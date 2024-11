La rentrée décalée en école de commerce : comment ça marche ? #superTalks

Se tromper d’orientation n’est pas une fatalité ! Si tu n’oses pas changer d’études par peur de perdre une année, on te propose de découvrir l’alternative phare : la rentrée décalée. On discute et on échange nos expériences autour d’une table ronde, mardi 10 septembre 2024 à 18 h sur notre chaîne YouTube digiSchool Orientation. Retrouve plus d’infos juste en dessous !

Nous sommes au mois de novembre et tu te demandes si tu as fait le bon choix d’études ? Si tu es déçu de tes cours, que tu as une baisse de motivation ou que tu ressens de l’anxiété et une fatigue constante, peut-être devrais-tu te poser des questions sur ton orientation.

Ne pas empreinter la bonne voie quand on a 17-18 ans, c’est courant et il n’est jamais trop tard pour faire demi-tour. Pour ce faire, des solutions existent comme la rentrée décalée !

Le principe de la rentrée décalée est simple, tu n’as plus besoin d’attendre la prochaine rentrée de septembre, pour te réorienter. Tu peux changer de voie d’études en cours d’année en attaquant dès le second semestre. Tu suivras un programme accéléré de la 1ʳᵉ année et tu poursuivras en 2ᵉ année en cursus classique. La bonne nouvelle, c’est que tu ne “perds” pas une année !

Si tu te demandes :

Qu’est-ce qu’une rentrée décalée ?

À quels profils d’étudiants s’adresse la rentrée décalée ?

Quels sont les avantages de commencer une nouvelle formation en cours d’année ?

Concrètement, une année en rentrée décalée, ça se passe comment ? (rythme, cours, stage, etc.) ?

Ou encore la sélectivité des formations est-elle différente lors des admissions ?

superTalks, mardi 10 septembre 2024 à 18 h avec ISC Paris

Nos intervenantes : Ornella LO GIUDICE, Chargé de promotion et d’admissions à l’ISC Paris et Raphaëlla ADDRA, étudiante en 3ᵉ année de bachelor t’aident à comprendre les tenants et les aboutissants de la rentrée décalée en école de commerce. Tu découvriras également le parcours d’une étudiante passée par cette voie avec succès !

