Le harcèlement scolaire : comment le reconnaître et lutter contre

Racket, menaces, humiliation, intimidation, insultes, coups… Le harcèlement scolaire peut prendre plusieurs formes. Malheureusement, bien que ses conséquences puissent être très graves, cette problématique n’est pas toujours détectée, ni par les parents, ni par les instances scolaires. Souvent, les victimes gardent ça pour elles, par peur des représailles ou parce qu’elles ressentent des sentiments paralysants, comme de la culpabilité ou de la honte. Comment reconnaître le harcèlement scolaire ? Quelles en sont les causes et les conséquences ? Par quels moyens lutter contre ce fléau ?

Qu’est le harcèlement scolaire ?

Le harcèlement scolaire correspond à une violence répétée qui peut être psychologique, physique ou verbale. D’après une enquête dirigée par le journal Le Monde, il affecte un pourcentage élevé chez les jeunes du monde entier et jusqu’à 10 % des élèves en France.

Ce type d’attaques à l’école est le résultat d’un ou de plusieurs élèves qui rejettent la différence et stigmatisent certaines caractéristiques d’un camarade incapable de se défendre. On parle de harcèlement lorsqu’il y a une répétition des actes durant une période plus ou moins longue, mais également lorsqu’il y a un rapport de force et une intention de nuire.

Pas toujours simples à repérer, les formes que peuvent prendre le harcèlement scolaire sont multiples :

Le harcèlement physique : intimidation et menaces avec coups ou l’utilisation d’une arme, etc.

Le harcèlement psychologique : il peut être émotionnel, sexuel ou verbal, avec des insultes, des moqueries, des gestes obscènes, des menaces, la propagation de rumeurs, des provocations sexuelles, etc.

Le harcèlement d’appropriation : extorsion et racket.

Le cyber-harcèlement : il s’agit d’un harcèlement qui se fait par le biais des nouvelles technologies. Propagation de rumeurs, campagnes d’humiliation, dénigrement social, menaces, insultes… Les cyberattaques ont un effet massif et très rapide. La victime n’a plus de répit, même lorsqu’elle est chez elle et ne se sent plus jamais en sécurité.

Comment reconnaître le harcèlement scolaire ?

Comme nous l’avons précisé, il n’est pas toujours simple de détecter les signes du harcèlement scolaire. Toutefois, voici quelques pistes à suivre :

L’enfant victime de harcèlement scolaire se replie sur lui-même, perd son estime de soi, est anxieux, dépressif, a des troubles du sommeil, de la concentration, est irritable ou agité.

Il présente des problèmes psychosomatiques, comme troubles de l’appétit, des maux de tête ou de ventre, de l’eczéma, etc.

Son comportement et son attitude avec les membres de sa famille changent.

Il présente des troubles du comportement. Il peut par exemple devenir violent ou s’automutiler, etc.

Ses résultats scolaires baissent.

Sa volonté de manquer l’école et ses absences augmentent.

Quelles sont les causes du harcèlement scolaire ?

Fondées sur la stigmatisation de certaines caractéristiques et le rejet de la différence, les causes du harcèlement scolaire peuvent être en lien avec :

L’apparence physique : la couleur de peau, le poids, la taille, etc.

Le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre : sexisme, fille jugée trop masculine, garçon jugé trop efféminé.

Le handicap mental, psychique ou physique.

Un trouble qui affecte la parole, comme le bredouillement ou le bégaiement.

L’appartenance à un groupe culturel ou social spécifique.

Des passions et des centres d’intérêts différents.

C’est au collège et en fin d’école primaire que les risques de harcèlement sont plus importants. Selon le sexe et l’âge, il revêt des aspects différents. S’il affecte des élèves en particulier, il relève alors d’un contexte plus large qu’il faut impérativement prendre en compte.

Il se développe essentiellement :

Lorsque le climat scolaire se détériore au sein de l’établissement : les adultes doivent créer une atmosphère qui favorise de bonnes relations d’élève à élève et d’adulte à élève.

Lorsque le harcèlement est mal identifié par l’équipe pédagogique : il est important que les parents et les enfants, face au signalement d’une situation de harcèlement, ne soient pas démunis et que les sanctions soient appropriées et éducatives.

Quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire ?

La scolarité permet de transmettre aux élèves un savoir et des valeurs. Chaque cycle d’enseignement aide à la construction de la personnalité et de l’identité de l’enfant. De ce fait, les conséquences du harcèlement scolaire peuvent altérer ce processus et entraîner de graves séquelles, autant chez la victime, que chez l’agresseur ou le témoin.

En effet, l’ensemble des acteurs du harcèlement s’expose à de multiples répercussions à court, moyen ou long terme.

Les conséquences du harcèlement scolaire sur les victimes :

À court terme :

Absentéisme et décrochage scolaire.

Troubles de la mémoire et de la concentration.

Difficultés de raisonnement.

Orientations inadaptées.

Repli sur soi.

Sentiment d’abandon.

Troubles du métabolisme et du comportement : vomissements, évanouissements, maux de tête, de ventre, problèmes de vue, insomnie et, dans certains cas, faiblesses du système immunitaire et arrêt de croissance.

Troubles alimentaires, comme l’anorexie ou la boulimie.

Isolement relationnel.

Honte, perte d’estime de soi et culpabilité.

À moyen terme :

Troubles anxio-dépressifs.

Comportement suicidaire.

Comportements violents.

À long terme :

Troubles de la socialisation.

Difficultés d’adaptation dans le contexte professionnel, relationnel et sentimental.

Troubles psychiques : dépression, tentatives de suicide, phobie sociale, addictions aux médicaments ou aux drogues.

Les conséquences du harcèlement scolaire sur les agresseurs

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les harceleurs et les victimes partagent plusieurs points communs au niveau de leur vulnérabilité psychique. Les agresseurs souffrent généralement de failles narcissiques profondes. En effet, ils commettent des actes violents, afin de masquer les signes de leur mal-être et de “réparer” leurs blessures intimes. La manière de répondre à leurs comportements doit donc être adaptée et repensée, en associant les sanctions avec un accompagnement éducatif, voire psychologique, approprié.

À court terme :

Narcissisme et manque d’empathie.

Répétition de comportements violents.

Exclure un harceleur de l’établissement scolaire provoque une fragilisation affective et la rupture avec son cercle de relations. Pour retrouver un sentiment de puissance et une estime de soi, le harceleur va rapidement reproduire des situations de harcèlement.

À moyen terme :

Comportement de plus en plus violent et agressif.

Attirance pour la délinquance.

Échec scolaire.

À long terme :

Vie sociale précaire.

Délinquance.

Troubles sociaux : difficultés à développer des relations humaines positives.

Maltraitance envers leurs compagnons et leurs enfants.

Dépression.

Sentiment d’échec et une profonde faille narcissique.

Consommation d’alcool et de drogues.

Les conséquences du harcèlement scolaire sur les témoins

Attitudes violentes : En assistant à des situations de harcèlement impunies, les jeunes peuvent alors être incités à adopter des pratiques malveillantes et violentes envers leurs camarades.

Sentiment d’insécurité : les témoins de harcèlement peuvent développer un sentiment d’insécurité.

peuvent développer un sentiment d’insécurité. Changement de rôle : la peur de devenir victime peut orienter les témoins vers le passage à l’acte violent pour affirmer leur statut dans le groupe.

Culpabilité : le plus grand risque pour les témoins de harcèlement est la culpabilité et le sentiment de mauvaise conscience du fait de ne pas avoir dénoncé les faits, par peur de devenir victime à leur tour.

Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?

Pour faire face au harcèlement scolaire, plusieurs dispositifs existent. Par ailleurs, la journée de lutte contre le harcèlement scolaire – fixée au 10 novembre – permet de sensibiliser un maximum de personnes sur ce fléau qui touche un élève sur dix en France. Faisons le point sur les actions mises en place.

Obtenir de l’aide en cas de harcèlement scolaire

Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous connaissez quelqu’un qui en est victime, le plus important est d’en parler. Plusieurs personnes peuvent vous soutenir et vous venir aider, comme vos amis et vos camarades de classe, votre famille, vos professeurs ou tout autre membre de l’équipe pédagogique.

De plus, il existe des numéros de téléphone nationaux pour le harcèlement :

Pour signaler une situation de harcèlement qui vous concerne ou non : le 3020.

Les personnes qui répondent sont des professionnels des sciences de l’Éducation ou des psychologues. Ils proposent conseils, écoute et orientation.

Le 3020 est joignable, sauf jours fériés, du lundi au vendredi, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Pour signaler une situation de cyberharcèlement : le 3018.

Il s’agit d’un numéro confidentiel, gratuit et 100% anonyme. Les personnes qui répondent peuvent rapidement obtenir le retrait de contenus compromettants.

Le 3018 est joignable du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

La lutte contre le harcèlement scolaire est un véritable enjeu pour un bon nombre d’associations et de structures. Par exemple, l’association e-enfance ou la ligue de l’enseignement pourront vous venir en aide.

Être sensibilisé pour mieux en parler

Maintenant que vous savez comment reconnaître le harcèlement scolaire, si vous décelez une telle situation pour un proche et que vous souhaitez lui venir en aide, sachez qu’il existe des actions de sensibilisation et de lutte contre cette problématique.

La MAE – Mutuelle Assurance de l’Éducation – propose des “outils de prévention” pour sensibiliser les enfants de la maternelle au collège.

Le site Internet Sans Crainte permet de trouver de nombreuses ressources sur différentes thématiques (prévention sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement…).

Les sites académiques donnent accès à d’autres contenus ludiques (conseils, vidéos…).

Échanger avec un ambassadeur « Non au harcèlement »

Depuis plusieurs années, au sein des collèges et des lycées, est nommé un ambassadeur “non au harcèlement”. L’objectif de ce dernier est d’agir contre le harcèlement scolaire en jouant un rôle de médiateur entre les victimes, les harceleurs et les professeurs.