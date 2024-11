Classement des meilleures prépa ECG 2025

Qu’est ce que la prépa ECG ?

Les spécificités de la prépa ECG

La prépa ECG (classe préparatoire Economique et Commerciale voie Générale) est un cursus pluridisciplinaire que les étudiants suivent pendant deux ans afin de se préparer aux concours d’entrées des grandes écoles de management.

Cette prépa est une fusion entre l’ancienne CPGE ECE (économique et commerciale option économique) et ECS (économique et commercial option scientifique). Elles ont donné lieu à cette prépa unique après la disparition des filières ES et S en 2021.

La voie générale s’adresse aux bacheliers généraux, idéalement après avoir suivi un enseignement de mathématiques (spécialité ou option).

Selon le parcours sélectionné, la prépa ECG compte entre 27 et 29 heures de cours par semaine.

Les disciplines enseignées

La voie générale propose un tronc commun constitué de différentes matières :

Langue vivante A (3 heures) ;

Langue vivante B (3 heures) ;

Culture générale : humanité, lettres et philosophie (6 heures) ;

La prépa ECG se complète ensuite par deux enseignements obligatoires parmi les suivants :

Mathématiques : Mathématiques approfondies (9 heures) ou appliquées (8 heures) ;

Sciences humaines : histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (8 heures) ou économie, sociologie et histoire du monde contemporain (7 heures).

Ces matières s’accompagnent de devoirs sur table, d’entraînements à l’oral par matière (aussi appelées les “colles”) mais aussi de concours blancs.

Prépa ECG : et après ?

A quels concours donne accès la prépa ECG ?

La prépa ECG aide les étudiants à viser l’intégration d’une grande école de commerce post-prépa. Elles sont accessibles grâce à des banques d’épreuves.

La plupart des écoles de commerce et de management proposent deux concours :

Le concours BCE (Banque commune d’épreuves) ;

Le concours Ecricome Prépa.

Il existe également des écoles post-prépa qui proposent, quant à elles, leur propre concours.

En fonction des résultats aux écrits, les étudiants sont ensuite sélectionnés, ou non, aux oraux.

Ces concours servent à classer les étudiants selon leur niveau afin de les répartir dans les différentes écoles. En règle générale, il n’y a pas d’élimination !

Quels sont les débouchés ?

Une fois le concours obtenu, les étudiants peuvent prétendre à une grande école de management française, ouvrant différentes portes de débouchés.

Voici les secteurs couverts après l’obtention du diplôme :

Contrôle de gestion ;

Ressources humaines ;

Finance ;

Marketing ;

Conseil ;

Audit ;

Stratégie.

Le classement des meilleures prépa ECG 2025

Sur quoi se base le classement ?

Le classement des prépa ECG permet aux étudiants de comprendre le recrutement post-bac. Il se base sur différents critères :

Le taux d’accès Parcoursup ;

Le nombre de candidats Parcoursup ;

Le pourcentages d’étudiants boursiers admis dans l’établissement ;

Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement.

Ecoles de commerces : Quel concours ?

Classement prépa ECG mathématiques appliquées + ESH

Rang Etablissement Taux d’accès Nombre de candidats % de mentions % de boursiers 1 Lycée Carnot (75) 24 3905 92 10 2 Lycée Montaigne (75) 29 3296 88 20 3 Lycée Henri IV (75) 5 2945 96 12 4 Lycée Hoche (78) 18 2919 100 9 5 Lycée Claude Monet (75) 55 2128 57 24 6 Lycée Ampère (69) 15 2140 100 18 7 Ecole Nationale De Commerce (75) 55 2047 57 19 8 Lycée Saint-Louis De Gonzague (75) 16 1972 100 11 9 Lycée De Saint Just (69) 35 1804 100 5 10 Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) 17 1816 101 0 11 Lycée Francois René De Chateaubriand (35) 23 1655 100 17 12 Lycée Sainte – Marie Lyon (69) 8 1615 100 9 13 Lycée Montaigne (33) 5 1520 94 13 14 Lycée Ozenne (31) 38 1444 100 4 15 Lycée Notre Dame de Ste Croix (92) 21 1463 95 4 16 Lycée Madeleine Daniélou (92) 8 1403 98 0 17 Lycée Marcelin Berthelot (94) 33 1374 92 12 18 Lycée Saint Michel de Picpus (75) 52 1340 88 1 19 Institution des Chartreux (69) 28 1342 94 0 20 Lycée Saint-Jean (59) 24 1285 90 0

Classement prépa ECG mathématiques approfondies + ESH

Rang Etablissement Taux d’accès Nombre de candidats % de mentions % de boursiers 1 Lycée Janson De Sailly (75) 15 3258 100 7 2 Lycée Carnot (75) 35 2766 100 11 3 Lycée Henri IV (75) 3 2499 100 17 4 Lycée Hoche (78) 13 2371 100 4 5 Lycée Montaigne (75) 36 2262 84 24 6 Lycée du Parc (69) 16 2166 100 26 7 Lycée Stanislas (75) 11 1769 100 0 8 Lycée Ampère (69) 15 1602 99 13 9 Lycée Saint-Louis De Gonzague (75) 20 1538 100 10 10 Lycée Pierre De Fermat (31) 26 1503 98 13 11 Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) 17 1474 99 0 12 Lycée Sainte – Marie Lyon (69) 7 1357 100 5 13 Lycée De Saint Just (69) 42 1262 92 17 14 Lycée Francois René De Chateaubriand (35) 16 1263 100 20 15 Lycée Montaigne (33) 14 1200 84 6 16 Institution des Chartreux (69) 27 1087 100 0 17 Lycée Ozenne (31) 38 1056 100 25 18 Lycée Marcelin Berthelot (94) 35 986 86 17 19 Lycée Notre Dame de Ste Croix (92) 32 986 96 0 20 Lycée Saint-Jean (59) 33 973 97 2

Classement prépa ECG mathématiques appliquées + HGG

Rang Etablissement Taux d’accès Nombre de candidats % de mentions % de boursiers 1 Lycée Janson De Sailly (75) 27 3140 98 25 2 Lycée Carnot (75) 39 2922 86 17 3 Lycée Montaigne (75) 44 2492 87 21 4 Lycée Henri IV (75) 10 2405 100 17 5 Lycée Hoche (78) 23 2395 100 0 6 Lycée Ampère (69) 37 1678 96 10 7 Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) 22 1577 100 0 8 Lycée De Saint Just (69) 48 1393 79 5 9 Lycée Jacques Decour (75) 81 1288 25 29 10 Lycée Sainte – Marie Lyon (69) 20 1323 99 5 11 Lycée Francois René De Chateaubriand (35) 28 1312 100 9 12 Lycée Montaigne (33) 34 1246 84 18 13 Lycée Notre Dame de Ste Croix (92) 29 1155 100 0 14 Lycée Saint-Jean (59) 47 1082 88 0 15 Lycée Ozenne (31) 51 1045 85 8 16 Institution des Chartreux (69) 37 1053 91 9 17 Lycée Saint Michel de Picpus (75) 52 985 92 0 18 Lycée Marcelin Berthelot (94) 50 957 95 0 19 Lycée Masséna (06) 63 945 71 9 20 Lycée Notre Dame Des Minimes (69) 64 878 94 0

Classement prépa ECG mathématiques approfondies + HGG