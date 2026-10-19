ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity : quelles différences entre ces intelligences artificielles ?

Le comparatif privilégie les usages plutôt qu’un classement absolu, car les fonctionnalités changent régulièrement et dépendent parfois de l’abonnement.

Tu hésites entre ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot et Perplexity ? Découvre les différences entre ces intelligences artificielles, leurs points forts et leurs utilisations pour choisir celle qui correspond le mieux à tes besoins.

ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity… Tu as sûrement déjà entendu parler de ces intelligences artificielles, voire utilisé certaines d’entre elles pour tes cours, tes recherches ou tes projets. Mais connais-tu la différence entre les IA ? Si ces outils peuvent tous répondre à des questions et générer du contenu, ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière et n’ont pas les mêmes points forts. Découvre leurs spécificités pour choisir l’IA la plus adaptée à tes besoins.

ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity : des IA utiles pour les étudiants

Ces outils reposent sur l’intelligence artificielle générative, une technologie capable de produire du texte, des images ou d’autres contenus à partir de tes instructions.

Concrètement, tu peux utiliser une IA pour comprendre une notion compliquée, résumer un cours, trouver des idées pour un exposé, préparer un entretien ou encore t’aider à organiser tes révisions.

Mais toutes les IA n’ont pas les mêmes particularités. Certaines sont particulièrement polyvalentes, d’autres sont conçues pour faciliter les recherches sur Internet ou pour fonctionner avec des outils bureautiques.

Bonne nouvelle : toutes les IA présentées ici proposent une forme d’accès gratuit, même si certaines fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant.

Et surtout, tu n’as pas besoin de savoir coder pour commencer à les utiliser !

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ChatGPT : l’intelligence artificielle polyvalente

Développé par OpenAI, ChatGPT est l’un des assistants d’intelligence artificielle les plus connus.

Son principal avantage ? Sa polyvalence. Il peut t’accompagner dans de nombreuses tâches, que ce soit pour apprendre, rédiger, créer ou réfléchir.

Avec ChatGPT, tu peux notamment :

te faire expliquer une notion de cours avec des exemples simples ;

préparer des fiches de révision ou des quiz ;

améliorer la structure d’une lettre de motivation ;

trouver des idées pour un projet ou un exposé ;

analyser des documents ou générer des images selon les fonctionnalités disponibles.

Par exemple, si tu ne comprends pas un chapitre de philosophie, tu peux demander à ChatGPT de te l’expliquer avec des mots simples, puis de te poser des questions pour vérifier tes connaissances.

Pour qui ? Les étudiants qui recherchent un assistant polyvalent pour leurs études, leur organisation et leurs projets personnels.

Gemini : l’intelligence artificielle de Google

Gemini est l’intelligence artificielle développée par Google.

Elle permet, comme ChatGPT, de poser des questions, de générer des textes, de résumer des informations ou de travailler sur différents types de contenus.

Sa particularité est son intégration à l’écosystème Google, notamment à certains services comme Gmail, Google Docs ou Google Drive, selon ton offre et tes accès.

Gemini peut notamment t’aider à :

préparer un plan d’exposé ;

résumer des informations ;

organiser des idées pour un document ;

analyser certains fichiers et images ;

travailler plus facilement avec les outils Google compatibles.

Si tu utilises déjà régulièrement les services Google pour tes études, Gemini peut donc être une solution intéressante.

Pour qui ? Les étudiants qui utilisent les outils Google et souhaitent intégrer l’IA à leurs habitudes de travail.

Claude : une IA pour rédiger et analyser des documents

Claude est un assistant d’intelligence artificielle développé par Anthropic.

Il peut répondre à des questions, rédiger des contenus et analyser des documents. Il est notamment intéressant pour travailler sur des textes longs, structurer des idées ou approfondir un sujet.

Tu peux par exemple utiliser Claude pour :

résumer un document volumineux ;

améliorer la clarté d’un texte ;

construire le plan d’un dossier ;

comparer plusieurs arguments ;

obtenir des explications détaillées sur un sujet complexe.

Imaginons que tu doives préparer un dossier de recherche. Claude peut t’aider à organiser les informations, identifier les grandes idées et améliorer la structure de ton travail.

Attention cependant : comme les autres IA, il peut faire des erreurs. Tu dois donc toujours vérifier les informations importantes.

Pour qui ? Les étudiants qui rédigent régulièrement des dossiers, des synthèses ou des travaux nécessitant une analyse approfondie.

Perplexity : une IA pour faire des recherches sur Internet

Perplexity se distingue par son fonctionnement particulièrement orienté vers la recherche d’informations.

Alors que les autres assistants peuvent également rechercher des informations en ligne, Perplexity met les sources au cœur de son expérience.

Lorsque tu poses une question, il peut rechercher des informations sur Internet et te proposer une réponse accompagnée de liens vers les sources utilisées.

C’est particulièrement pratique pour :

rechercher des informations pour un exposé ;

découvrir des articles sur un sujet ;

comparer différentes sources ;

explorer une question d’actualité ;

trouver des pistes pour approfondir une recherche.

Par exemple, si tu prépares un exposé sur les énergies renouvelables, Perplexity peut t’aider à identifier des sources et à obtenir une première synthèse.

Attention : la présence de sources ne garantit pas que toutes les informations sont exactes. Pense à consulter les documents cités et à vérifier leur fiabilité.

Pour qui ? Les étudiants qui effectuent régulièrement des recherches documentaires et souhaitent retrouver facilement les sources des informations.

Microsoft Copilot : une IA pour travailler avec les outils Microsoft

Copilot est l’assistant d’intelligence artificielle de Microsoft.

Il permet de poser des questions, de générer du contenu et d’obtenir de l’aide dans différentes tâches. Certaines versions sont également intégrées aux outils Microsoft 365.

Selon les fonctionnalités auxquelles tu as accès, Copilot peut notamment servir à :

rédiger ou reformuler du texte ;

préparer une présentation ;

analyser et organiser des données ;

résumer certains documents ;

faciliter le travail dans Word, Excel ou PowerPoint.

Il est important de distinguer l’assistant Copilot accessible en ligne des fonctionnalités avancées de Microsoft 365 Copilot, qui peuvent nécessiter une licence spécifique.

Pour qui ? Les étudiants qui travaillent souvent avec Word, Excel ou PowerPoint et souhaitent gagner en efficacité grâce à l’IA.

ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity : quelle IA choisir ?

Le meilleur outil dépend avant tout de ce que tu souhaites faire.

Intelligence artificielle Son principal point fort Idéale pour… ChatGPT La polyvalence Réviser, apprendre, créer et organiser ses idées Gemini L’écosystème Google Travailler avec les services et documents Google Claude La rédaction et l’analyse de textes Préparer des dossiers et structurer des contenus Perplexity La recherche avec sources Explorer un sujet et trouver des références Microsoft Copilot L’environnement Microsoft Travailler avec les outils bureautiques Microsoft

Ces distinctions ne sont pas exclusives : les différentes IA peuvent réaliser de nombreuses tâches similaires. Leurs performances et leurs fonctionnalités évoluent régulièrement.

Tu peux donc tester plusieurs solutions et comparer leurs réponses sur une même question pour trouver celle qui te convient le mieux.

Comment apprendre à utiliser efficacement ces intelligences artificielles ?

Savoir utiliser une intelligence artificielle ne consiste pas simplement à lui poser une question.

Pour obtenir des réponses utiles, il est important d’apprendre à formuler des instructions précises, à comprendre les possibilités de chaque outil et à identifier leurs limites.

C’est justement ce que permettent les formations à l’intelligence artificielle.

Avec IBM SkillsBuild, tu peux accéder gratuitement à des ressources pédagogiques pour découvrir les fondamentaux de l’IA, mieux comprendre l’IA générative et développer des compétences numériques utiles pour tes études et ton avenir professionnel.

La plateforme propose des parcours accessibles aux débutants, à suivre en ligne et à ton rythme.

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Que tu choisisses ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ou Copilot, l’essentiel est d’apprendre à utiliser ces outils avec méthode et esprit critique. Une compétence qui peut faire la différence pendant tes études et dans ta future vie professionnelle.