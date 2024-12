ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES : le nouveau concours conçu pour les candidats de CPGE scientifiques

La banque d’épreuves ECRICOME annonce la création du concours ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES, un nouveau concours d’entrée en école de commerce dédié aux étudiants de prépa scientifiques. Modalités, prix et nombre de places proposées par école, digiSchool t’explique tout dans cet article.

Une nouvelle voie d’accès aux écoles de commerce est désormais proposée aux étudiants de CPGE scientifique. C’est ce qu’annonce ce mardi 3 décembre le concours ECRICOME, banque d’épreuves communes pour intégrer 5 Grandes écoles de commerce : EM Strasbourg, KEDGE BS, MBS (Montpellier Business School), NEOMA, Rennes School of Business.

L’école de commerce, c’est aussi pour les étudiants de prépa scientifique

« Les étudiants issus de classes préparatoires scientifiques ont pleinement leur place dans nos Grandes Écoles de management » explique Delphine Manceau, Présidente d’ECRICOME et Directrice Générale de NEOMA Business School.

« En intégrant nos Programmes Grande École, ils pourront conjuguer leur culture scientifique et leur goût pour les mathématiques et les sciences avec les disciplines en sciences de gestion, leur permettant ainsi de relever les défis complexes du monde de demain. De nombreuses carrières, notamment en data, finance, digital, tech, biotech ou encore agro-alimentaire, nécessitent des compétences et une affinité pour les mathématiques, la physique ou la biologie. Riches de solides connaissances en sciences de gestion qui viendront compléter leur bagage scientifique, ces profils seront très attractifs et auront ainsi de magnifiques opportunités professionnelles. » ajoute la Présidente.

Modalités du concours ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES 2025

Qui sont les candidats ?

Le concours ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES s’adresse uniquement aux étudiants de deuxième année de classes préparatoires scientifiques souhaitant intégrer un Programme Grande École à EM Strasbourg, KEDGE BS, MBS, NEOMA, Rennes School of Business.

Sont donc concernés les étudiants de CPGE

BCPST (Biologie, chimie, physique et sciences de la terre)

MP2I (Mathématiques, physique, ingénierie et informatique)

MPSI (Mathématiques, physiques et sciences de l’ingénieur

PCSI (Physique, chimie et sciences de l’ingénieur)

PTSI (Physique, technologie et sciences de l’ingénieur)

TB (Technologie et biologie)

TPC (Technologie, physique et chimie)

TSI (Technologie et sciences industrielles)

ATS scientifiques (niveau bac+2)

Classes préparatoires Agro-Véto

Quelles sont les épreuves du concours ?

Les préparationnnaires passent dans un premier temps les écrits des concours d’écoles d’ingénieurs via le SCEI. Retrouve toutes les dates des inscriptions et des épreuves écrites 2025 par banque dans notre article dédié.

Comme l’indique ECRICOME, les candidats n’auront pas d’épreuves écrites supplémentaires avec ECRICOME. « Leur admissibilité aux concours d’Écoles d’ingénierie leur ouvrira donc automatiquement l’admissibilité aux oraux de nos Grandes Écoles de Management », précise Delphine Manceau.

Afin de déterminer l’admissibilité aux épreuves orales d’ECRICOME, le candidat devra alors transmettre sonjustificatif d’admissibilité aux épreuves écrites à l’un des concours scientifiques éligibles. On parle ici des concours suivants :

C’est une fois seulement cette admissibilité justifiée dans l’un ou plusieurs de ces concours CPGE, que les candidats seront convoqués aux deux épreuves orales ECRICOME :

Un oral d’anglais mutualisé pour les 5 écoles (20 mn de préparation, visionnage d’une vidéo en anglais et 20 mn devant un jury)

mutualisé pour les 5 écoles (20 mn de préparation, visionnage d’une vidéo en anglais et 20 mn devant un jury) Un entretien de motivation par école selon l’admissibilité.

Ces candidats seront par ailleurs exemptés d’épreuves de LV2.

Coefficients des épreuves par école

Les 5 écoles d’ECRICOME appliquent leur propre pondération aux épreuves orales.

EM Strasbourg KEDGE BS MBS NEOMA Rennes SB Oral d’anglais 6 5 7 8 6 Entretien de motivation 14 15 13 12 14 Coefficients oraux ECRICOME PREPAS SCIENTIFIQUES

Quel est le prix du concours ?

S’agissant d’un concours commun, l’inscription unique te permet de te présenter aux cinq écoles à la fois :

165€ pour les candidats non boursiers

pour les candidats non boursiers 30€ pour les candidats boursiers

Quand s’inscrire au concours ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES ?

Pour la rentrée 2025, les inscriptions au nouveau concours ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES sont ouvertes du samedi 7 décembre 2024 au jeudi 12 juin 2025.

Tout se passe en ligne sur le site www.ecricome-prepas-scientifiques.org/creation.

Combien de places sont proposées avec ECRICOME PRÉPAS SCIENTIFIQUES ?

Pour la rentrée 2025, 125 places sont ouvertes aux candidats de CPGE scientifiques, souhaitant intégrer le Programme Grande École des cinq Business School du concours :