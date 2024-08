Tout savoir sur la formation DCG Studi

La formation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est une étape essentielle pour ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière en comptabilité, audit, ou finance. Parmi les nombreuses options disponibles, la formation DCG proposée par Studi se distingue par son approche flexible et moderne.

Qu’est-ce que la formation DCG Studi ?

La formation DCG Studi est une formation en ligne qui prépare les étudiants au Diplôme de Comptabilité et de Gestion, un diplôme de niveau bac+3 reconnu en France. Studi, une plateforme d’e-learning bien établie, offre cette formation avec l’objectif de rendre l’apprentissage accessible et flexible pour tous les étudiants, qu’ils soient en reconversion professionnelle ou qu’ils cherchent à compléter leur cursus initial.

Les avantages de la formation en ligne

Studi met en avant plusieurs avantages pour les étudiants qui choisissent de suivre leur formation DCG en ligne :

Flexibilité : Les cours sont accessibles 24/7, permettant aux étudiants d’apprendre à leur propre rythme.

: Les cours sont accessibles 24/7, permettant aux étudiants d’apprendre à leur propre rythme. Support pédagogique : Les étudiants bénéficient de l’accompagnement de tuteurs et de professionnels du secteur.

: Les étudiants bénéficient de l’accompagnement de tuteurs et de professionnels du secteur. Ressources variées : La formation inclut des vidéos, des cours écrits, des quiz interactifs, et des études de cas pratiques.

: La formation inclut des vidéos, des cours écrits, des quiz interactifs, et des études de cas pratiques. Accréditation : La formation est reconnue par l’État, ce qui assure sa qualité et sa pertinence sur le marché du travail.

Le programme de la formation DCG Studi

La formation DCG Studi couvre un large éventail de sujets essentiels à la comptabilité et à la gestion. Voici le programme de la formation :

UE1 – Fondamentaux du droit

UE2 – Droits des sociétés et des groupements d’affaires

UE3 – Droit social

UE4 – Droit fiscal

UE5 – Économie contemporaine

UE6 – Finance d’entreprise

UE7 – Management

UE8 – Système d’information

UE 9 – Comptabilité

UE10 – Comptabilité approfondie

UE11 – Contrôle de gestion

UE12 – Anglais des affaires

UE13 – Communication professionnelle

Chaque module est conçu pour fournir aux étudiants une compréhension approfondie des matières et les préparer efficacement aux examens du DCG.

Une fois la formation terminée, qu’aurez vous obtenu ?

Le Grade Licence – “Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)” niveau 6, enregistré au RNCP sous le numéro RNCP35526 par arrêté du 13/02/2019 publié au Journal Officiel du 27/06/2019

Une attestation de fin de formation école en partenariat avec Comptalia

180 crédits ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) permettent de reconnaître les diplômes dans tous les pays de l’Union européenne.

Les avis de la formation DCG Studi

Pour fournir une vue d’ensemble équilibrée, nous avons analysé les avis en ligne sur la formation DCG Studi provenant de différentes sources. Ces avis offrent des perspectives précieuses sur les expériences des étudiants et les points forts de la formation.

Tableau des avis en ligne

Source Avis positifs (%) Avis négatifs (%) Commentaires clés Google Reviews 88% 12% “Flexibilité exceptionnelle”, “Support réactif”, “Quelques bugs techniques” Trustpilot 85% 15% “Contenu de qualité”, “Bonne organisation”, “Difficultés avec la plateforme” Facebook Reviews 90% 10% “Excellent encadrement”, “Formateurs compétents”, “Délais de réponse parfois longs” Forum Comptalia 80% 20% “Ressources variées et utiles”, “Entraide entre étudiants”, “Problèmes de connexion” Avis au 1 août 2024 sur la formation DCG Studi

Analyse des avis

Les avis montrent que la formation DCG Studi est globalement bien perçue, avec des points forts notables tels que la flexibilité et la qualité des ressources pédagogiques. Les étudiants apprécient particulièrement le support pédagogique et l’encadrement des tuteurs. Toutefois, certains retours mentionnent des problèmes techniques et des difficultés de connexion, qui semblent être les principaux points à améliorer.

Conclusion

La formation DCG Studi apparaît comme une option solide pour ceux qui souhaitent obtenir leur Diplôme de Comptabilité et de Gestion en ligne. Avec sa flexibilité, son support pédagogique et la variété des ressources offertes, elle répond aux besoins des étudiants modernes. Cependant, il est important de prendre en compte les avis en ligne et de se préparer à gérer quelques défis techniques. En résumé, Studi offre une formation de qualité reconnue, idéale pour les étudiants déterminés à réussir dans le domaine de la comptabilité et de la gestion.