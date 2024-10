Témoignage étudiant : comment se passe une rentrée décalée en école de commerce ?

Article rédigé en partenariat avec IONIS Education Group.

Particulièrement adaptée aux étudiants souhaitant se réorienter sans perdre de temps, la rentrée décalée permet de changer de cursus en cours d’année, et de rattraper l’équivalent d’une année entière en quelques mois seulement. C’est ce programme condensé et intense qu’a suivi Erik, aujourd’hui étudiant en deuxième année au sein du Bachelor Management International à l’ISG.

Se réorienter en cours d’année en école de commerce : comment et pourquoi ?

Pour réussir ses études supérieures, il faut avant tout être à l’aise dans son établissement. Et cela, Erik l’a appris à ses dépends, avec une expérience initiale loin d’être à la hauteur de ses attentes. « J’ai tenté une première école de commerce après le bac, mais son organisation ne me convenait pas du tout. Ça s’est très mal passé, au point que j’ai développé une phobie scolaire », raconte-t-il. Le jeune homme décide alors de quitter l’école et se met en quête d’un nouvel environnement, parce qu’il « ne voulait pas ne rien faire ». C’est là qu’il découvre la rentrée décalée à l’ISG, qui va lui permettre de ne pas perdre une année, comme il le souhaitait. « L’expérience a été bien meilleure ! », confirme-t-il avec enthousiasme.

Malgré sa première expérience en demi-teinte, poursuivre ses études dans une grande école de commerce restait une évidence pour Erik, conscient qu’un tel cursus laissait entrevoir de nombreuses opportunités de carrière. « En école de commerce, on acquiert des compétences qui nous rendent capables de travailler dans des domaines très différents », affirme-t-il. Le programme de la première année du Bachelor en Management International à l’ISG lui a donné raison en offrant la possibilité d’explorer la culture digitale, la communication, le commerce ou encore l’environnement comptable. Autant de domaines étudiés qui se retrouvent dans de nombreux secteurs professionnels.

Alors, comment accéder à une rentrée décalée en école de commerce ? Tout d’abord, les démarches pour y candidater sont simples. Dans le cas de l’ISG, l’inscription se déroule en ligne sur le site de l’école, où tu remplis un formulaire dédié. Les épreuves écrites sont celles du TAGE et du TOEIC : tu peux passer ces tests grâce à l’école, qui te propose diverses sessions. Si tu as déjà passé ces tests et que leurs résultats sont encore en cours de validité, il te suffit de les fournir lors de ton inscription en rentrée décalée. Ensuite, tu passes tes oraux : un entretien en anglais et en français à l’ISG.

Les écoles de commerce sont ouvertes à des profils très variés, et l’ISG ne fait pas exception. « Un étudiant s’est réorienté après avoir tenté une licence de droit, un autre avait essayé des études d’ingénieur », se souvient Erik. Le prérequis indispensable pour tous les étudiants souhaitant valider leur rentrée décalée ? « Il faut posséder une ouverture d’esprit et être capable de sortir de sa zone de confort », conseille le jeune homme. Et surtout, une motivation solide, car le rythme de la rentrée décalée est intense !

Comment se passe la rentrée décalée en école de commerce ?

Comme une rentrée décalée vise à condenser les cours d’une année entière en à peine cinq mois, ses étudiants doivent s’attendre à un rythme d’apprentissage particulièrement soutenu. La majorité des journées de cours durent d’ailleurs de 8h à 18h. « Le rythme est intense, il y a peu de pauses : la cohésion entre les élèves devient dès lors essentielle », indique Erik. Justement, les promotions de rentrée décalée comportent peu d’élèves : une vingtaine tout au plus.

C’est cette association entre un rythme intensif et des promotions plus petites qui fait le charme et la force d’une bonne rentrée décalée. Ce nombre réduit permet alors à chaque élève de bénéficier d’un suivi constant de la part de l’équipe pédagogique. Les professeurs sont à l’écoute, attentifs et disponibles pour répondre aux questions des étudiants. « Ils étaient proches de nous », confirme Erik. Et si, toutefois, le travail à fournir lors d’une rentrée décalée ne permet pas de profiter pleinement de tous les avantages de la vie associative de l’école, les étudiants ont tout de même aussi l’occasion de décompresser par moments. La promotion d’Erik a tout de même pu se retrouver en-dehors des cours, ce qui a contribué au bon moral des troupes. La promotion a également bénéficié d’une semaine de vacances bienvenue à Pâques.

À la rentrée de deuxième année, les étudiants de rentrée décalée ont été naturellement intégrés au reste de la promotion présente depuis septembre. Et pour Erik, « ça s’est très bien passé ! ». Désormais pleinement épanoui dans ses nouvelles études supérieures, ce dernier ne regrette pas du tout d’avoir sauté le pas, bien au contraire. Pour lui, le processus qu’il a expérimenté est surtout le rappel « qu’on a le droit à l’erreur dans son orientation, et que la rentrée décalée existe comme plan de secours ». Mais la rentrée décalée enseigne aussi aux apprenants à entretenir leur rigueur et leur motivation. « En terme d’organisation du travail, on apprend surtout à ne pas se relâcher ! », conclut Erik.

Comment candidater pour la rentrée décalée dans l’école de commerce IONIS

L’ISG propose trois programmes pour sa rentrée décalée en 2024 :

Bachelor en Management International (visé bac+3)

Master Grande École (visé bac+5, grade de master)

Master of Science Gestion de Patrimoine (titre RNCP, niveau 7)

La rentrée en Bachelor en Management International propose de suivre la première année en accéléré, alors que d’autres programmes proposent un cursus d’une année complète, en décalé, de février à février.

Les candidatures pour la rentrée décalée du Bachelor en Management International, sont ouvertes de septembre 2023 jusqu’au 19 février 2024, date de la rentrée.