Classement des écoles de commerce post-bac 2025

La publication des classements des écoles de commerce françaises est une tradition. Au-delà des grandes écoles et de leur PGE, il existe d’autres options pour les étudiants souhaitant intégrer une école de commerce post-bac. Voici trois classements de référence des écoles de commerce post-bac et les banques de concours associées.

Pour rejoindre un Programme Grande École en école de commerce et de management après le bac, il existe plusieurs critères : niveau scolaire, admission sur concours, mention au bac, géolocalisation, prix des études, taux d’emploi à la sortie des écoles, etc. Après avoir obtenu son baccalauréat, il est possible d’intégrer directement certaines écoles après avoir passé des concours. Ces écoles sont classées par différentes institutions et voici la synthèse de l’ensemble de ces classements des écoles de commerce :

Classement 2025 des écoles de commerce post-bac de l’Étudiant

Comme pour leur classement des Grandes Écoles, le classement pour les écoles post-bac évalue les établissements sur une note de 68 points.

Rang École Note Concours d’entrée 1 IESEG 49,5 Accès 2 EM Normandie 41,5 Sesame 2 ESSCA 41,5 Accès 4 EMLV 39,5 Sesame 5 EDC 35,5 Sesame 6 PSB 33 Sesame 7 ESDES 32 Accès 8 ICD 27 Sesame en 2024

Procédure interne en 2025 9 ESCE 25,5 Sesame 10 ISTEC 25 Procédure interne 11 EBS 24,5 Sesame 12 ISG 21,5 Procédure interne 13 IPAG 20 Sesame 14 IDRAC 16,5 Procédure interne Suite du classement des écoles de commerce 2025 et de la métholologie appliquée sur L’Étudiant.

Classement des écoles de commerce post-bac du Figaro Étudiant

Ce palmarès hiérarchise les écoles de commerce post bac délivrant un grade licence + niveau master 1 (souvent sous la nomenclature d’un BBA) ou un bac+5 délivrant le grade master. Il est établi selon plusieurs indicateurs et une note sur 20 :

l’excellence académique : présence d’enseignants de très haut niveau, recherche de l’école, accréditations internationales…

: présence d’enseignants de très haut niveau, recherche de l’école, accréditations internationales… les relations avec les entreprises : salaires à la sortie de l’école et trois ans après, recrutement des étudiants au sein de grandes entreprises…

: salaires à la sortie de l’école et trois ans après, recrutement des étudiants au sein de grandes entreprises… l’international : nombre de nationalités présentes chez les diplômés et les professeurs, qualité de la politique d’échange, présence des écoles dans les palmarès internationaux…

Rang École Note Concours d’entrée 1 IESEG 19,7 Accès 2 ESSCA 17 Accès 3 EM Normandie 16,5 Sesame 4 EMLV 16,3 Sesame 5 PSB 15,5 Sesame 6 ESDES 14,9 Accès 7 IPAG 14,8 Sesame 8 EDC 14,6 Sesame 9 ISG 14,5 concours interne 10 ESCE 14,3 Sesame 11 ICD 14 Sesame en 2024

concours interne en 2025 12 EBS 13,6 Sesame 12 ISTEC 13,6 concours interne 14 IDRAC 13,5 concours interne Suite du classement des écoles de commerce 2024 sur Figaro Étudiant.

Voir aussi : Classement des grandes écoles de commerce françaises

Le classement des écoles de commerce post-bac du Parisien

Pour son classement 2024, le Parisien Etudiant s’est basé sur 15 critères et une note maximale de 75 : labels, budget du groupe et du programme grande école par étudiant, évolution du nombre d’étudiants, proportion des professeurs chercheurs / enseignants permanents, proportion d’apprentis et d’alternants, etc.

Rang Grande École de commerce Note Concours d’entrée 1 ESSCA 69 Accès 1 IESEG 69 Accès 3 EM Normandie 64 Sesame 4 EMLV 63 Sesame 5 Paris School of Business 60 Sesame 6 EDC Paris BS 58 Sesame 7 ESDES 57 Accès 7 ICD BS 57 Sesame en 2024

Procédure indépendante en 2025 9 ESCE (Paris, Lyon) 51 Sesame 9 ISTEC BS 51 Procédure indépendante 11 EBP International 50 Sesame 12 ISG 48 Procédure indépendante 13 IDRAC BS 40 Procédure indépendante 13 IPAG Business School 40 Sesame 15 EBS Paris 36 Sesame Classement des écoles post-bac Parisien Etudiant 2024