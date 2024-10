Les BUT en rentrée décalée

Erreur de choix d’orientation, besoin d’un semestre sabbatique, notes obtenues au premier semestre insatisfaisantes, CDD achevé tardivement… Il existe de nombreuses raisons pour vouloir intégrer un DUT (désormais BUT) en rentrée décalée 2023. D’autant plus que cette option de réorientation te permet de ne pas perdre une année entière. Découvre dans ce guide comment se passe une rentrée décalée, en quoi elle consiste, ses modalités d’admission, les profils auxquels elle s’adresse, ses avantages et ses inconvénients.

Qu’est-ce qu’un BUT en rentrée décalée ?

Le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie), est un diplôme de niveau bac+3, qui est délivré sur la base d’un contrôle continu. Cela signifie que, tout au long de l’année, tes connaissances sont évaluées et validées à chaque semestre. Par ailleurs, tu disposeras de deux ans au sein d’un IUT (Institut Universitaire de Technologie) pour te spécialiser dans un domaine professionnel.

Se préparant à l’université, ce diplôme national est accessible directement après le bac. Il vise la professionnalisation et la polyvalence. Entre nombreux projets tutorés et cours théoriques, à la clé de ces deux années d’études, tu pourras rapidement t’insérer sur le marché du travail ou, si tu le souhaites, poursuivre tes études vers un bac+3 ou même un bac+5.

Avant de t’orienter vers un DUT, tu dois identifier les secteurs d’activité et les métiers qui peuvent potentiellement te correspondre. Ensuite, renseigne-toi au sujet des différentes spécialisations possibles en BUT.

Lorsque tu regrettes ton choix d’orientation ou lorsque tu as pris trop de temps pour te décider, tu peux éventuellement intégrer un DUT en rentrée décalée. Tu devras alors faire preuve d’une grande motivation pour suivre cette formation qui est beaucoup plus intensive que la formule classique. En effet, avec une rentrée entre janvier et mars, au lieu de septembre ou octobre, tu devras redoubler d’efforts pour rattraper le retard.

Si tu souhaites intégrer un DUT en rentrée décalée en 2023, tu peux par exemple t’orienter vers :

LE SAVAIS-TU ?

Suite à une réforme du ministère de l’Enseignement supérieur, le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) devient, depuis la rentrée de septembre 2021, le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie). Ce nouveau cursus est issu d’une fusion entre la Licence Professionnelle et le DUT. Il est accessible directement après le bac et s’effectue en trois ans. Dans le cadre de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat), il permet d’obtenir le grade de licence.

Cependant, garde bien à l’esprit que le DUT existe encore et qu’il te permet de valider un niveau bac+2 dans l’Enseignement supérieur. La différence réside dans le fait que grâce au BUT, tu peux maintenant aller jusqu’en bac+3.

Dans quelles écoles peut-on intégrer un DUT en rentrée décalée ?

Si tu envisages d’effectuer un DUT en rentrée décalée en 2023, certains établissements peuvent t’accueillir à partir du deuxième semestre. Par exemple, c’est le cas à l’université de Lorraine, qui propose une intégration en DUT à partir de février 2023. Sache que lors d’une rentrée décalée, néanmoins, le choix de spécialités est plus restreint.

Parmi les IUT (Instituts Universitaires de Technologie) qui proposent des formations DUT en rentrée décalée, certains te permettent d’intégrer la deuxième année en septembre et d’autres, de suivre le cursus de deux ans, en moyenne, en décalé.

Voici une liste non exhaustive des établissements qui offrent la possibilité de suivre un DUT en rentrée décalée :

Comment se déroule un DUT en rentrée décalée ?

Le DUT en rentrée décalée se présente sous un format condensé. En effet, tu commenceras ta formation plus tardivement que les autres puisque ta rentrée aura lieu entre janvier et mars et non en septembre ou octobre. En conséquence, pour te permettre de rattraper ce retard, le rythme de ce cursus est plus soutenu et intensif.

Dans le cadre d’une rentrée décalée, en général, les promotions ne comportent qu’entre 15 et 20 étudiants. Cela signifie que l’accompagnement et l’approche seront différents.

Toutefois, le contenu du DUT reste le même, avec des exigences, un nombre d’heures, une qualité de professeurs, un programme identiques. Les seules variations avec la rentrée classique sont que tu auras davantage d’heures de cours par jour, tu devras parfois travailler les week-ends et seras en vacances d’été après les autres étudiants.

Comment intégrer un DUT en rentrée décalée 2023 ?

La procédure d’admission en DUT en rentrée décalée varie selon les établissements. Un conseil : consulter directement le site internet de l’école de ton choix afin de connaître les différentes modalités. Généralement, le recrutement se fait sur dossier, suivi d’un entretien de motivation. Cependant, quelques fois, tu peux être amené à passer des tests écrits et oraux.

D’autre part, sache qu’il existe certains partenariats entre les établissements. Ainsi, tu peux en profiter pour basculer de ta licence vers un DUT, par exemple.

Plusieurs profils peuvent être concernés par la rentrée décalée :

Les étudiants qui ne souhaitent pas perdre un année et qui, de ce fait, se réorientent après un mauvais choix de formation.

Ceux qui n’ont pas eu le temps de s’inscrire lors de la première rentrée.

Les étudiants qui n’ont pas été acceptés dans le choix de leurs vœux sur Parcoursup et qui ont pris le temps de construire leur projet.

Les professionnels qui souhaitent obtenir un diplôme au cours d’une formation continue.

Etc.

Avantages et inconvénients d’un DUT en rentrée décalée

Avant d’envisager d’intégrer un DUT en rentrée décalée, il est important de bien peser le pour et le contre. En effet, ce choix de formule présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Pour t’aider à y voir plus clair, voici une liste :

Avantages Inconvénients Tu évites de perdre une année. Il faut être très motivé pour réussir à suivre ce cursus très intensif. Ce cursus étant particulièrement intensif, tu apprendras à travailler dur et tu développeras organisation et rigueur. Tu as plus d’heures de cours chaque jour et tu es amené à rattraper ton retard les week-ends également. L’accompagnement offert par les enseignants est plus personnalisé puisque les promotions en rentrée décalée sont plus petites. Tu es en vacances d’été après les autres. Tu as eu plus de temps pour mieux définir ton projet d’études. Tu peux profiter de ce temps supplémentaire avant la rentrée pour prolonger ou faire un séjour linguistique.

Comment réussir un DUT en rentrée décalée ?

Afin d’entreprendre un DUT en rentrée décalée, tu dois d’abord construire ton projet. En effet, après un premier échec d’orientation, tu dois tout mettre en œuvre pour ne pas que cela se reproduise. L’idée est de trouver la formation qui te correspond le mieux, qui répond à tes attentes et qui te permettra de t’épanouir.

Ainsi, nous te conseillons de te renseigner sur les diverses formations qui pourraient t’intéresser. De plus, rencontrer un professionnel de l’orientation, des étudiants et les écoles qui t’attirent t’aidera dans ta démarche.

D’autre part, ne tarde pas trop avant de soumettre ton dossier aux établissements de ton choix. N’hésite pas à multiplier tes candidatures, cela maximisera tes chances de réussite.

Enfin, voici quelques conseils pratiques pour faire partie des candidats choisis :

Expose en détails ton choix de te réorienter.

Décris ce qui t’a déplu ou déçu lors de ta précédente formation, et explique les raisons pour lesquelles celle-ci est plus adaptée à ton profil.

Mets en évidence ta motivation à travailler dur pour rattraper le début d’année.

Indique pourquoi c’est important pour toi de ne pas perdre une année et les raisons qui font que la rentrée décalée te correspond.

Manifeste ta volonté d’intégrer cet établissement en particulier.

Sache également que pour constituer ton dossier de candidature, tu dois fournir tes derniers bulletins de notes, un curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation. Cette dernière ne doit surtout pas être négligée, car elle peut réellement faire la différence. Tu dois donc la soigner et éviter de faire un simple copier-coller des exemples trouvés sur internet. Elle doit te ressembler et faire transparaître ta motivation au maximum. Montre qui tu es, parle de ce qui t’anime, de tes activités, le but étant de te démarquer le plus possible des autres candidats.