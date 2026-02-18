Sciences Po et admissions sur Parcoursup : modalités 2026 selon les IEP

Intéressé par le droit, les sciences humaines ou encore la géopolitique ? Pourquoi ne pas te tourner vers des études en sciences politiques après ton bac ! Les 11 IEP de métropole sont sur Parcoursup, mais n’appliquent pas tous les mêmes modalités d’admission. Profils de candidats, épreuves des concours, on t’explique comment entrer à Sciences Po sur Parcoursup en 2026.

Selon que tu souhaites intégrer Sciences Po Paris, un des 7 IEP du réseau ScPo (Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse), l’Institut d’études politiques de Bordeaux, Sciences Po Grenoble ou l’IEP de Fontainebleau, les modalités d’admission sur Parcoursup ne sont pas les mêmes, et le décompte des voeux est spécifique. Zoom sur les admissions à Sciences Po selon les 11 IEP de métropole.

Comment intégrer Sciences Po Paris sur Parcoursup en 2026 ?

Pour la session 2026, la procédure d’admission pour intégrer Sciences Po Paris via Parcoursup se déroule en deux étapes :

une évaluation du dossier en deux épreuves

puis un entretien oral si le candidat est admissible.

L’évaluation du dossier en deux épreuves sur Parcoursup

Cette première étape d’admission permet aux candidats “de montrer la diversité de ses qualités scolaires, leur solidité et leur complémentarité”. Il s’agit dans un premier temps d’un examen des résultats académiques, noté sur 20 points. Comme l’indique Sciences Po Paris, une moyenne pondérée est calculée sur la base des notes de l’épreuve écrite de français anticipée (à hauteur de 60%), de l’épreuve orale du bac de français et des notes du contrôle continu de première et de terminale d’histoire-géographie et des trois enseignements de spécialité.

Vient ensuite une seconde analyse sur 20 points, axée sur l’étude des bulletins scolaires de première et de terminale et sur la fiche Avenir. Les examinateurs analyseront les appréciations et les commentaires des enseignants et du chef d’établissement sur les bulletins et la fiche Avenir, le positionnement dans la classe à chacune des étapes de la scolarité ou encore la capacité de progression et de persévérance. La rubrique “Activités et centres d’intérêt” sera aussi considérée.

Les candidats ayant obtenu à l’évaluation de leur dossier la note minimale sur 40 points seront convoqués à un oral.

L’entretien oral

Cette épreuve orale de 25 à 30 minutes, évaluée sur 40 points, permet une appréciation de la motivation du candidat et de son projet intellectuel pour Sciences Po, mais aussi des capacités du candidat à mener un échange, ainsi que son attitude face à la contradiction et à la critique, tout en s’assurant de son potentiel à réussir ses études à Sciences Po.

Cet entretien se compose d’un temps de présentation du candidat (2 minutes), d’un commentaire et analyse d’image (10 minutes) et d’un échange sur les motivations et le projet du candidat (10 à 15 minutes).

Retrouve le détail du déroulé de cet entretien dans la fiche de présentation Parcoursup

Qui peut candidater à Sciences Po Paris sur Parcoursup ?

Les programmes bachelor de Sciences Po Paris sont accessibles post-bac. Alors que tu prépares un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel, en France ou dans un centre étranger, tu es éligible.

Sciences Po Paris n’annonce aucune recommandation de spécialités. L’établissement souhaite en effet recruter ses étudiants “pour ce qu’ils sont” et souhaite que “chacun, quel que soit son lieu de naissance, son lycée, son milieu social ou son parcours, ait les mêmes chances d’exprimer son potentiel et de convaincre le jury.” Comme tu peux le savoir, la sélectivité est très forte à Sciences Po Paris. En 2025, 6 531 candidats ont postulé au Bachelor du Collège universitaire de Sciences Po Paris, 302 ont pu recevoir une proposition d’admission et 265 ont choisi d’intégrer cette formation.

De plus, il y a des frais de dossier à prévoir de l’ordre de 100 € pour l’ensemble des formations de Sciences Po. 50 € pour le voeu Bachelor de Sciences Po. Les frais de dossier pour les candidats boursiers sont gratuits.

Candidatures à Sciences Po sur Parcoursup : dates à respecter

Pour candidater aux programmes de Sciences Po Paris, tu devras t’inscrire sur Parcoursup et respecter les différentes étapes de la procédure :

À partir du 17 décembre 2025, consulte les fiches détaillées des formations proposées par Sciences Po sur Parcoursup et renseigne-toi sur les dates de JPO.

consulte les fiches détaillées des formations proposées par Sciences Po sur Parcoursup et renseigne-toi sur les dates de JPO. Du 19 janvier 2025 au 12 mars 2026 : saisis tes voeux sur Parcoursup et valide ton dossier avant le 1er avril 2026 . Tu devras également bien t’acquitter des frais de concours.

: saisis tes voeux sur Parcoursup et valide ton dossier avant le . Tu devras également bien t’acquitter des frais de concours. Le 2 juin 2026, découvre tes résultats Parcoursup. Tu sauras alors si tu es accepté, sur liste d’attente ou si malheureusement ton dossier est refusé.

Comme l’indique la fiche de formation détaillée sur Parcoursup “le voeu Bachelor de Sciences Po correspond au programme du Collège universitaire et vous donne accès à 2 sous-voeux correspondant à 2 programmes parmi ceux proposés dans les différents campus du Collège universitaire. À noter que les deux sous-vœux ne sont pas hiérarchisés. En cas d’admission, vous serez affecté par Sciences Po sur l’un des deux programmes demandés.”

Si le campus de Paris accueille le programme général et les doubles diplômes, les formations sont également dispensées sur 6 autres campus en France : Dijon, le havre, Menton, Nancy, Poitiers et Reims.

Réseau ScPo sur Parcoursup : un concours commun pour les 7 IEP de province

Si tu souhaites intégrer Sciences Po Lyon, Sciences Po Toulouse, Sciences Po Lille ou encore les IEP d’Aix-en-Provence, Rennes, Saint-Germain-en-Laye ou encore Strasbourg, alors tu passeras le concours du Réseau ScPo. Les sept établissements de sciences politiques se réunissent autour d’un concours commun et d’une procédure unique sur Parcoursup.

1 voeu Réseau ScPo et 8 sous-voeux Parcoursup

Les inscriptions sont centralisées sur Parcoursup entre le 19 janvier et le 12 mars 2026. À noter que les deux campus de Sciences Po Lyon (à Lyon et Saint-Etienne) sont bien distingués sur Parcoursup. Alors de tes voeux, choisir un établissement du « Réseau ScPo – concours commun » compte pour 1 vœu et chaque établissement pour un sous-vœux, soit 8 au total. Tous sont cochés par défaut et te permettent de t’inscrire au concours commun dans les 7 écoles.

Les frais d’inscription s’élèvent à 210€ (40€ pour les boursiers) et devront être réglés directement sur la plateforme.

C’est à compter du 2 juin que tu sauras si tu es admis, lors des résultats Parcoursup 2026. Comme l’indique la FAQ du réseau ScPo “vous recevrez les propositions d’admission des Sciences Po du Réseau en fonction de votre rang de classement et des capacités d’accueil de chaque établissement. Vous ferez alors votre choix entre les propositions qui vous seront faites.”

Concours commun réseau ScPo : modalités 2026

Le concours commun du réseau ScPo se compose de 3 épreuves. Les épreuves écrites se tiendront samedi 25 avril 2026 sur la journée complète, dans le centre d’examen que tu auras sélectionné.

Questions contemporaines (coef 3)

C’est une dissertation de 3 heures sur un thème au choix : entre “Le vivant” et “Solidarités”. Lors de cette épreuve de réflexion et de rédaction, tu dois construire une problématique à partir d’un sujet, mais aussi construire ta réflexion de façon ordonnée et progressive.

Tu devras faire appel à tes connaissances personnelles, en te reposant sur des lectures par exemple. Tu trouveras une bibliographie indicative sur le site du Réseau ScPo.

Histoire (coef 3)

L’épreuve d’histoire dure 2 heures, et se présente sous la forme d’une analyse de deux documents. Pour le concours ScPo 2026, tu devras réviser le programme de Terminale générale. Les thèmes sont les suivants :

Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours.

Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930

Pour cette épreuve, tu dois caractériser les documents (nature, auteur, thème) et les replacer dans leur contexte. Tu devras ensuite répondre à la question posée et développer ton analyse en utilisant des infos relevées dans les documents, et en les croisant.

Langues vivantes (coef 2)

La dernière épreuve écrite du concours commun ScPo est une épreuve de langue, au choix entre anglais, espagnol, allemand ou italien. Cette épreuve d’une durée d’1 heure se compose de deux parties :

Une partie compréhension écrite notée sur 8 points. On teste ici ta capacité « à comprendre un texte de presse d’environ 700 mots », selon les modalités officielles.

La seconde partie est un essai structuré et argumenté. Il compte pour 12 points. Cet exercice évalue tes compétences grammaticales ou encore lexicales). Le sujet de l’essai sera tiré du texte proposé en première partie.

À noter que la langue de l’épreuve n’est pas nécessairement ta LV1 suivie au lycée. Tu pourras ainsi choisir la langue de ton épreuve au moment de la saisie des voeux sur Parcoursup.

Prise en compte de tes notes du bac et de contrôle continu

A ces trois épreuves écrites viennent s’ajouter tes notes de lycées et du baccalauréat. Seront donc pris en compte la moyenne des notes de bulletins de Terminale des langues vivantes A et B, mais aussi la moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité 1 et 2.

Comme l’indique la FAQ du réseau ScPo, « l’admission repose uniquement sur 3 épreuves écrites et la prise en compte de notes du lycée et du baccalauréat ». Ton dossier, et notamment ton projet de formation motivé, ne seront pas pris en compte dans le classement.

Prépare le concours commun des IEP en 2026

Le réseau Sciences Po ne recommande aucune école préparatoire. En revanche, il est vivement conseillé de t’entraîner et de bien comprendre les enjeux des différentes épreuves qui t’attendent. En plus des connaissances nécessaires, une bonne gestion du temps sera un point de réussite.

Pour préparer et réussir tes épreuves, le réseau ScPo met à ta disposition plusieurs ressources sur son site internet : sujets 0, annales ou encore bibliographie.

Sciences Po Bordeaux : des modalités distinctes des autres IEP

Si c’est à l’IEP de Bordeaux que tu souhaites faire tes études post-bac, alors tu devras là aussi passer par Parcoursup pour candidater. Mais note bien que Sciences Po Bordeaux est une entité distincte du réseau Sciences Po. Les modalités de sélection sont donc propres à l’institution bordelaise.

Pour entrer en 1re année à Sciences Po Bordeaux, tu devras respecter le calendrier Parcoursup et les étapes de la procédure pour formuler un voeu entre le 19 janvier et le 12 mars 2026, et valider ton voeu le 1er avril au plus tard.

Les frais de candidature pour intégrer Sciences Po Bordeaux sont de 120,00 €, gratuit pour les boursiers.

Épreuves pour entrer à Sciences Po Bordeaux

Les admissions à l’IEP de Bordeaux se déroulent en deux temps. Premièrement, il y a la phase d’admissibilité. Elle est organisée à partir d’un outil d’aide à la décision (40% de la note finale) et de l’étude qualitative de ton dossier scolaire (20% de la note finale).

L’outil d’aide à la décision s’appuie sur les notes de français, d’histoire-géo, de langues et de philo. Ton dossier scolaire est étudié quant à lui sur la base de tes bulletins de 1re et de terminale, de tes notes du bac, de la fiche avenir ou encore de ton projet de formation motivé (qui doit être rédigé en anglais). La fiche Parcoursup de l’IEP Bordeaux précise aussi que les candidats devront fournir la copie d’un devoir sur table rédigé en français (dans une épreuve de spécialité, de philosophie, de français ou encore d’histoire-géo), et un autre rédigé dans la langue de la filière visée. Ne néglige pas non plus la partie Activités et centres d’intérêt de ton dossier Parcoursup, le jury en tiendra compte.

Projet de formation motivé : conseils et exemples

Les admissibles seront ensuite convoqués pour un entretien entre le 4 et le 7 mai 2026. Un oral de 20 minutes “destiné à identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa capacité d’argumentation et de conviction, ainsi que sa personnalité et ses centres d’intérêts. Une partie de cet entretien pourra se faire en anglais. Le jury pourra s’appuyer sur un document d’accès rapide tiré au hasard par les candidats et sur lequel il leur sera demandé de réagir en temps limité.” Cet oral compte pour 40% dans ta note finale.

Sciences Po Grenoble : les modalités d’admission ?

Sciences Po Grenoble – UGA (Université Grenoble Alpes) applique également ses propres modalités d’admission. Tu devras en revanche bien passer par Parcoursup pour candidater, entre le 19 janvier et le 12 mars 2026, et bien valider ton voeu avant le 1er avril 2026.

Les frais d’inscription au concours Sciences Po Grenoble s’élèvent à 110 € et 25€ pour les candidats boursiers.

Épreuves pour entrer à Sciences Po Grenoble

Après une admissibilité sur dossier, sur la base des éléments indiqués dans le dossier Parcoursup, tu seras convoqué à un oral. Comme l’indique le site de l’établissement, “un dossier documentaire thématique servira de support à l’oral d’admission et devra être travaillé par les candidates et candidats.” Cet entretien aura lieu entre le mercredi 22 avril 2026 et le mercredi 13 mai 2026

IEP Fontainebleau : comment candidater ?

Comme pour Grenoble, Paris ou Bordeaux, l’IEP de Fontainebleau a son propre concours d’admission. Il sera tout de même indispensable de passer par Parcoursup et de respecter le calendrier national de la procédure pour formuler un voeu pour candidater.

Épreuves pour entrer à Sciences Po Fontainebleau

L’IEP étudie le dossier des candidats sur le volet académique dans un premier temps : notes du bac de français et bulletins de 1re et de terminale, fiche Avenir, lettre de motivation, etc.

Si le candidat est admissible, il sera convoqué pour un entretien individuel de 20 minutes devant un jury d’enseignants de l’IEP entre le lundi 27 avril 2026 et le vendredi 15 mai 2026. L’Institut précise que “cette audition, en présentiel ou en distanciel, vise à mieux cerner la motivation de la candidate ou du candidat pour des études politiques intégrant les sciences exactes et expérimentales”.

Récap des voeux Sciences Po sur Parcoursup

Pour rappel, en formation sous statut étudiant, tu peux formuler sur Parcoursup jusqu’à 10 voeux et 20 sous-voeux, toutes candidatures confondues.

Le réseau ScPo, qui regroupe 7 IEP, représente 1 voeu sur Parcoursup . Tu peux alors à travers ce voeu demander un, deux ou le sept IEP du concours commun (qui sont alors des sous-voeux mais non décompté des 20 sous-voeux possibles sur Parcoursup),

. Tu peux alors à travers ce voeu demander un, deux ou le sept IEP du concours commun (qui sont alors des sous-voeux mais non décompté des 20 sous-voeux possibles sur Parcoursup), Sciences Po Paris représente 1 voeu, et tu peux choisir jusqu’à 2 campus en sous-voeux,

et tu peux choisir jusqu’à 2 campus en sous-voeux, Sciences Po Bordeaux sera aussi décompté comme 1 voeu ,

, tout comme Sciences Po Grenoble, qui compte aussi pour 1 voeu ,

, et l’IEP de Fontainebleau pour lequel la candidature passe par 1 voeu.

Par exemple, si tu candidates à l’ensemble des IEP sur Parcoursup en 2026, tu auras alors formulé 5 voeux sur les 10 possibles au max.

Quel que doit l’IEP que tu vises, prends le temps de consulter les fiches détaillées des formations sur Parcoursup. Il est aussi vivement conseillé de te rendre aux JPO organisées par les établissements. Ce sont des temps d’échanges durant lesquels tu vas pouvoir discuter avec des étudiants, poser tes questions et te projeter dans les cursus.