Bientôt le repas du Crous à 1 € pour tous les étudiants ?

Le repas du Crous à 1 € pour tous les étudiants boursiers ET non-boursiers, c’est l’actualité qui a fait le tour de la toile ces derniers jours. Mais qu’en est-il vraiment ? On t’explique l’essentiel à savoir.

Le repas du Crous à 1 € pour tous : une décision entre les mains de l’Assemblée Nationale

Un peu de contexte… Mardi 29 octobre 2024, une proposition d’amendement (N°II-CF1596) à l’initiative du Parti socialiste visant à généraliser le repas du Crous à 1 € pour tous les étudiants a été adoptée par la Commission des finances. Désormais, son application dépend de l’adoption in fine du projet de loi de finances par l’Assemblée Nationale.

À l’origine, le repas à 1 € pour tous avait été généralisé pendant la crise du Covid-19. Mais actuellement, cette mesure cible uniquement les étudiants boursiers et en situation de précarité sur justificatifs. Ce dispositif exclut donc un grand nombre d’étudiants ne bénéficiant pas d’aides financières de l’État (bourse sur critères sociaux, aides spécifiques ponctuelle ou annuelle, etc.) et qui pourtant ne peuvent se nourrir décemment.

Un hémicycle divisé, mais une précarité étudiante qui persiste

Un hémicycle divisé ? C’est ce que nous pouvons affirmer. Rappelons-nous qu’en 2023, cette même proposition portée par la députée Fatiha KELOUA HACHI avait été refusée à une voix près (184 votes contre et 183 votes pour).

Estimée à 90 millions d’euros, cette mesure est également un enjeu de santé publique permettant de lutter contre la précarité alimentaire et la malnutrition chez les étudiants. En effet, d’après la nouvelle édition du baromètre de l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique) et de l’association COP1, en 2024, 36 % (1/3) des étudiants déclarent sauter souvent ou de temps en temps un repas par manque d’argent. Par ailleurs, ce phénomène touche 47 % de ceux qui travaillent en parallèle de leurs études.

Cet amendement a pour intention de rendre accessible à tous, une restauration complète et équilibrée grâce à un prix unique.

Toutefois, un paradoxe subsiste. Effectivement, même si le repas à 1 € dans les restaurants universitaires semble être une réponse à la précarité alimentaire, seuls 54 % des étudiants les fréquentent régulièrement (IFOP 2024).

Pour les 46 % qui ne mangent pas souvent au restaurant universitaire, les 3 principaux obstacles qui reviennent le plus sont les suivants :

Éloignement géographique (23 %)

Files d’attente excessives (17 %)

Tarifs jugés trop élevés (13 %)

En outre, selon une enquête de 2024 menée par FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes), 72,7 % des restaurants universitaires ne sont pas ouverts le soir et 85 % sont fermés le week-end.

Ces chiffres montrent que le problème ne réside pas seulement dans le coût des repas pour les étudiants, mais également dans l’accessibilité aux lieux de restauration universitaire.

➜ Si tu souhaites en savoir plus sur l’avancée de cette mesure, alors reste connecté ! Nous te dévoilerons le résultat, lorsque l’Assemblée Nationale aura voté !