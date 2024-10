Les masters en rentrée décalée

Opter pour une rentrée décalée en master en 2023 peut s’avérer être un choix très judicieux pour ton avenir professionnel. En effet, quelque soit ta raison – erreur d’orientation, besoin d’un semestre sabbatique, CDD achevé tardivement, etc. – tu peux te réorienter et éviter, ainsi, de perdre une année complète. Pour découvrir comment faire, les modalités et les avantages, suis ce guide.

Qu’est-ce qu’une rentrée décalée en master ?

Entre les masters programmés au sein des grandes écoles, ainsi que des Instituts de Science Politique et les Diplômes Nationaux de Master (DNM) dispensés à l’université, il existe, en France, plus de 10 000 spécialités différentes de masters.

Cette formation de deux ans permet d’obtenir un diplôme de niveau bac+5 et se divise entre deux types de cursus :

Le master recherche : tu dois, au cours de ton année, rédiger un mémoire. Tu pourras ensuite t’orienter vers un doctorat ou vers l’enseignement.

Le master professionnel : vous suivrez à la fois des enseignements théoriques approfondis et des matières professionnalisantes afin de vous préparer au mieux à la vie active. Vous devrez effectuer un ou plusieurs stages en entreprise, travailler sur des études de cas et réaliser des projets tuteurés. De plus, pour valider les deux années d’études, un mémoire professionnel est généralement prévu.

Le saviez-vous ? En master, différents rythmes de formation sont proposés. Ainsi, vous pouvez suivre votre cursus en initial, en alternance et même en e-learning.

Le master étant souvent la dernière étape avant l’insertion professionnelle, il est important de bien le choisir. Il s’agit, en effet, d’un diplôme clé, qui permet de définir tes futures responsabilités, tes perspectives d’évolution et ton salaire d’embauche.

Ainsi, avant même de te lancer, tu dois donc connaître les métiers et les secteurs d’activité vers lesquels tu souhaites vous orienter. Par ailleurs, renseigne-toi concernant les spécialisations au programme de ta deuxième année de master.

Si tu es déçu de ton choix de formation, rien n’est perdu : tu peux parfaitement te réorienter en master à la rentrée en janvier 2023. C’est ce que l’on appelle une rentrée décalée.

Alors qu’une rentrée classique intervient entre septembre et octobre, la rentrée décalée, quant à elle, se déroule entre janvier et mars, et plus généralement en février. En conséquence, tu devras réaliser deux semestres en un, afin de rattraper le retard, et les cours seront donc plus intensifs.

La rentrée décalée ne concerne pas que quelques secteurs, mais englobe toute une liste de masters, comme :

Dans quelles écoles peut-on intégrer un master à la rentrée de janvier ?

Auparavant, cette deuxième rentrée se faisait appeler la « rentrée de février », mais en réalité les dates varient entre janvier et mars. Elles représentent le début du second semestre de l’année d’études.

Tous les établissements ne proposent pas de rentrée décalée. Même si ce dispositif existe également dans certaines universités, sous conditions, c’est généralement la spécificité des grandes écoles.

En effet, les écoles de commerce et les écoles d’ingénieurs sont de plus en plus nombreuses à recruter des étudiants pour une rentrée en hiver. Il existe même des concours communs organisés par les grandes écoles qui donnent accès à des admissions dédiées à la rentrée en décalé.

Par exemple, le concours Avenir Plus, qui réunit sept écoles, telles que l’ESTACA, l’ESIGELEC ou encore l’ECE, propose, chaque année, deux rentrées : en septembre et en mars. Quant aux business schools, les écoles de management sont plusieurs à recruter des étudiants, de façon individuelle, de niveau bac+3 ou bac+4. C’est notamment le cas d’Excelia ou de Skema Business School, par exemple.

Comment se déroule un master en rentrée décalée ?

Le master en rentrée décalée correspond à une année au format condensé. En effet, avec une rentrée entre janvier et mars au lieu d’une rentrée en septembre ou octobre, tu commenceras donc ton cursus plus tardivement que les autres étudiants. En conséquence, afin de rattraper ce retard, tu devras vous soumettre à une formation beaucoup plus intensive et à un rythme bien plus soutenu.

Généralement, dans le cadre d’une rentrée décalée, les promotions sont plus petites, elles comprennent, selon les programmes et les années, entre 15 et 40 étudiants contre 200 à 400 pour une rentrée classique. L’approche et l’accompagnement sont donc différents.

Néanmoins, la formation en elle-même reste identique, avec la même qualité de professeurs, le même nombre d’heures, les mêmes exigences, les mêmes activités, Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP), etc.

Seules deux choses changent :

Tu auras entre 6 à 8 heures de cours par jour (contre 4 à 6 heures pour une rentrée classique).

(contre 4 à 6 heures pour une rentrée classique). Tu n’auras que quinze jours de vacances d’été : le stage de 8 à 9 semaines qui s’effectue normalement entre décembre et janvier devra être réalisé en juillet et août. Ainsi, tu n’auras donc que quinze jours de vacances début septembre avant de rejoindre ta deuxième année de master, lors d’une rentrée classique, cette fois.

À la fin de ta première année de master, le jury se réunira normalement, pour décider, selon les mêmes exigences que pour les autres étudiants, de t’octroyer ou non un passage en seconde année.

Comment intégrer un master à la rentrée en janvier ?

Pour intégrer un master à la rentrée en janvier 2023, vous devez obligatoirement avoir validé un diplôme de niveau bac+3, tel qu’un bachelor universitaire de technologie (BUT), un bachelor, une licence ou une licence professionnelle.

Les rentrées décalées s’adressent à différents profils :

Les étudiants qui souhaitent se réorienter après un mauvais choix de cursus afin de ne pas perdre une année.

Les étudiants qui n’ont pas pu s’inscrire pour la première rentrée (problème de VISA, CDD achevé tardivement, etc.).

Les étudiants qui n’ont pas obtenu leur premier choix de vœux sur Parcoursup et qui se sont engagés par défaut dans une formation, mais qui ont finalement pris le temps de faire mûrir leur projet.

Les professionnels qui veulent reprendre leurs études pour obtenir un diplôme lors d’une formation continue.

Concernant la procédure d’admission en rentrée décalée, elle varie en fonction de chaque établissement. Recrutement sur dossier, entretien de motivation, tests écrits et oraux… Tu peux te renseigner directement sur le site de l’école en question. Les réponses sont généralement données très rapidement.

Avantages et inconvénients d’une rentrée décalée en master

Pour résumer, voici un tableau regroupant les avantages et les inconvénients d’une rentrée décalée en master :

Avantages Inconvénients Une année d’études qui n’est pas perdue. Un cursus plus intensif, où la motivation est obligatoire. Développement de la rigueur et de l’organisation, deux qualités essentielles dans le monde professionnel. Plus d’heures de cours par jour et durant les week-ends parfois. Plus petite promotion : les enseignants te connaissent rapidement et peuvent t’offrir un accompagnement plus personnalisé. Des vacances d’été beaucoup plus courtes. Un choix d’orientation davantage réfléchi. Un taux de réussite similaire à une rentrée classique.

Comment réussir une rentrée décalée en master ?

Avant toute chose, tu dois construire votre projet pour entreprendre une rentrée décalée. Pour cela, renseigne-toi bien sur les formations qui peuvent te correspondre, participe à des ateliers, va à la rencontre des écoles, des étudiants, de conseillers d’orientation, etc.

L’idée est de définir ce qui te plaît et ne te plaît pas afin d’identifier le cursus qui correspond le mieux à ton profil et à tes attentes. Ainsi, tu pourras bien choisir ta voie et faire mûrir ton projet.

Par ailleurs, tu ne dois pas attendre trop longtemps avant de postuler. N’hésite pas à soumettre ta candidature au sein de plusieurs établissements pour maximiser tes chances.

Concernant ton dossier de candidature, il te sera généralement demandé de fournir un CV, une lettre de motivation et tes derniers relevés de notes. Pense à soigner votre lettre de motivation, c’est souvent cette dernière qui fera la différence. Évite les exemples tout trouvés sur internet et opte plutôt pour quelque chose qui te ressemble. Tu dois retranscrire ta motivation, mais aussi y faire figurer tout ce qui pourra te démarquer des autres candidats : ce qui te passionne, tes activités (sport, vie associative, musique…) et surtout ton projet professionnel, si tu en as un.

Pour mettre toutes les chances de ton côté, tu peux consulter nos 8 conseils pour réussir sa rentrée décalée.