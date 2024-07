Classement des grandes écoles de commerce 2024

La publication des classements des écoles de commerce françaises est une tradition. Plusieurs médias en publient chaque année, basés sur différents critères. De quoi aider les futurs étudiants à choisir l’école qui leur correspond. Voici quatre classements de référence.

Choisir son orientation n’est jamais une chose aisée. Plusieurs critères peuvent rentrer en compte (niveau prérequis d’admission, concours, mention au bac, géolocalisation, prix des études, taux d’emploi à la sortie des écoles, …). En France, plusieurs institutions publient chaque année des palmarès qui permettent aux étudiants de se repérer plus facilement dans les formations existantes et faire leurs voeux en conséquence. Parmi ceux-ci, voici les différents classements des grandes écoles de commerce post-prépa membres de la CGE* (Conférences des Grandes Ecoles) que nous pouvons retenir :

*NB : la CGE répertorie 41 écoles dites de type “Manager”

Le classement 2024 des écoles de commerce du Figaro Étudiant

Ce palmarès hiérarchise les écoles de commerce qui délivrent le grade de master à leurs étudiants (post-bac ou post bac+2). Il est établi selon plusieurs indicateurs avec une notation sur 20 :

l’excellence académique : présence d’enseignants de très haut niveau, recherche de l’école, accréditations internationales…

: présence d’enseignants de très haut niveau, recherche de l’école, accréditations internationales… les relations avec les entreprises : salaires à la sortie de l’école et trois ans après, recrutement des étudiants au sein de grandes entreprises…

: salaires à la sortie de l’école et trois ans après, recrutement des étudiants au sein de grandes entreprises… l’international : nombre de nationalités présentes chez les diplômés et les professeurs, qualité de la politique d’échange, présence des écoles dans les palmarès internationaux…

Le classement des Grandes écoles de commerce de L’Étudiant

Comme l’indique la méthodologie, ce classement 2024 des Grandes Écoles de commerce répertorie 37 programmes grande école qui possèdent le grade de master, accessibles directement après le bac ou une prépa. Il repose sur plusieurs critères avec une notation sur 66 :

excellence académique

proximité avec les entreprises

salaires

excellence internationale

temps passé à l’étranger

satisfaction des diplômés

travailler à l’étranger

Le classement des écoles de commerce du Financial Times

Publié le 5 décembre 2023 le classement des écoles de commerce du Financial Times dresse le palmarès des 95 meilleures écoles de commerce européennes. Cinq écoles françaises se hissent dans le top 10, dont HEC en 1ere position du classement européen.

Rang Place dans le classement européen École 1 1 HEC Paris 2 4 ESCP Business School (Paris) 3 7 Edhec Business School 4 9 Essec Business School 5 10 EMLyon Business School 6 18 Insead 7 25 Audencia Business School 8 29 Kedge Business School 9 33 Grenoble EM 10 34 Neoma Business School Classement du Financial Times 2023

Ici, le classement européen repose sur un grand nombre de critères, parmi lesquels :

la mobilité internationale

les stages

le salaire des diplômés à la sortie du diplôme,

l’ouverture internationale…

Le classement des écoles de commerce post-prépa du Parisien

Pour son classement 2024, le Parisien Etudiant s’est basé sur 15 critères : labels, budget du groupe et du programme grande école par étudiant, Évolution du nombre d’étudiants, proportion des professeurs chercheurs / enseignants permanents, proportion d’apprentis et d’alternants, etc