Se former à l’intelligence artificielle : 6 solutions pour apprendre l’IA gratuitement

Tu souhaites te former à l’intelligence artificielle gratuitement ? Découvre 6 solutions accessibles aux débutants pour apprendre les bases de l’IA, maîtriser les outils d’IA générative et développer des compétences utiles pour tes études et ton avenir professionnel.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien, nos études et le monde du travail. Tu aimerais comprendre comment elle fonctionne, apprendre à utiliser des outils comme ChatGPT ou développer de nouvelles compétences pour ton avenir professionnel ?

Bonne nouvelle : pas besoin d’être expert en informatique pour commencer à te former à l’IA. De nombreuses ressources permettent aujourd’hui de découvrir cette technologie, parfois gratuitement et à ton rythme. Zoom sur 6 solutions pour apprendre l’intelligence artificielle et développer des compétences utiles pour demain.

À retenir

Il est possible de se former à l’intelligence artificielle sans avoir de connaissances en informatique ou en programmation.

De nombreuses formations gratuites en ligne permettent de découvrir les fondamentaux de l’IA et de l’IA générative.

L’IA ne concerne pas uniquement les métiers du numérique : elle est également utilisée dans le commerce, la communication, la santé ou encore le marketing.

Certaines plateformes, comme IBM SkillsBuild , proposent des formations gratuites et des badges numériques pour valoriser les compétences acquises.

, proposent des formations gratuites et des badges numériques pour valoriser les compétences acquises. Plus tôt tu commences à comprendre et à utiliser l’IA, plus tu peux développer des compétences utiles pour tes études et ton avenir professionnel.

Tu veux te former à l’intelligence artificielle : par où commencer ?

L’intelligence artificielle peut sembler complexe lorsqu’on ne connaît pas le sujet. Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreuses façons de découvrir son fonctionnement et d’apprendre à l’utiliser au quotidien.

Que tu sois lycéen, étudiant, en recherche d’emploi ou simplement curieux, tu peux commencer à développer tes compétences sans forcément suivre de longues études spécialisées. Voici les principales options à connaître.

Découvre les bases de l’intelligence artificielle

Avant de vouloir maîtriser les outils d’IA, le plus simple est de comprendre comment cette technologie fonctionne.

Tu peux notamment commencer par découvrir :

ce qu’est l’intelligence artificielle et comment elle fonctionne ;

la différence entre l’IA classique et l’IA générative ;

comment les outils d’IA produisent des textes, des images ou des réponses ;

les avantages et les limites de ces technologies ;

les enjeux liés aux données personnelles et à l’utilisation responsable de l’IA.

Pas besoin de savoir coder pour comprendre ces notions ! De nombreux cours d’initiation sont conçus spécialement pour les débutants.

Notre conseil : commence par une formation courte qui t’explique les fondamentaux de l’intelligence artificielle avec des exemples concrets.

➜ Découvre les formations gratuites à l’IA proposées par IBM SkillsBuild.

Apprends à utiliser les outils d’IA générative

Tu as sûrement déjà entendu parler de ChatGPT ou d’autres outils capables de générer du texte, des images et du contenu en quelques secondes.

Mais savoir poser une question à une IA ne signifie pas forcément savoir bien l’utiliser !

Pour progresser, tu peux apprendre à :

rédiger des instructions précises, appelées prompts ;

utiliser l’IA pour organiser tes idées ou résumer des documents ;

créer des contenus avec l’aide de l’IA ;

vérifier la fiabilité des réponses générées ;

identifier les situations dans lesquelles l’IA peut réellement te faire gagner du temps.

Ces compétences peuvent être utiles dans de nombreux contextes, notamment pour préparer un exposé, structurer un projet ou réaliser certaines tâches professionnelles.

Notre conseil : entraîne-toi avec des exercices concrets et prends l’habitude de vérifier les informations produites par les outils d’IA.

Forme-toi gratuitement avec IBM SkillsBuild

Tu souhaites aller plus loin et suivre un véritable parcours de formation ? La plateforme IBM SkillsBuild propose des ressources pédagogiques gratuites pour découvrir l’intelligence artificielle et développer tes compétences numériques.

Accessible en ligne, elle permet d’apprendre à son rythme, quel que soit son niveau de départ.

Tu peux notamment y découvrir :

les fondamentaux de l’intelligence artificielle ;

le fonctionnement de l’IA générative ;

les applications de l’IA dans différents secteurs ;

les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle ;

d’autres compétences numériques, comme la cybersécurité ou l’analyse de données.

Certains parcours permettent également d’obtenir des badges numériques IBM, que tu peux mettre en avant sur ton CV ou ton profil LinkedIn.

C’est une solution particulièrement intéressante si tu souhaites acquérir de nouvelles connaissances tout en disposant d’une preuve de tes compétences.

➜ Commence dès maintenant ta formation gratuite à l’IA avec IBM SkillsBuild.

Découvre les métiers qui utilisent l’intelligence artificielle

Contrairement aux idées reçues, l’IA ne concerne pas seulement les développeurs ou les ingénieurs en informatique.

Aujourd’hui, elle trouve des applications dans de nombreux secteurs professionnels.

Par exemple :

Marketing et communication : analyser des données, trouver des idées ou préparer des contenus.

analyser des données, trouver des idées ou préparer des contenus. Commerce : mieux comprendre les besoins des clients et automatiser certaines tâches.

mieux comprendre les besoins des clients et automatiser certaines tâches. Santé : accompagner l’analyse d’images médicales ou faciliter le traitement de certaines informations.

accompagner l’analyse d’images médicales ou faciliter le traitement de certaines informations. Ressources humaines : organiser des informations et accompagner certains processus de travail.

organiser des informations et accompagner certains processus de travail. Informatique : développer des logiciels et concevoir de nouvelles solutions technologiques.

Apprendre à utiliser l’intelligence artificielle peut donc être utile, même si tu n’envisages pas de travailler directement dans les métiers du numérique.

Notre conseil : intéresse-toi aux usages de l’IA dans le secteur qui te plaît. Tu découvriras peut-être de nouvelles compétences à développer pour ton futur métier.

Mets tes nouvelles compétences en pratique

Suivre une formation, c’est bien. Utiliser ce que tu as appris, c’est encore mieux !

Pour progresser en intelligence artificielle, le plus efficace est de réaliser de petits projets concrets.

Tu peux par exemple :

créer un planning de révision avec l’aide d’une IA ;

préparer une présentation sur un sujet qui t’intéresse ;

comparer plusieurs outils d’intelligence artificielle ;

apprendre à analyser des données simples ;

imaginer une utilisation de l’IA pour répondre à un problème du quotidien.

L’objectif n’est pas de devenir expert immédiatement, mais de comprendre progressivement ce que ces outils permettent de faire et quelles sont leurs limites.

Ces expériences peuvent également devenir des exemples concrets à présenter lors d’un entretien, dans un projet scolaire ou dans une candidature.

Valorise tes compétences en IA sur ton CV

Tu as suivi plusieurs modules de formation et commencé à maîtriser les bases de l’intelligence artificielle ? Pense à valoriser ces nouvelles connaissances !

Même si tu débutes, tu peux mentionner sur ton CV les compétences que tu as réellement acquises.

Par exemple :

compréhension des fondamentaux de l’intelligence artificielle ;

utilisation d’outils d’IA générative ;

rédaction de prompts ;

analyse critique des contenus générés ;

sensibilisation aux enjeux éthiques de l’IA.

Si tu as suivi une formation délivrant un badge numérique ou une attestation, tu peux également l’ajouter à ton profil LinkedIn.

Sur IBM SkillsBuild, certains parcours donnent accès à des badges numériques qui permettent de rendre ton apprentissage plus visible auprès des recruteurs.

➜ Découvre les parcours IBM SkillsBuild et développe tes compétences en IA gratuitement.

Quelles formations pour apprendre l’intelligence artificielle ?

Il existe plusieurs types de formations selon ton niveau, tes objectifs et le temps que tu souhaites y consacrer.

Type de formation Pour quel objectif ? Initiation à l’intelligence artificielle Comprendre les concepts et le fonctionnement de l’IA Formation à l’IA générative Découvrir comment utiliser les outils de génération de contenus Formation au prompt engineering Apprendre à formuler des instructions efficaces Formation à l’IA appliquée aux métiers Comprendre les usages de l’IA dans un secteur professionnel Formation en data et analyse de données Découvrir comment exploiter et interpréter des données Parcours avec badge numérique Développer et valoriser des compétences acquises

Bon à savoir : IBM SkillsBuild propose gratuitement des formations de différents niveaux, accessibles en ligne, avec des parcours adaptés aux débutants comme aux personnes souhaitant approfondir leurs connaissances.

Les erreurs à éviter

Quand on commence à se former à l’intelligence artificielle, certaines erreurs peuvent ralentir l’apprentissage.

Penser que l’IA est réservée aux experts en informatique

Tu n’as pas besoin de maîtriser la programmation ou les mathématiques avancées pour commencer à découvrir l’intelligence artificielle. Certaines formations sont spécialement conçues pour les débutants.

Vouloir maîtriser tous les outils immédiatement

Les technologies évoluent rapidement et de nouveaux outils apparaissent régulièrement. Inutile d’essayer de tout apprendre en même temps. Commence par comprendre les fondamentaux et concentre-toi sur quelques usages qui t’intéressent.

Croire que les réponses de l’IA sont toujours fiables

Les outils d’intelligence artificielle peuvent produire des informations erronées ou inventées. Il est essentiel d’apprendre à vérifier les sources et à garder un regard critique sur les contenus générés.

Ne pas pratiquer après une formation

Regarder des vidéos ou suivre des cours ne suffit pas toujours pour progresser. Essaie régulièrement de mettre en pratique tes nouvelles connaissances sur des projets simples.

FAQ

Peut-on apprendre l’intelligence artificielle gratuitement ?

Oui. Plusieurs plateformes proposent des cours gratuits pour découvrir l’intelligence artificielle. C’est notamment le cas d’IBM SkillsBuild, qui met à disposition des formations gratuites en ligne sur l’IA, l’IA générative et d’autres compétences numériques.

Faut-il savoir coder pour se former à l’intelligence artificielle ?

Non. De nombreuses formations d’initiation ne nécessitent aucune connaissance en programmation. En revanche, pour concevoir des systèmes d’IA ou développer des applications avancées, des compétences techniques peuvent être nécessaires.

Combien de temps faut-il pour apprendre les bases de l’IA ?

Cela dépend de ton objectif. Certains modules d’initiation peuvent être suivis en une ou quelques heures. Pour acquérir des compétences plus approfondies, tu peux ensuite suivre des parcours de formation plus longs.

Peut-on obtenir une certification en intelligence artificielle gratuitement ?

Oui, certaines plateformes proposent des formations gratuites donnant accès à des badges ou à des certifications numériques. IBM SkillsBuild permet notamment d’obtenir des badges numériques sur certains parcours, sous réserve d’en remplir les conditions.

Pourquoi apprendre l’intelligence artificielle quand on est étudiant ?

Apprendre à utiliser l’IA peut t’aider à développer de nouvelles méthodes de travail, à mieux comprendre les technologies utilisées dans les entreprises et à enrichir ton profil professionnel. Ces compétences peuvent être utiles dans de nombreux secteurs, même en dehors de l’informatique.

Où commencer une formation gratuite à l’intelligence artificielle ?

Tu peux commencer directement sur IBM SkillsBuild. La plateforme propose des formations accessibles en ligne pour découvrir les fondamentaux de l’IA et approfondir progressivement tes connaissances.

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