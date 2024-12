Lettre de recommandation sur Parcoursup : peut-on en ajouter une ?

Une lettre de recommandation peut parfois donner un précieux coup de pouce pour intégrer une formation. Alors, est-il possible d’en intégrer une à ton dossier Parcoursup pour accroître tes chances d’être reçu ?

Une lettre de recommandation de la part d’un professeur ou d’un maître de stage peut être un atout dans un dossier envoyé à une université ou à une école. Cependant, il n’existe pas d’option pour ajouter une lettre de recommandation à ton dossier sur Parcoursup. Excepté dans certains cas.

Sur Parcoursup, certaines formations peuvent demander des documents supplémentaires

En effet, il arrive que des formations demandent des pièces complémentaires pour compléter ton dossier Parcoursup. Par exemple l’attestation de passation du questionnaire d’auto-évaluation, à téléverser par les candidats qui formulent des vœux pour des licences en Droit ou dans les licences de Sciences.

D’autres documents, que tu n’es pas obligé de remplir, peuvent t’être proposés sur la plateforme Parcoursup. Comme la fiche de suivi de poursuite d’études, qui est facultative pour les candidats en réorientation ou en reprise d’études.

Dans tous les cas, tu ne peux déposer, lors de la validation de ton vœu, que les documents exigés par les formations et indispensables à l’examen de ton dossier. Si un établissement requiert des pièces supplémentaires, un bouton sera spécialement prévu à cet effet uniquement par les formations concernées. Tu pourras ainsi les déposer sur la plateforme.

C’est notamment le cas des écoles d’art qui peuvent te demander d’ajouter un book ou un projet artistique à ton dossier pour t’évaluer. Si la formation que tu vises réclame une lettre de recommandation, c’est via ce bouton que tu pourras l’ajouter sur Parcoursup.

D’autres moyens de faire parvenir une lettre de recommandation à une formation

Un grand nombre de formations sélectives incluent un entretien dans leur processus d’admission. C’est le moment pour toi de rencontrer des professeurs et des membres de l’équipe pédagogique du cursus que tu souhaites intégrer.

Aller à un entretien nécessite d’être préparé. Et si tu t’es bien renseigné sur l’école et que tu sais expliquer tes motivations, c’est déjà très bien ! Mais rien ne t’empêche de venir avec un book, des photos ou même des vidéos qui montrent que tu as déjà mené des projets en rapport avec le cursus que tu veux intégrer.

C’est aussi le moment d’apporter une lettre de recommandation, ou même plusieurs, si tu en as. Ainsi, tu peux la remettre en main propre au jury. Cet élément te permettra d’ajouter des arguments positifs en ta faveur.