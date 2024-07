Oh My Care : le 1er festival du bien-être étudiant 

Les 9 et 10 juillet derniers, le groupe SKOLAE (Réseaux GES et Eductive) ont organisé leur tout premier Festival du bien-être étudiant sur le Campus de Montrouge. Un évènement qui a marqué le lancement du dispositif « Oh My Care » initié en mars dernier et qui a pour objectif de veiller au bien-être des étudiants à travers diverses initiatives tout au long de l’année. Plus de 300 personnes ont pris part à cette première édition.

Pourquoi le dispositif « Oh My Care » ?

La santé mentale des générations Y et Z une préoccupation majeure depuis la période Covid. Les facteurs tels que la précarité, ainsi que le climat social, géopolitique ou encore environnemental de plus en plus anxiogènes ont contribué à la dégradation de leur bien-être.

Face à ces constats, mais aussi aux besoins identifiés directement auprès des étudiants à travers des projets d’études de la promotion de 4e année de PPA Business School, que le dispositif « Oh My Care » s’est concrétisé ; porté et soutenu par le groupe SKOLAE. Parce qu’être bien dans ses baskets et dans sa tête est aussi un facteur de réussite et d’épanouissement.

« Oh My Care » a donc pour objectif de sensibiliser les étudiants, alumni et équipes pédagogiques des 23 écoles du groupe d’enseignement supérieur aux différentes dimensions du bien-être, allant de la santé mentale à la gestion du stress, en passant par le développement personnel et professionnel.

Le Festival « Oh My Care » : deux jours de bien-être et de développement personnel

C’est sur le campus de Montrouge que les festivités ont démarré les 9 et 10 juillet. Le festival a accueilli 35 experts qualifiés en bien-être, qui ont animé divers ateliers pratiques. Ces sessions ont couvert quatre thématiques principales : le bien-être, le développement personnel, la santé mentale, et les approches naturelles du bien-être.

Les étudiants ont pu participer à 48 ateliers et workshops, chacun conçu pour fournir des outils pratiques et des connaissances applicables au quotidien. Il y en avait vraiment pour tous les goûts :

amélioration du sommeil,

connaissance de soi,

yoga du rire,

méditation et respiration

travail sur l’éloquence

initiation aux huiles essentielles

Retrouve la programmation du festival bien-être étudiant sur le compte Instagram Oh My Care

« Mon année de master a été particulièrement stressante ; entre les cours, mon alternance et la vie à Paris. C’est génial de pouvoir participer à ces ateliers pour lâcher prise en fin d’année pour partir en vacances un peu plus sereinement » confie une étudiante à la fin d’un cours de yoga.

Un marché de créateurs pour enrichir l’expérience

En plus des ateliers, le campus de Montrouge a accueilli un marché de créateurs. Cet espace a permis aux étudiants de découvrir des produits et services innovants, tous axés sur le bien-être. Ce marché a également offert une plateforme aux créateurs pour présenter leurs travaux et échanger directement avec les étudiants.

Oh My Care : 3 temps forts dans l’année

Tout au long de l’année, le dispositif Oh My Care aura la mission d’offrir aux étudiants des outils et des expériences concrètes pour contribuer à leur bien-être et à leur santé mentale.

Comme l’explique Pauline Lorette, coordinatrice du dispositif, 3 grands rendez-vous sont annoncés pour couvrir l’année étudiante :

Le festival des rentrées , pour démarrer l’année dans de bonnes vibes et partager les bonnes pratiques de vie étudiante

, pour démarrer l’année dans de bonnes vibes et partager les bonnes pratiques de vie étudiante Le Festival des solidarités SOLIWEEK , dédié à la solidarité et à l’engagement pour lutter contre la précarité étudiante

, dédié à la solidarité et à l’engagement pour lutter contre la précarité étudiante Le festival Oh My Care, dédié au bien-être étudiant

En offrant cet espace d’échanges et de formation sur les diverses dimensions du bien-être, cet événement a posé les bases d’une approche concrète et durable pour améliorer la qualité de vie des étudiants. Les initiatives futures, inspirées par cette première édition, promettront de continuer à soutenir et à enrichir l’expérience des étudiants sur l’ensemble des campus des écoles des Réseaux GES et Eductive, à Paris comme dans les grandes métropoles régionales.