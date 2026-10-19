Trouver un stage ou une alternance avec l’IA : 7 astuces pour booster ta recherche

Tu cherches un stage ou une alternance ? Et si l’intelligence artificielle pouvait t’aider ? Découvre 7 astuces pour améliorer ton CV, rédiger tes lettres de motivation, préparer tes entretiens et organiser tes candidatures grâce à l’IA. En bonus, apprends à utiliser ces outils gratuitement avec IBM SkillsBuild

Tu cherches un stage, une alternance ou un premier emploi, mais tu ne sais pas par où commencer ? Entre la rédaction du CV, les lettres de motivation et la préparation des entretiens, les démarches peuvent vite devenir compliquées. Et si l’intelligence artificielle pouvait te donner un coup de main ? Découvre 7 façons d’utiliser l’IA pour organiser tes recherches, améliorer tes candidatures et mettre toutes les chances de ton côté.

À retenir

L’IA peut t’aider à améliorer ton CV et ta lettre de motivation.

Elle peut t’accompagner dans la recherche d’entreprises et d’offres adaptées à ton profil.

Elle permet de t’entraîner aux entretiens de recrutement.

Tu peux l’utiliser pour organiser tes candidatures et préparer tes relances.

IBM SkillsBuild propose des formations gratuites pour apprendre à utiliser l’intelligence artificielle et développer tes compétences numériques.

Tu veux apprendre à utiliser l’IA pour tes études et tes candidatures ? Découvre les formations gratuites à l’intelligence artificielle d’IBM SkillsBuild.

1. Utilise l’IA pour identifier les métiers qui te correspondent

Tu ne sais pas exactement quel stage ou quelle alternance rechercher ? Décris tes centres d’intérêt, tes compétences et ton parcours à une IA pour découvrir des pistes de métiers.

Tu peux par exemple lui demander quels métiers correspondent à tes matières préférées, quelles compétences sont recherchées dans un secteur ou quelles formations permettent d’accéder à un métier.

Prompt à essayer : « Je suis en terminale, j’aime la communication et les réseaux sociaux. Propose-moi 10 métiers à découvrir et explique les missions principales de chacun. »

N’hésite pas à approfondir les résultats en posant d’autres questions. L’IA peut te donner des idées, mais elle ne remplace pas les échanges avec des professionnels ou des conseillers d’orientation.

2. Améliore ton CV avec l’intelligence artificielle

L’IA peut t’aider à reformuler tes expériences, à mettre en avant tes compétences et à organiser ton CV.

Même si tu n’as jamais travaillé, tu peux valoriser tes projets scolaires, tes activités associatives ou tes expériences personnelles.

Prompt à essayer : « Aide-moi à présenter mon expérience de baby-sitting sur un CV pour une candidature en alternance dans le commerce. »

L’IA peut aussi t’aider à adapter ton CV à une offre précise en identifiant les compétences pertinentes que tu possèdes réellement.

Le savais-tu ? Pour obtenir un résultat pertinent avec une intelligence artificielle, il faut apprendre à lui donner les bonnes instructions. C’est ce qu’on appelle le prompting.

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3. Rédige une lettre de motivation personnalisée

Tu en as assez d’envoyer la même lettre de motivation à toutes les entreprises ?

L’IA peut t’aider à adapter ton texte selon le poste recherché, les missions proposées et tes motivations.

Plutôt que de lui demander de rédiger toute ta lettre, utilise-la pour structurer tes idées et mieux expliquer ce qui t’intéresse dans l’entreprise.

Prompt à essayer : « Aide-moi à construire une lettre de motivation pour un stage en marketing. Pose-moi d’abord des questions sur mes expériences et mes motivations. »

Pense à personnaliser le résultat pour que ta candidature reflète réellement ta personnalité. Une lettre trop générique risque de ne pas convaincre le recruteur.

4. Prépare tes entretiens de recrutement

Tu stresses à l’idée de passer un entretien ?

Demande à une IA de jouer le rôle d’un recruteur. Elle pourra te poser des questions, analyser tes réponses et te proposer des pistes d’amélioration.

Prompt à essayer : « Fais-moi passer un entretien fictif pour une alternance en communication. Pose-moi une question à la fois et donne-moi des conseils après chaque réponse. »

Tu peux recommencer plusieurs fois cet exercice pour gagner en confiance et apprendre à présenter tes qualités.

Et si tu apprenais à utiliser l’IA comme un véritable outil pour préparer ton avenir professionnel ?

Grâce à IBM SkillsBuild, tu peux découvrir gratuitement les fondamentaux de l’intelligence artificielle, comprendre le fonctionnement de l’IA générative et développer de nouvelles compétences à ton rythme.

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5. Organise tes candidatures plus facilement

Quand tu postules auprès de plusieurs entreprises, il devient difficile de suivre toutes tes démarches.

L’IA peut t’aider à créer un tableau de suivi avec les entreprises contactées, les dates de candidature et les relances à prévoir.

Prompt à essayer : « Crée-moi un modèle de tableau pour suivre mes candidatures de stage avec le nom de l’entreprise, la date de candidature, le contact et le statut. »

Tu peux ensuite reprendre ce tableau dans Excel ou Google Sheets et le compléter au fur et à mesure de tes recherches.

L’IA peut également t’aider à construire un planning hebdomadaire pour répartir tes recherches, tes candidatures et tes relances.

6. Prépare tes messages de relance

Tu as envoyé une candidature il y a deux semaines et tu n’as toujours pas reçu de réponse ?

L’IA peut t’aider à rédiger un message de relance professionnel, poli et personnalisé.

Prompt à essayer : « Aide-moi à rédiger un mail court pour relancer une entreprise après une candidature à un stage envoyée il y a 10 jours. »

Tu peux lui demander plusieurs versions selon le ton recherché, puis choisir celle qui correspond le mieux à ta situation.

Savoir utiliser l’IA pour rédiger, organiser ses idées ou gagner du temps peut aussi être utile dans de nombreux métiers.

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7. Apprends à maîtriser l’IA pour te démarquer

Savoir utiliser une intelligence artificielle ne consiste pas seulement à lui demander de rédiger des textes à ta place.

Pour en tirer le meilleur parti, tu dois apprendre à formuler des instructions précises, vérifier les réponses et comprendre les limites de ces outils.

Ces connaissances peuvent être utiles dans tes études, mais aussi dans de nombreux secteurs professionnels comme le commerce, la communication, les ressources humaines ou le marketing.

Forme-toi gratuitement à l’IA avec IBM SkillsBuild

Tu aimerais aller plus loin, mais tu ne sais pas par où commencer ?

La plateforme IBM SkillsBuild propose des formations gratuites en ligne pour découvrir l’intelligence artificielle, l’IA générative et de nombreuses autres compétences numériques.

Pas besoin d’être expert en informatique : tu peux commencer par les bases et progresser à ton rythme.

Selon les parcours suivis, tu peux notamment :

comprendre les fondamentaux de l’intelligence artificielle ;

découvrir les usages de l’IA générative ;

apprendre à mieux utiliser les technologies numériques ;

comprendre les enjeux éthiques et les limites de l’IA ;

obtenir des badges numériques sur certains parcours pour valoriser tes compétences.

Et tout cela gratuitement !

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Les erreurs à éviter quand tu utilises l’IA pour tes candidatures

L’intelligence artificielle peut être une aide précieuse, mais attention à ne pas tout lui déléguer.

Évite notamment de :

copier-coller une lettre de motivation sans la personnaliser ;

inventer des expériences ou des compétences sur ton CV ;

communiquer des informations personnelles sensibles ;

envoyer des candidatures sans les relire ;

considérer les réponses de l’IA comme toujours exactes.

L’objectif est d’utiliser l’IA comme un assistant, et non comme un remplaçant de ta réflexion et de ta personnalité.

Pour cela, il est important de comprendre comment ces outils fonctionnent et de développer un regard critique sur leurs réponses.

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FAQ

Peut-on utiliser ChatGPT pour trouver un stage ?

Oui. ChatGPT peut t’aider à identifier des secteurs d’activité, préparer tes candidatures ou rechercher des pistes d’entreprises. Il faut toutefois vérifier les informations et les offres auprès des entreprises concernées.

Est-ce une bonne idée d’utiliser l’IA pour rédiger son CV ?

Oui, à condition de rester authentique. L’IA peut améliorer la présentation de tes expériences, mais toutes les informations doivent correspondre à ton parcours réel.

Comment apprendre à utiliser l’IA gratuitement ?

Tu peux suivre des formations gratuites en ligne, notamment sur IBM SkillsBuild, qui propose des ressources pour découvrir l’intelligence artificielle et ses applications.

L’IA peut-elle aider à préparer un entretien d’embauche ?

Oui. Tu peux demander à une IA de simuler un entretien, de te poser des questions courantes et de te donner des conseils pour améliorer tes réponses.

Pourquoi se former à l’intelligence artificielle quand on est étudiant ?

L’IA est utilisée dans de nombreux secteurs professionnels. Comprendre son fonctionnement et savoir utiliser ces outils peut te permettre de développer de nouvelles compétences utiles pour tes études et ton futur métier.

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