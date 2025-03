Hack In Time : 40 étudiants de l’ESGI s’affrontent dans une compétition de hacking et sécurité informatique

Le 5 mars dernier, de 19h à minuit, le Campus Eductive Reims a été le théâtre d’une compétition palpitante : Hack In Time. 40 étudiants de l’ESGI Reims se sont affrontés lors la seconde édition de ce challenge, permettant à la fois de résoudre des défis et d’améliorer les compétences des participants en cybersécurité.

La cybersécurité, un enjeu décisif

Face à la multiplication des cyberattaques qui touchent aussi bien les entreprises que les institutions publiques, la formation des experts en sécurité informatique est devenue une priorité. L’ESGI Reims, en organisant ce type d’événement, met l’accent sur la préparation de ses étudiants aux menaces grandissantes dans ce domaine en constante évolution.

Un défi alliant technique et esprit d’équipe

Ce CTF (“Capture The Flag”), rendu possible grâce au partenariat avec Digitaliance, a permis aux participants de plonger dans un environnement technique exigeant tout en favorisant l’entraide et la convivialité. Digitaliance a d’ailleurs fourni du matériel informatique ainsi que des t-shirts personnalisés aux compétiteurs.

Selon Thomas Pierson, responsable pédagogique de l’ESGI Reims, “cet événement allie bonne humeur et accompagnement pédagogique pour nos étudiants. Dans un esprit de partage et d’entraide, ils ont découvert ou perfectionné leurs compétences en cybersécurité.”

Une soirée de challenges techniques

Les étudiants ont eu à relever plus de 45 épreuves, conçues par des experts de la cybersécurité tels que Christopher Thieffin (alias Processus Thief sur YouTube, suivi par 55 000 abonnés) et Ethan Lengrand.

Ces défis couvraient différents domaines tels que :

la cryptographie

l’investigation numérique

ou encore l‘exploitation de vulnérabilités web

Après cinq heures de compétition acharnée, c’est l’équipe “Los Chupitos”, composée d’étudiants en Mastère 1 Sécurité Informatique, qui a remporté cette édition.

Un rendez-vous l’année prochaine à ne pas manquer

Hack In Time reviendra l’année prochaine avec encore plus de défis pour les passionnés de cybersécurité. En attendant, d’autres événements sont déjà prévus pour répondre à l’engouement croissant des étudiants.

