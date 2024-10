Les BTS en rentrée décalée

Intégrer un BTS en rentrée décalée 2023 est probablement la solution idéale si tu t’es orienté vers un cursus qui ne te convient pas ou si tu as un peu trop tardé à faire ton choix. En effet, quelle que soit ta raison, cette option de réorientation est judicieuse pour ne pas perdre une année. En quoi cela consiste t-il ? Comment se déroule une rentrée décalée ? Quelles sont les modalités d’admission ? À quels profils ce dispositif s’adresse-t-il ? Quels sont les avantages et les inconvénients qui y sont liés ? À travers ce guide, nous t’apportons toutes les réponses à ces questions.

SOMMAIRE

Qu’est-ce qu’un BTS en rentrée décalée ?

Diplôme de niveau bac+2, le BTS – Brevet de Technicien Supérieur – est reconnu par l’État. Il s’inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle – RNCP – et il permet d’obtenir 120 crédits ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits).

Le BTS est un diplôme qui se prépare en deux ans au sein de lycées privés ou publics, de CFA – Centres de Formation d’Apprentis – ou, pour les demandeurs d’emploi et les salariés, dans des centres de formation professionnelle continue. Il est possible de suivre ce cursus en formation initiale, en formation continue, en alternance, etc.

Plus de 100 000 étudiants obtiennent, chaque année, leur BTS. Au total, ce diplôme existe dans plus d’une centaine de spécialisations différentes, qui se divise en deux secteurs distincts : les métiers des services et les métiers de la production.

Lorsque tu es déçu par ton choix d’orientation ou que tu as tardé à te décider, tu as la possibilité d’intégrer un BTS à la rentrée en janvier : il s’agit de ce que l’on nomme la rentrée décalée. Certains établissements proposent cette formule qui est très exigeante. En général, les cours seront plus intensifs, afin que tu puisses rattraper le “retard” pour reprendre le rythme de base lors de ta seconde année.

Alors qu’une rentrée classique a lieu entre septembre et octobre, le BTS en rentrée décalée s’effectue généralement en janvier ou en février, mais peut également se faire en novembre, dès le premier semestre.

Par exemple, pour suivre un BTS à la rentrée en janvier 2023, tu peux opter pour :

En savoir plus : Liste des BTS par secteur

Quel BTS choisir en rentrée décalée ?

Tu souhaites changer d’orientation, te sentir bien dans tes études supérieures et entrer dans une école qui te plaît, mais tu ne sais pas vraiment vers quel BTS te diriger ? Pour commencer, afin de ne pas refaire un choix qui ne te correspond pas, tu dois construire ton projet. Dans ce sens, il faudra te renseigner sur les différentes formations accessibles et rencontrer les écoles qui t’attirent, mais aussi des étudiants, afin de regrouper plusieurs avis.

En identifiant quelles sont tes attentes, tu pourras définir quel est le cursus le plus adapté à ton profil. Cela te permettra également de bien faire mûrir ton projet pour finalement choisir la voie faite pour toi.

D’autre part, n’attends pas trop longtemps avant de soumettre ta candidature et n’hésite pas à transmettre ton dossier à plusieurs établissements pour mettre toutes les chances de ton côté.

Gros avantage, pas besoin de passer par Parcoursup pour candidater. En effet, le calendrier des admissions en rentrée décalée est propre à chaque établissement. Il est donc très important de te renseigner.

Pour t’accompagner au mieux, nous avons dressé une liste des BTS qui forment aux métiers de demain. Tu pourras, par exemple, t’orienter vers :

Une rentrée décalée en BTS NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client, si tu as le sens de la négociation.

Une rentrée décalée en BTS MCO – Management Commercial Opérationnel, si te te sens l’âme d’un manager et que tu aimes la vente.

Une rentrée décalée en BTS Commerce International, si tu rêves de travailler sur les marchés internationaux.

Une rentrée décalée en BTS Comptabilité et Gestion, si tu apprécies les chiffres et la finance.

Une rentrée décalée en BTS Support à l’Action Managériale, si tu envisages de devenir le bras droit de ton employeur.

Une rentrée décalée en BTS Communication, si ru as un bon relationnel et que tu cherches encore vers quel métier te tourner.

Une rentrée décalée en BTS Services Informatiques aux Organisations, si la cybersécurité et le développement web te passionnent.

Une rentrée décalée en BTS Immobilier, si tu cherches un secteur aux multiples facettes et au cœur d’un enjeu de société fort.

Comment se déroule un BTS en rentrée décalée ?

Lorsque tu intègres un BTS en rentrée décalée, cela signifie que ta rentrée aura lieu entre janvier et mars. Cette formule est, le plus souvent, proposée au sein des établissements privés et que très rarement dans les lycées publics. Par ailleurs, elle n’est accessible qu’à un petit nombre d’étudiants. Ainsi, les promotions en BTS en rentrée décalée ne comportent qu’entre 15 et 20 élèves.

Lors de ta première année, tu suis donc des cours à part, plus intensifs pour pouvoir rattraper le décalage de calendrier. De plus, au lieu de finir en juin, comme les étudiants “classiques”, tu termineras en juillet. Ensuite, selon les établissements, vous serez tous réunis lors de la seconde année.

Comment intégrer un BTS à la rentrée en janvier ?

Pour suivre un BTS en rentrée décalée, tu dois soumettre ton dossier de candidature auprès de l’établissement que tu vises. Attention : le nombre d’étudiants acceptés pour cette formule est souvent limité.

Généralement, tu seras amené à expliquer ta démarche lors d’un entretien de motivation. Sache que plus ton projet sera bien défini et construit, plus le jury comprendra ta motivation et ton envie de reprendre rapidement une formation.

Les BTS en rentrées décalées s’adressent à différents profils :

Aux étudiants qui étaient en Licence et qui ont été déçus par le mode d’apprentissage dispensé à l’université.

Aux candidats dont les vœux formulés sur Parcoursup ont été refusés et qui souhaitent attendre pour tenter leur chance autre part.

Aux étudiants qui se sont trompés d’orientation et qui souhaitent changer de BTS en cours de formation.

ou encore aux étudiants dont les notes obtenues au premier semestre n’ont pas été satisfaisantes et qui préfèrent se réorienter.

Avantages et inconvénients d’une rentrée décalée en BTS

Un BTS en rentrée décalée présente plusieurs avantages et inconvénients. Avant de te lancer, il est important de bien les connaître. Voici un tableau récapitulatif :

Avantages Inconvénients Tu n’attends pas la rentrée suivante pour te réorienter ou commencer ta formation, donc tu ne “perds” pas ton année universitaire Tu dois faire preuve d’une grande motivation pour suivre ce cursus plus intensif Grâce à ce cursus intensif, tu développes ta rigueur et ton organisation, qui sont deux qualités importantes dans le monde professionnel Le nombre de places est limité Tu intègres une promotion avec un nombre d’élèves réduit. Ainsi, les enseignants apprennent plus rapidement à te connaître et l’accompagnement est plus personnalisé Tu es en vacances après les autres Ton choix d’orientation a eu le temps de mûrir Avantages et inconvénients d’une rentrée décalée en BTS

Comment réussir une rentrée décalée en BTS ?

Pour maximiser tes chances d’être accepté en BTS en rentrée décalée, voici quelques conseils :

Explique de façon claire et précise ton choix de réorientation.

Indique ce que tu n’appréciais pas dans ta formation précédente et explique pourquoi celle-ci est mieux.

Prouve ta motivation et ta volonté à travailler dur pour rattraper le retard.

Détaille les raisons pour lesquelles tu ne veux pas perdre une année et pourquoi la rentrée décalée te correspond.

Montre que l’établissement que tu vises t’intéresse vraiment.

En ce qui concerne ton dossier de candidature, celui-ci devra généralement comporter un curriculum vitae, tes derniers relevés de notes, ainsi qu’une lettre de motivation, qui est essentielle et qui peut faire la différence. Dans ce sens, soigne-la, évite les copier-coller obtenus sur internet et fais en sorte qu’elle te ressemble. Tu dois réussir à transmettre ta motivation et afin de te démarquer le plus possible des autres candidats. N’hésite pas à parler de tes activités, de ce qui te passionne et surtout de ton projet professionnel.