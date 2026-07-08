Simulateur d’aides pour les jeunes, les étudiants et les apprentis

Pour ton logement, tes études ou encore tes activités culturelles, sais-tu vraiment à quelles aides pour les jeunes tu as droit ? Dans la continuité du plan #1jeune1solution, voici un simulateur d’aides qui te permettra d’y voir plus clair : mode d’emploi ici.

Que tu sois étudiant ou alternant, jeune diplômé, en recherche d’emploi ou en reprise d’études, pas facile de s’y retrouver dans les différentes aides pour les jeunes. Un simulateur en ligne va te permettre d’y voir plus clair et de faciliter tes démarches.

Découvre les aides auxquelles tu as droit avec le simulateur en ligne

Cet outil en ligne doit permettre aux jeunes (16-30 ans) d’identifier plus facilement les aides auxquelles ils peuvent avoir droit selon leur situation. Malheureusement trop d’étudiants ou de jeunes en recherche d’emploi n’y ont pas recours par manque d’information et de lisibilité.

Plus de 20 aides sont référencées sur ce simulateur, notamment pour :

le logement : APL, MOBILI-JEUNES, LOCA-PASS

: APL, MOBILI-JEUNES, LOCA-PASS les études : bourses sur critères sociaux, repas du Crous à 1 €, prêt étudiant garanti par l’État

: bourses sur critères sociaux, repas du Crous à 1 €, prêt étudiant garanti par l’État les revenus : RSA, Garantie jeunes, prime d’activité

: RSA, Garantie jeunes, prime d’activité la santé : complémentaire santé solidaire

: complémentaire santé solidaire la mobilité : aide à la mobilité en master, l’aide à la mobilité Parcoursup

: aide à la mobilité en master, l’aide à la mobilité Parcoursup la culture et les loisirs : accès gratuit aux musées, programme départ 15-25

Attention, cela reste un simulateur et les montants affichés le sont à titre indicatif. Il est nécessaire de fournir les documents et informations spécifiques à chaque aide pour l’obtenir définitivement. Les démarches sont par ailleurs simplifiées grâce à un lien d’accès direct vers chaque organisme.

Aides au logement : Montant de l’APL et conditions pour la percevoir

Simulateur d’aides : comment ça marche ?

Accède au simulateur d’aides pour les jeunes sur le site www.1jeune1solution.gouv.fr

Renseigne les champs demandés et suis le questionnaire : ton profil, ton foyer, ton logement, tes revenus ou encore tes projets. Tu peux avoir besoin de l’avis d’imposition de tes parents ou de tes fiches de paie.

Découvre les aides nationales et locales auxquelles tu peux avoir le droit selon ta situation.

En plus de ce simulateur d’aides, tu peux retrouve sur la plateforme 1 jeune 1 solution des offres de stage et d’alternance, des missions de service civique ou encore des formations dans et hors de ta région.