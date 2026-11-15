En terme de ou en termes de : on écrit « en termes de », avec un s

« En termes de » s’écrit toujours avec un s, car il signifie « dans le vocabulaire de ». Au sens de « en matière de », la tournure est critiquée : voici par quoi la remplacer dans un mail ou une copie, avec les locutions voisines et un quiz corrigé.

« En terme de budget, nous sommes dans les clous » : la phrase circule dans bien des mails, et elle cumule deux problèmes. Le premier est orthographique : la locution s’écrit toujours « en termes de », avec un s. Le second tient au sens : employée pour dire « en matière de », la tournure est critiquée par l’Académie française. Voici la règle, le test pour savoir quand l’utiliser, les remplacements à connaître et un quiz corrigé pour améliorer son orthographe sur une hésitation très fréquente à l’écrit professionnel.

Sommaire

La réponse en deux lignes

Orthographe : on écrit toujours en termes de , avec un s à « termes » et sans h. « En terme de » est une faute.

: on écrit toujours , avec un s à « termes » et sans h. « En terme de » est une faute. Sens : la locution signifie « dans le vocabulaire de », comme dans « en termes de droit ». Pour dire « en ce qui concerne », préférez « en matière de », « quant à » ou « pour ce qui est de ».

Le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition) présente « en termes de » comme la seule forme correcte au sens de « dans le vocabulaire, dans le langage de ». L’Office québécois de la langue française le dit tout aussi nettement : dans cette locution, le mot « terme » est toujours au pluriel.

Pourquoi « termes » prend un s

À l’oral, rien ne distingue « terme » et « termes ». À l’écrit, il faut revenir au sens du mot. Ici, « terme » ne désigne pas une échéance mais un mot, une expression. Parler « en termes de médecine », c’est employer les mots de la médecine, donc plusieurs mots : le pluriel s’impose.

Le Projet Voltaire ajoute un second piège : « termes » s’écrit sans h. Avec un h, on obtient « thermes », les établissements de bains, qui n’ont rien à faire dans la locution. Les rectifications orthographiques de 1990 ne modifient pas cette graphie : une seule forme est admise.

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Le bon sens : « dans le vocabulaire de »

Toutes les sources de référence s’accordent sur l’emploi d’origine. « En termes de » introduit un domaine dont on emprunte le vocabulaire : un métier, une science, une technique. La rubrique « Dire, ne pas dire » de l’Académie française cite « en termes de diplomatie », « en termes de sport », « en termes de marine, de droit ». L’OQLF donne cet exemple : « En termes de médecine, on parle de céphalée. »

Le test est simple. Remplacez la locution par « dans le vocabulaire de » ou « dans le langage de ». Si la phrase garde son sens, l’emploi est correct.

Phrase Test « dans le vocabulaire de » Verdict En termes de marine, la gauche du navire s’appelle bâbord. Oui, on emprunte le vocabulaire de la marine. Correct En termes de médecine, on parle de céphalée. Oui, « céphalée » est le mot médical. Correct En termes de budget, le projet est maîtrisé. Non, on parle du budget, pas de son vocabulaire. Critiqué : préférez « en matière de budget » En termes de confort, cette voiture est la meilleure. Non. Critiqué : préférez « pour ce qui est du confort »

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Au sens de « en matière de » : par quoi le remplacer

L’emploi le plus répandu aujourd’hui, « en termes de coûts », « en termes de délais », « en termes de résultats », est calqué sur l’anglais in terms of. C’est là que les avis divergent, et il vaut mieux connaître les deux positions.

La position de l’Académie française : à proscrire

L’Académie qualifie cet emploi d’« anglicisme à proscrire », aussi bien dans « Dire, ne pas dire » que dans son Dictionnaire. Elle propose de dire « en matière d’efficacité » plutôt que « en termes d’efficacité », « quant à la consommation » plutôt que « en termes de consommation », « pour ce qui est du confort » plutôt que « en termes de confort ». Le Projet Voltaire et le Petit Robert, cité par celui-ci, vont dans le même sens.

La position de l’OQLF : toléré dans la langue courante

L’Office québécois de la langue française reconnaît que ce sens est parfois critiqué, mais estime qu’on ne saurait le déconseiller dans la langue courante. Dans un écrit soigné, il recommande lui aussi une tournure plus précise.

Notre conseil pour un mail, un CV ou une copie

Dans un écrit évalué (dissertation, épreuve de concours, lettre de motivation) ou adressé à un recruteur, choisissez la tournure que personne ne peut vous reprocher. Les remplacements les plus sûrs :

en matière de : en matière de sécurité, en matière de budget ;

: en matière de sécurité, en matière de budget ; quant à : quant aux délais, quant à la qualité ;

: quant aux délais, quant à la qualité ; pour ce qui est de : pour ce qui est du confort ;

: pour ce qui est du confort ; du point de vue de : du point de vue de l’efficacité ;

: du point de vue de l’efficacité ; en ce qui concerne : en ce qui concerne le planning ;

: en ce qui concerne le planning ; sur le plan de : sur le plan financier, sur le plan des résultats.

Varier ces formules a un autre avantage : dans un même mail, trois « en termes de » d’affilée alourdissent vite le texte.

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Terme ou termes : les locutions voisines

Le mot « terme » apparaît dans d’autres expressions où il garde un tout autre sens. Le nombre change selon qu’il désigne une échéance ou des mots.

Locution Nombre Sens Exemple en termes de pluriel dans le vocabulaire de en termes de droit aux termes de pluriel selon, d’après le texte de aux termes du contrat en d’autres termes pluriel autrement dit En d’autres termes, c’est non. en termes choisis, en propres termes pluriel avec des mots choisis, avec les mots exacts Il l’a dit en termes choisis. être en bons termes pluriel avoir de bonnes relations Ils sont restés en bons termes. au terme de singulier à la fin de au terme de l’année à court terme, à moyen terme, à long terme, à terme singulier échéance un objectif à long terme

Deux paires méritent une attention particulière. « Au terme de » (singulier) signifie « à la fin de » : le Dictionnaire de l’Académie donne l’exemple « Au terme de l’année de première, les lycéens passent le baccalauréat de français ». « Aux termes de » (pluriel) signifie « selon » et s’emploie surtout pour un texte juridique : « aux termes du Code pénal », « aux termes de l’article 3 ». Le Projet Voltaire et l’OQLF distinguent ces deux locutions de la même façon.

Réviser les bases au collège ➜ l’orthographe lexicale

Dans un mail ou une copie : exemples corrigés

Voici des phrases relevées couramment dans les écrits professionnels, avec une version plus sûre.

À éviter Version recommandée En terme de délais, nous serons prêts lundi. Quant aux délais, nous serons prêts lundi. En terme de budget, le projet est maîtrisé. En matière de budget, le projet est maîtrisé. J’ai progressé en terme de gestion de projet. J’ai progressé en gestion de projet. En termes de résultats, l’année est bonne. Sur le plan des résultats, l’année est bonne. Au terme du contrat, vous devez prévenir un mois avant. Aux termes du contrat, vous devez prévenir un mois avant (si l’on cite le contenu du contrat).

La troisième ligne montre une solution souvent oubliée : supprimer la locution. « J’ai progressé en gestion de projet » est plus court et plus clair. Pour d’autres réflexes de relecture avant d’envoyer un message, consultez les étapes pour écrire un mail sans fautes, et pour la formule de fin de mail, je serai ou je serais.

Mini-quiz corrigé

Choisissez la bonne écriture, puis vérifiez avec la correction.

(En terme / En termes) de médecine, on parle d’hypertension artérielle. (Au terme / Aux termes) de l’article 4, le locataire doit assurer le logement. C’est un placement à long (terme / termes). (Au terme / Aux termes) de trois ans de travaux, le pont est achevé. En d’autres (terme / termes), le projet est reporté. Dans un écrit soigné : « (En termes / En matière) de sécurité, des progrès restent à faire. »

Corrigé. 1. En termes (vocabulaire de la médecine, toujours au pluriel). 2. Aux termes (« selon » l’article 4). 3. terme (échéance, singulier). 4. Au terme (« à la fin de » trois ans). 5. termes (« autrement dit », pluriel). 6. En matière (on parle de la sécurité, pas de son vocabulaire : c’est la tournure recommandée par l’Académie).

Ce qu’il faut retenir

En termes de : toujours avec un s, sans h.

: toujours avec un s, sans h. Sens correct : « dans le vocabulaire de » (en termes de droit, de marine).

: « dans le vocabulaire de » (en termes de droit, de marine). Sens critiqué : « en matière de ». Dans un écrit soigné, préférez en matière de, quant à, pour ce qui est de.

: « en matière de ». Dans un écrit soigné, préférez en matière de, quant à, pour ce qui est de. Au terme de = à la fin de ; aux termes de = selon ; à long terme = singulier.

Questions fréquentes

Faut-il écrire « en terme de » ou « en termes de » ? On écrit toujours « en termes de », avec un s. Le mot « termes » désigne ici des mots, un vocabulaire, d’où le pluriel. « En terme de » au singulier est une faute. « En termes de » est-il correct au sens de « en matière de » ? L’Académie française le considère comme un anglicisme à proscrire. L’Office québécois de la langue française le tolère dans la langue courante. Dans un écrit soigné, mieux vaut écrire « en matière de », « quant à » ou « pour ce qui est de ». Quel synonyme utiliser à la place de « en termes de » ? Selon la phrase : « en matière de », « quant à », « pour ce qui est de », « du point de vue de », « en ce qui concerne » ou « sur le plan de ». Au sens premier, on peut dire « dans le vocabulaire de ». Quelle différence entre « au terme de » et « aux termes de » ? « Au terme de », au singulier, signifie « à la fin de » : au terme de l’année. « Aux termes de », au pluriel, signifie « selon » et renvoie souvent à un texte : aux termes du contrat. Écrit-on « à long terme » ou « à long termes » ? On écrit « à long terme », au singulier, comme « à court terme », « à moyen terme » et « à terme ». Ici, le mot désigne une échéance unique.

Sources