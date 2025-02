Classement des 10 CPGE les plus demandées sur Parcoursup (édition 2024)

Scientifique

Première année (8 voies possibles)



MPSI (mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur)

MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

PCSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur)

PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur)

BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)

TSI (technologie et sciences industrielles)

TPC (technologie, physique et chimie)

TB (technologie et biologie)



Deuxième année (9 voies possibles)



MP (mathématiques et physique)

MPI (mathématiques, physique et informatique)

PC (physique et chimie)

PSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur)

PT (physique et technologie)

BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre)

TSI (technologie et sciences industrielles)

TCP (technologie, physique et chimie)

TB (technologie et biologie)