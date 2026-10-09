Accord des couleurs : les règles pour ne plus se tromper

Les adjectifs de couleur simples (bleu, vert, noir) s’accordent. Les noms employés comme couleurs (marron, orange, noisette) restent invariables, sauf rose, mauve, pourpre, écarlate, fauve et incarnat. Les couleurs composées (bleu clair, vert-gris) ne varient pas. Règles, exemples et mini-quiz.

« Des chaussures marron » ou « marrons » ? « Des joues roses » mais « des robes orange » ? « Une voiture bleu foncé » ou « bleue foncée » ? L’accord des couleurs est l’une de ces règles que l’on croit connaître, jusqu’au moment d’écrire. Bonne nouvelle : tout se range en trois familles et un test simple. Voici la méthode, avec des exemples et un mini-quiz corrigé, pour améliorer son orthographe sur un point qui revient dans de nombreux écrits.

Sommaire

La règle en trois familles

Pour accorder une couleur, la première question à se poser est : de quel type de mot s’agit-il ? Selon la rubrique « Questions de langue » du Dictionnaire de l’Académie française, la réponse tient en quelques lignes.

Adjectif simple (noir, bleu, vert, gris, blond) : il s’accorde en genre et en nombre. Des costumes noirs.

(noir, bleu, vert, gris, blond) : il s’accorde en genre et en nombre. Des costumes noirs. Nom employé comme couleur (marron, orange, noisette, pivoine) : il reste invariable. Des chaussures marron.

(marron, orange, noisette, pivoine) : il reste invariable. Des chaussures marron. Couleur composée (bleu clair, vert-gris, rose bonbon) : elle reste invariable. Une voiture bleu foncé.

Les adjectifs simples : ils s’accordent

Les « vrais » adjectifs de couleur se comportent comme n’importe quel adjectif qualificatif : ils prennent le genre et le nombre du nom auquel ils se rapportent. C’est le cas de blanc, noir, bleu, vert, jaune, rouge, gris, brun, violet, blond, ainsi que de leurs dérivés comme verdâtre.

Des costumes noirs , des cheveux blonds , des lacs verdâtres (exemples de l’Académie française).

, des cheveux , des lacs (exemples de l’Académie française). Une jupe verte, des rideaux bleus, des feuilles brunes.

Pour la terminologie (nom, adjectif qualificatif, groupe nominal), on peut se reporter au guide d’Éduscol cité en fin d’article. L’accord de l’adjectif avec le nom s’enseigne dès l’école élémentaire : ici, aucune règle nouvelle.

Les noms employés comme couleurs : ils restent invariables

Beaucoup de couleurs sont en réalité des noms : une orange, une noisette, un marron, une pivoine. Lorsqu’on les emploie pour désigner une teinte, ils ne s’accordent pas. L’explication est celle de l’ellipse : « des chaussures marron » signifie « des chaussures de la couleur du marron ». Le nom reste au singulier, comme s’il était précédé de « couleur de ».

Voici des familles de noms souvent employés comme couleurs, tous invariables :

Fruits : orange, citron, cerise, prune, noisette, marron. Des chaussettes orange, des yeux noisette.

: orange, citron, cerise, prune, noisette, marron. Des chaussettes orange, des yeux noisette. Fleurs : lilas, pivoine, fuchsia. Des gants fuchsia, des robes pivoine.

: lilas, pivoine, fuchsia. Des gants fuchsia, des robes pivoine. Minéraux : turquoise, émeraude, ardoise. Des murs ardoise.

: turquoise, émeraude, ardoise. Des murs ardoise. Autres : chocolat, paille, café. Des manteaux chocolat.

Travailler les accords ➜ les accords et règles grammaticales

Les exceptions qui s’accordent : rose, mauve, pourpre…

Quelques mots, d’origine nominale, se sont tellement installés comme adjectifs qu’ils varient en nombre : rose, mauve, pourpre et écarlate. L’Académie française ajoute que fauve et incarnat, d’abord adjectifs, varient eux aussi.

Des joues roses , des nuages mauves , des robes écarlates .

, des nuages , des robes . Des pelages fauves, des joues incarnates, des rideaux pourpres.

Les couleurs composées : invariables

Dès qu’une couleur est précisée par un second mot, l’ensemble forme une expression de teinte qui ne varie pas, ni en genre ni en nombre. On distingue trois constructions :

Deux couleurs reliées par un trait d’union

Des mers bleu-vert, des yeux gris-bleu. Le trait d’union marque la fusion de deux teintes.

Une couleur et un qualificatif, sans trait d’union

Une voiture bleu foncé, des pulls vert pâle, des tissus rouge sombre.

Une couleur et un nom, sans trait d’union

Des gilets jaune paille, des robes rose bonbon, des écharpes bleu nuit. Quand le second élément est un nom propre, il garde sa majuscule et reste invariable : des châles bleu Nattier.

Attention au changement de nature : employée comme nom, une couleur composée prend un pluriel. On écrit « des pulls vert pâle » (adjectif) mais « des verts pâles » (nom), « des jaunes paille », « des roses bonbon » (exemples de l’Académie française).

Travailler l’orthographe des mots ➜ l’orthographe des mots

Plusieurs couleurs pour un ou plusieurs objets

Quand deux couleurs ou plus sont coordonnées ou juxtaposées, c’est le sens qui décide.

Chaque objet a plusieurs couleurs : la couleur reste invariable. Des drapeaux bleu, blanc, rouge (chaque drapeau est tricolore) ; des écharpes rouge et noir.

: la couleur reste invariable. Des drapeaux bleu, blanc, rouge (chaque drapeau est tricolore) ; des écharpes rouge et noir. Chaque objet n’a qu’une couleur : l’adjectif s’accorde. Des drapeaux bleus, blancs, rouges (certains sont bleus, d’autres blancs, d’autres rouges) ; des écharpes rouges et noires.

Pour un seul objet multicolore, l’Académie française donne l’invariabilité, mais l’Office québécois de la langue française note que la plupart des grammaires la recommandent sans exclure l’accord : « La couverture du livre est bleu et jaune » ou « bleue et jaune ». En cas de doute dans un écrit formel, l’invariabilité est le choix le plus sûr.

Dernière remarque : dans la locution « haut en couleur », seul « haut » varie. On écrit « des discussions hautes en couleur ». Pour d’autres accords délicats autour d’un nom, voir aussi ci-joint ou ci-joints, où la position du mot décide de l’accord, et près ou prêt.

Le tableau récapitulatif

Type de couleur Accord Exemples Adjectif simple (noir, bleu, vert, gris) s’accorde des costumes noirs, une jupe verte Nom employé comme couleur (marron, orange, noisette, pivoine) invariable des yeux noisette, des gants fuchsia Exceptions : rose, mauve, pourpre, écarlate, fauve, incarnat s’accordent des joues roses, des nuages mauves Couleur composée (bleu foncé, vert-gris, rose bonbon) invariable une voiture bleu foncé, des robes rose bonbon Couleur composée employée comme nom prend la marque du pluriel des verts pâles, des jaunes paille Objets bicolores ou tricolores invariable des drapeaux bleu, blanc, rouge Objets unicolores de couleurs différentes s’accordent des drapeaux bleus, blancs, rouges

Mini-quiz corrigé

Complétez chaque phrase, puis comparez avec la correction.

Elle porte des chaussettes (orange) et des gants (fuchsia). Il a les yeux (bleu clair) et les cheveux (noir). Les nuages (rose) du soir dessinent des reflets (mauve). Elle a choisi des rideaux (vert pâle). Sur le balcon flottent des drapeaux (bleu, blanc, rouge), tous tricolores. Il a acheté des chemises (bleu) et des pantalons (marron).

Correction : 1. des chaussettes orange et des gants fuchsia (noms, invariables). 2. les yeux bleu clair (composé, invariable) et les cheveux noirs (adjectif simple, s’accorde). 3. des nuages roses et des reflets mauves (exceptions qui varient). 4. des rideaux vert pâle (composé). 5. des drapeaux bleu, blanc, rouge (chaque drapeau est tricolore). 6. des chemises bleues et des pantalons marron.

Progresser au quotidien ➜ l’orthographe au collège

Ce qu’il faut retenir

Adjectif simple (noir, bleu, vert) : il s’accorde.

(noir, bleu, vert) : il s’accorde. Nom employé comme couleur (marron, orange, noisette) : invariable, par ellipse de « de la couleur de ».

(marron, orange, noisette) : invariable, par ellipse de « de la couleur de ». Exceptions qui varient : rose, mauve, pourpre, écarlate, fauve, incarnat.

: rose, mauve, pourpre, écarlate, fauve, incarnat. Couleur composée (bleu foncé, vert-gris, rose bonbon) : invariable, sauf si elle est employée comme nom.

(bleu foncé, vert-gris, rose bonbon) : invariable, sauf si elle est employée comme nom. Plusieurs couleurs : invariables pour un objet multicolore, accordées pour des objets unicolores.

Questions fréquentes

Comment accorder les adjectifs de couleur ? Les adjectifs simples comme noir, bleu ou vert s’accordent en genre et en nombre. Les noms employés comme couleurs (marron, orange, noisette) et les couleurs composées (bleu clair, vert-gris) restent invariables. Quelques mots font exception et varient : rose, mauve, pourpre, écarlate, fauve et incarnat. Pourquoi écrit-on des yeux marron et non des yeux marrons ? Marron est d’abord un nom de fruit. Employé comme couleur, il est en réalité l’abréviation de « de la couleur du marron » et reste donc au singulier et invariable. Le même raisonnement s’applique à orange, noisette, citron ou cerise. Rose s’accorde-t-il ? Oui, rose fait partie des exceptions : on écrit des joues roses. Mais dans une couleur composée comme rose bonbon, l’ensemble reste invariable : des robes rose bonbon. Bleu clair s’accorde-t-il ? Non. Quand une couleur est précisée par un qualificatif comme clair, foncé ou pâle, l’ensemble est invariable : des yeux bleu clair, une voiture bleu foncé, des pulls vert pâle. Comment écrire des drapeaux bleu, blanc, rouge ? Si chaque drapeau comporte les trois couleurs, on écrit des drapeaux bleu, blanc, rouge, au singulier et sans accord. Si certains drapeaux sont bleus, d’autres blancs et d’autres rouges, chaque adjectif s’accorde : des drapeaux bleus, blancs, rouges.

Sources