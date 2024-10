Témoignages étudiants : à quoi ressemble une rentrée décalée en école d’ingénieurs ?

L’année universitaire est déjà bien entamée et tu t’es peut-être rendu compte que ta formation actuelle ne te convenait pas ? Plutôt que d’attendre la rentrée de septembre pour changer de cursus, tu peux opter pour la rentrée décalée ! Le principe : intégrer une nouvelle formation en cours d’année. Si tu es attiré par des études d’ingénieurs, plusieurs écoles proposent ce parcours en accéléré. Deux étudiants de l’ESME et de l’IPSA te racontent leur expérience.

La rentrée décalée est proposée par plusieurs grandes écoles. Elle a lieu au milieu de l’année universitaire, généralement entre janvier et février. Le principe : te permettre de ne pas perdre une année, en rattrapant l’équivalent d’une année entière de cours en l’espace de quelques mois. Ce genre de cursus est présent dans des domaines d’études variés, notamment dans les écoles d’ingénieurs. Le Groupe IONIS en fait partie : l’ESME et l’IPSA, deux de ses quatre écoles d’ingénieurs, proposant des rentrées décalées entre février et mars.

Pourquoi se réorienter en cours d’année dans une école d’ingénieurs ?

Il arrive que des étudiants s’aperçoivent, après le bac, que la formation qu’ils ont choisie ne correspond pas à leurs attentes. Pour Esteban, qui a fait sa rentrée décalée à l’IPSA, il ne faut surtout pas vivre cette situation comme un échec. « Parfois, il faut tester plusieurs filières pour découvrir ce qui nous passionne vraiment », relativise-t-il.

Parfois, le choix de réaliser une rentrée décalée intervient également pour des raisons plus pratiques. Bien qu’appréciant son BUT, Tim ne supportait plus les « deux heures de trajet » quotidiennes entre son établissement et son domicile. « Le rythme est rapidement devenu insurmontable et je ne pouvais faire mes devoirs que le week-end… » Poussé par des amis déjà étudiants à l’ESME, le jeune homme s’est alors laissé séduire par la rentrée décalée. D’autant plus qu’intégrer une telle école lui permettait de continuer à cultiver son attrait pour « l’ingénierie qu’il y avait déjà dans ma formation initiale ». Cette réorientation lui permet actuellement de s’épanouir en deuxième année de cycle préparatoire ingénieur à l’ESME. Et, surtout, de préparer une carrière passionnante en passant davantage de temps à travailler ses cours et ses projets plutôt qu’à voir défiler le paysage le long des routes.

Alors, quelles sont les démarches à effectuer lorsqu’on décide de tenter une rentrée décalée en école d’ingénieurs ? Concernant les écoles du Groupe IONIS, elles sont assez simples. Il faut tout d’abord déposer un dossier en ligne sur le site Advance Parallèle. Si le dossier est retenu par le jury, le candidat sera convoqué à l’école pour un entretien et des tests, qui peuvent varier d’une école à l’autre.

Concernant les pré-requis, de solides bases en mathématiques sont requises. Les enseignements de spécialités choisis en terminale doivent donc être principalement scientifiques. D’ailleurs, la rentrée décalée en école d’ingénieurs s’adresse essentiellement aux étudiants titulaires d’un baccalauréat général scientifique. Plus précisément, elle est ouverte aux étudiants inscrits en première année de PASS, de CPGE, de licence scientifique, de BUT, de BTS, ainsi qu’aux détenteurs de diplômes étrangers et qui souhaitent se réorienter. « L’essentiel est d’avoir une base scientifique solide ou la volonté de la développer », rassure Esteban. C’est en effet une détermination solide qui permettra aux étudiants de rentrée décalée de traverser ces cinq mois de cours intensifs. La motivation est essentielle pour réussir une rentrée décalée !

Comment se passe une année en rentrée décalée ?

Il existe beaucoup d’idées reçues sur le processus particulier de la rentrée décalée. C’est le moment de démêler le vrai du faux pour certaines d’entre elles.

Si tu fais une rentrée décalée en école d’ingénieurs, tu devras gérer tes cours en totale autonomie.

C’est faux. Les promotions des rentrées décalées comportent peu d’étudiants, ce qui permet justement à l’équipe pédagogique de leur apporter une aide suivie. « Les professeurs que j’ai eus pendant la rentrée décalée étaient très proches des étudiants », se souvient Tim. Concernant le travail et la méthodologie à suivre, tu bénéficies donc d’un accompagnement personnalisé. Les professeurs sont aussi disponibles en dehors des cours pour aider les étudiants qui en ont besoin.

Les promotions réduites sont aussi un véritable atout pour le travail : « Les amis peuvent nous motiver pendant cette rentrée décalée, affirme Tim. Concernant ma promo, on était vingt étudiants, contre quarante dans une promotion normale. Ce nombre restreint nous a permis d’être soudés et ça a été d’une grande aide. » Esteban le confirme : « Je suis d’avis que le meilleur moyen de réussir est de collaborer avec ses camarades de classe. »

Dans tous les cas, la rentrée décalée te permettra d’acquérir un grand sens de l’organisation. De la concentration, de la motivation et la capacité de bien gérer son temps sont autant de qualités qui te seront utiles pour la suite de ton parcours. « Ces compétences sont extrêmement importantes pour notre avenir en tant qu’ingénieurs, où la capacité à gérer des projets complexes dans des délais serrés est souvent essentielle », rappelle Esteban.

Tu auras moins de vacances que d’habitude.

C’est vrai. Les étudiants de rentrée décalée n’ont pas de vacances de Pâques, puisque les cours d’une année normale sont condensés sur une période de cinq mois. Mais pour Tim, le défi en vaut la peine, même si l’emploi du temps peut parfois contraindre les étudiants à mettre de côté certains loisirs : « Il faut prendre sur soi, se dire qu’on va fournir des efforts pendant cinq mois et être bien organisé. Ça passe vite ! »

Pour Esteban, « un autre élément à prendre en compte est que les cours se prolongent jusqu’en juillet. Cela peut être mentalement exigeant, car à cette période de l’année, la plupart des autres promotions sont déjà en vacances estivales. »

Tu intégreras la promotion l’année suivante en même temps que ceux qui ont suivi une année « normale » depuis septembre.

C’est vrai. Ces quelques mois de cours intensifs te permettent de faire ta rentrée en deuxième année de formation ingénieur en même temps que tous les autres étudiants, dont ceux qui ont suivi à un rythme « normal » leur première année. Tu t’intègres donc très bien dans ta nouvelle promotion.

