nom féminin « la vue ». La tournure exprime un but : on peut la remplacer par « pour » ou « dans l’intention de ».

: avec un e, car c’est le nom féminin « la vue ». La tournure exprime un but : on peut la remplacer par « pour » ou « dans l’intention de ». Au vu de : sans e, car c’est le nom masculin « le vu ». Elle exprime une constatation : « en voyant », « en tenant compte de ».

Le Projet Voltaire le formule ainsi : les expressions « au vu de », « au vu et au su de » et « sur le vu de » contiennent le nom masculin « vu », sans e, tandis que « à vue », « à vue d’œil », « en vue » et « en vue de » contiennent le nom féminin « vue », avec un e. « En vu de » est donc une faute.

Pourquoi un e dans « en vue de » et pas dans « au vu de »

La confusion vient de l’oral : « vu » et « vue » se prononcent de la même manière, et « en vue de » ressemble beaucoup à « au vu de ». À l’écrit, tout dépend du nom caché derrière l’expression. Dans « en vue de », il s’agit de « la vue » au sens de « ce que l’on a en perspective », d’où l’idée de projet : on agit en vue d’un objectif. Dans « au vu de », le « vu » est un nom figé qui ne survit que dans quelques expressions. D’après l’Office québécois de la langue française, ce nom ne se retrouve que dans « au vu et au su de », « au vu de » et « sur le vu de », où il est toujours singulier.

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Le test pour choisir : remplacer par « pour »

Le Projet Voltaire rappelle que « en vue de » relève du projet et peut se remplacer par « pour » ou « dans l’intention de », alors que « au vu de » signifie « en voyant » ou « en tenant compte de » et repose sur quelque chose de bien réel. On en tire un test simple en deux temps.

Essayez de remplacer l’expression par « pour » ou « dans l’intention de ». Si la phrase garde son sens, écrivez en vue de, avec un e. Sinon, essayez « compte tenu de » ou « en voyant ». Si la phrase fonctionne, écrivez au vu de, sans e.

Phrase Test Écriture correcte Il s’entraîne … des championnats du monde. « pour » des championnats : oui en vue des championnats du monde … des résultats, la société me semble proche du dépôt de bilan. « compte tenu » des résultats : oui au vu des résultats Je vous écris … de notre rendez-vous. « pour » notre rendez-vous : oui en vue de notre rendez-vous … de votre CV, nous vous convoquons. « compte tenu » de votre CV : oui au vu de votre CV

Les exemples de la dernière ligne et de la deuxième ligne sont proches de ceux de l’Office québécois de la langue française et du Projet Voltaire, qui citent « Au vu des rapports financiers, la société me semble proche du dépôt de bilan » et « Au vu de votre curriculum vitæ, nous avons décidé de vous convoquer en entrevue ».

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Les pièges : aux vues de, en vues de, vu que

« Au vu de » reste invariable

Même suivi d’un nom pluriel, « au vu de » ne change pas : on écrit « au vu des rapports », « au vu des résultats » (ici « des » est l’article contracté « de les »). La forme « aux vues de » est une faute. Le Projet Voltaire reprend d’ailleurs l’avis d’une experte : « au vu de » est invariable, même suivie d’un pluriel.

« En vue de » s’accorde-t-il ?

Le mot « vue » ne s’accorde pas non plus dans la tournure : on écrit « en vue de », jamais « en vues de ». Le pluriel n’a de sens que dans d’autres emplois, comme « ses vues sur la question », qui n’ont rien à voir avec la locution.

Ne pas confondre avec d’autres expressions en « vue »

Le nom « vue » avec un e se retrouve dans « à vue d’œil » et « en vue » : « attention, navire pirate en vue » ou « il est bien en vue dans ce milieu », deux exemples relevés par le Projet Voltaire. À l’inverse, « au vu et au su de tous » s’écrit sans e à « vu ». « Aux vues et au su de » est fautif.

« Vu » devant un nom : une préposition invariable

Il existe un autre « vu », sans lien avec la locution : placé devant un nom ou un groupe de mots, sans auxiliaire, le participe « vu » devient une préposition invariable, comme « excepté » ou « attendu » : « Vu les semaines écoulées… », et non « Vus les semaines écoulées ». Le Projet Voltaire détaille cette règle sur sa page consacrée aux participes passés devenus prépositions.

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Les phrases de mail et de CV à connaître

Les deux tournures reviennent sans cesse dans les écrits professionnels. Elles ne se valent pas : l’une annonce un but, l’autre une raison.

Je vous écris en vue de fixer un rendez-vous.

Je prépare ce dossier en vue de l’entretien de jeudi.

Je me forme en vue d’une reconversion professionnelle.

Au vu de votre profil, nous souhaitons vous rencontrer.

Au vu des délais, je vous propose de décaler la réunion.

Au vu de notre échange, voici le compte rendu de la réunion.

Pour d’autres hésitations de ce type dans un mail, vous pouvez consulter l’article les étapes pour écrire un mail sans fautes. Pour distinguer futur et conditionnel dans une formule de politesse, voyez je serai ou je serais.

Réviser les bases au collège ➜ l’orthographe au collège

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.

Il révise (en vue / en vu) de l’examen. (Au vu / Au vue) des résultats, la décision est prise. (Au vu / Aux vues) de ces chiffres, le budget est revu. Il s’entraîne (en vu / en vue) du marathon. Elle a agi (au vu / au vue) et au su de tous. Le bateau est (à vue / à vu) d’œil plus rapide.

Corrigé. 1. en vue (but : « pour l’examen »). 2. Au vu (constatation : « compte tenu des résultats »). 3. Au vu (invariable, « aux vues » est fautif). 4. en vue (but : « pour le marathon »). 5. au vu (« au vu et au su de tous », sans e). 6. à vue d’œil (nom féminin « vue », avec un e).

Ce qu’il faut retenir

En vue de : un but, avec un e. Test : « pour » ou « dans l’intention de ».

: un but, avec un e. Test : « pour » ou « dans l’intention de ». Au vu de : une constatation, sans e. Test : « compte tenu de » ou « en voyant ».

: une constatation, sans e. Test : « compte tenu de » ou « en voyant ». Invariables : « au vu des », jamais « aux vues de » ; « en vue de », jamais « en vues de ».

: « au vu des », jamais « aux vues de » ; « en vue de », jamais « en vues de ». Au vu et au su de tous : « vu » sans e.

Questions fréquentes

Faut-il écrire « en vue de » ou « en vu de » ? On écrit « en vue de », avec un e. Le mot est le nom féminin « la vue » et la locution exprime un but. « En vu de » est une faute. Quelle est la différence entre « en vue de » et « au vu de » ? « En vue de » indique un but et peut se remplacer par « pour » ou « dans l’intention de ». « Au vu de » indique une constatation et peut se remplacer par « en voyant » ou « en tenant compte de ». Écrit-on « au vu de » ou « au vue de » ? On écrit « au vu de », sans e. Le « vu » est un nom masculin qui n’existe que dans quelques expressions figées comme « au vu de » et « au vu et au su de ». Peut-on écrire « aux vues de » ? Non. « Au vu de » reste invariable, même devant un pluriel : on écrit « au vu des résultats », jamais « aux vues des résultats ». Comment retenir la différence ? Remplacez l’expression par « pour » : si la phrase garde son sens, écrivez « en vue de ». Sinon, essayez « compte tenu de » : dans ce cas, écrivez « au vu de ».

Sources