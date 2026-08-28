Formation linguistique de l’OFII : 600 heures, quel niveau, et ce qu’elle ne prouve pas

L’État finance jusqu’à 600 heures de français pour les signataires d’un contrat d’intégration républicaine. Mais depuis le 1er janvier 2026, il exige aussi un niveau que cette formation ne suffit pas toujours à atteindre, et son attestation ne vaut pas preuve de niveau. Voici comment lire ce dispositif sans se tromper de démarche.

Quand vous signez un contrat d’intégration républicaine, l’État peut vous prescrire jusqu’à 600 heures de cours de français, gratuitement. C’est beaucoup. Et pourtant, à la fin de ce parcours, vous n’aurez toujours aucun document capable de prouver votre niveau à une préfecture. Cet article explique ce que finance réellement l’OFII, quel niveau vise la formation, ce qui a changé au 1er janvier 2026, et pourquoi la plupart des signataires devront ensuite préparer le DELF et le TCF par eux-mêmes.

Sommaire

L’essentiel en trente secondes

La formation linguistique fait partie du contrat d’intégration républicaine (CIR) , signé avec l’OFII par la plupart des étrangers non européens qui s’installent durablement en France.

, signé avec l’OFII par la plupart des étrangers non européens qui s’installent durablement en France. Elle vous est proposée si le test passé lors de votre accueil vous situe en dessous du niveau A2 du CECRL. Sa durée est de 600 heures .

du CECRL. Sa durée est de . Elle est gratuite, mais elle devient obligatoire dès que vous l’acceptez et qu’elle est inscrite dans votre contrat.

dès que vous l’acceptez et qu’elle est inscrite dans votre contrat. À la fin, l’organisme vous remet une attestation de présence , pas un diplôme. Elle ne prouve aucun niveau auprès de la préfecture.

, pas un diplôme. Elle ne prouve aucun niveau auprès de la préfecture. Depuis le 1er janvier 2026, il faut justifier du A2 pour une première carte de séjour pluriannuelle , du B1 pour une première carte de résident et du B2 pour la naturalisation .

, du et du . Pour justifier ce niveau : un diplôme de la liste officielle (DELF, DALF, DCL, DUEF, DFP) ou l’un des deux seuls tests reconnus par le ministère de l’Intérieur, le TCF et le TEF.

La formation linguistique de l’OFII, c’est quoi exactement ?

L’Office français de l’immigration et de l’intégration convoque les nouveaux arrivants à un entretien individuel. Cet entretien débouche sur la signature du contrat d’intégration républicaine, un engagement réciproque conclu pour un an entre l’État et vous.

Le CIR comporte deux formations : une formation civique, obligatoire pour tout le monde, et une formation linguistique, prescrite seulement à ceux qui en ont besoin. C’est cette seconde formation qui nous intéresse ici.

Le jour de votre accueil, l’OFII évalue vos quatre compétences : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Si le résultat est inférieur au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, la formation linguistique vous est proposée.

Ce seuil mérite qu’on s’y arrête. Pendant des années, le dispositif visait le A1, avec des parcours de durées variables selon le point de départ. La fiche officielle du service public, vérifiée le 26 juin 2026, mentionne désormais un seuil de déclenchement au niveau A2 et une durée unique de 600 heures. Si vous lisez ailleurs que l’objectif est le A1, l’information est datée.

Qui est concerné, et qui en est dispensé

Les titres de séjour qui obligent à signer un CIR

Vous êtes concerné si vous détenez notamment une carte de séjour « vie privée et familiale », un visa long séjour valant titre de séjour salarié, une carte de séjour pour exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une carte de résident.

En revanche, plusieurs titres n’ouvrent pas droit au CIR : carte de séjour étudiant, visiteur, stagiaire, travailleur temporaire, jeune au pair, carte « talent » et sa déclinaison familiale, certificat de résidence pour Algérien, ou titre obtenu pour raison de santé. Les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, ainsi que les membres de leur famille, ne sont pas concernés.

Les cas de dispense de l’évaluation linguistique

Vous êtes dispensé du test de langue si vous détenez déjà l’un des justificatifs suivants :

un diplôme attestant d’un niveau de français au moins égal au A2 du CECRL ;

un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant au moins le niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, ainsi que le diplôme national du brevet ;

un test ou une attestation linguistique sécurisé de moins de deux ans, délivré par un organisme certificateur reconnu, validant les compétences écrites et orales au moins au niveau A2.

D’autres dispenses portent sur le parcours lui-même : une scolarité d’au moins trois ans dans un établissement secondaire français, en France ou à l’étranger, ou au moins une année d’études supérieures suivie en France.

Pour situer votre niveau avant l’entretien ➜ s’entraîner au niveau A2

600 heures : ce que contient le parcours

Six cents heures, c’est l’équivalent d’environ quatre mois à temps plein, ou d’un peu plus d’un an à raison de dix heures par semaine. Les organismes proposent généralement des rythmes intensifs, semi-intensifs et extensifs, pour permettre de concilier la formation avec un emploi ou une charge familiale.

La fiche officielle précise également que ce parcours peut être suivi sur une plateforme d’apprentissage sur internet. Le réseau des Carif-Oref a signalé début 2026 une réorganisation de l’offre, avec un présentiel recentré sur les publics non lecteurs et non scripteurs et une orientation des autres signataires vers un dispositif à distance. Cette évolution n’est pas documentée par une source officielle datée à ce jour : renseignez-vous auprès de votre direction territoriale de l’OFII pour connaître les modalités qui vous seront réellement proposées.

Ce que vous recevez à la fin

À l’issue de la formation, l’organisme vous remet une attestation de présence. Elle mentionne le nombre d’heures effectivement réalisées et les résultats obtenus aux tests d’évaluation initial et final. C’est un document de suivi, pas une certification.

Si vous êtes salarié

Les salariés allophones signataires d’un CIR bénéficient de deux leviers souvent ignorés :

votre employeur peut vous proposer, dans le cadre du plan de développement des compétences , des formations permettant d’atteindre le A2. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif, avec maintien de la rémunération, dans la limite de 80 heures ;

, des formations permettant d’atteindre le A2. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif, avec maintien de la rémunération, ; vous pouvez demander une autorisation d’absence pour suivre, au titre de votre compte personnel de formation, une formation visant le A2.

Ces 80 heures ne remplacent pas les 600 heures de l’OFII, elles s’y ajoutent. Peu de salariés concernés en font la demande, souvent parce qu’ils ignorent que ce droit existe.

Le parcours financé par l’État mène au niveau A2. Les démarches ultérieures, carte de résident et naturalisation, exigent davantage.

A2, B1, B2 : ce que l’État exige depuis le 1er janvier 2026

C’est le changement le plus important de ces dernières années pour les apprenants concernés. La loi du 26 janvier 2024, appliquée par le décret du 15 juillet 2025, a relevé les niveaux de langue exigés pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2026.

Démarche Niveau exigé Précisions Première carte de séjour pluriannuelle A2 Pour les candidats de moins de 65 ans. Aucun niveau n’était exigé auparavant. Première carte de résident (10 ans) B1 Pour les candidats de moins de 65 ans. Le niveau A2 suffisait auparavant. Naturalisation par décret B2 À l’écrit comme à l’oral. Le niveau B1 suffisait auparavant.

Toutes les cartes ne sont pas concernées. Les titres qui ne sont pas soumis au CIR échappent à l’obligation, de même que les bénéficiaires de la protection subsidiaire et leur famille, ainsi que les apatrides et leur famille.

Mettez ce tableau en regard du parcours de l’OFII et le décalage saute aux yeux : la formation financée par l’État vous amène au A2, c’est-à-dire au strict nécessaire pour la carte pluriannuelle. Pour la carte de résident, il faut un cran de plus. Pour la nationalité française, deux crans de plus. Cette distance, personne ne la franchit pour vous.

Pour aller du A2 au B1 ➜ réviser le français niveau B1

Le piège : l’attestation de l’OFII ne prouve pas votre niveau

C’est l’erreur la plus fréquente, et la plus coûteuse en temps. Beaucoup de signataires terminent leurs 600 heures avec l’attestation de présence en main et se présentent en préfecture en pensant avoir rempli la condition de langue.

Ce n’est pas le cas. L’attestation atteste d’une présence et de résultats à des tests internes de positionnement. Le niveau requis, lui, doit être prouvé par un diplôme, une certification professionnelle ou une certification linguistique figurant sur une liste précise, fixée par le ministère de l’Intérieur.

Autrement dit : la formation vous fait progresser, la certification prouve que vous avez progressé. Ce sont deux étapes distinctes, et la seconde n’est pas incluse dans le CIR.

Comment justifier officiellement votre niveau de français

Les deux seuls tests reconnus

Sur ce point, la réglementation est plus restrictive que ne le laissent croire la plupart des contenus disponibles en ligne. Le ministère de l’Intérieur ne reconnaît que deux tests :

le TCF (test de connaissance du français), délivré par France Éducation international ;

(test de connaissance du français), délivré par France Éducation international ; le TEF (test d’évaluation de français), délivré par la chambre de commerce et d’industrie de Paris.

Ces attestations sont valables deux ans. Elles doivent comporter les mentions d’identité du candidat, vérifiées avant le début des épreuves à partir d’un titre de séjour ou d’un passeport en cours de validité, ainsi qu’une photographie prise avant le passage de l’examen.

La certification doit par ailleurs évaluer quatre épreuves distinctes, expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite, se dérouler en présentiel dans un centre d’examen, le même jour et en une session unique, avec surveillance contre la fraude et contrôle d’identité. Un test passé à distance ne satisfait pas ces conditions.

Les diplômes acceptés

Le DELF n’apparaît pas dans la liste des tests reconnus, et cette absence fait paniquer beaucoup de candidats à tort. Le DELF n’est pas un test : c’est un diplôme, et il figure à ce titre dans la liste des diplômes attestant d’un niveau de français. Sont acceptés :

les diplômes délivrés par France Éducation international : DELF , DALF et DELF Pro ;

, et DELF Pro ; le diplôme de compétence linguistique (DCL) , délivré par le ministère de l’Éducation nationale ;

, délivré par le ministère de l’Éducation nationale ; le diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) de niveau A2 ou supérieur, délivré par les centres universitaires d’études françaises pour étrangers ;

de niveau A2 ou supérieur, délivré par les centres universitaires d’études françaises pour étrangers ; le diplôme de français professionnel (DFP), délivré par la chambre de commerce et d’industrie de Paris.

Différence pratique décisive : un diplôme du DELF est acquis à vie, alors qu’une attestation de TCF ou de TEF expire au bout de deux ans. Si votre horizon administratif est lointain, par exemple une naturalisation envisagée dans quatre ou cinq ans, le DELF vous évitera de repasser un test.

Avant de réserver votre session ➜ s’entraîner au DELF et au TCF

L’examen civique : 40 questions, 32 bonnes réponses

La condition de langue ne suffit pas. Depuis le 1er janvier 2026, la réussite à un examen civique est également obligatoire pour accéder à une carte de séjour pluriannuelle ou à une carte de résident.

Cet examen se présente sous la forme de 40 questions à choix multiples. Le seuil de réussite est fixé à 80 %, soit 32 bonnes réponses. Il est préparé par la formation civique du CIR, obligatoire, qui comporte quatre sessions pour un total de 24 heures portant sur les principes et valeurs de la République, le système institutionnel et politique, les droits et devoirs liés à la vie en France, l’histoire, la géographie et la culture françaises, et la vie dans la société française.

Dans les départements et régions d’outre-mer, la formation civique intègre un volet consacré à l’histoire et à la géographie du territoire de résidence. À Mayotte, elle est ramenée à deux sessions, soit 12 heures.

Après le CIR : comment continuer jusqu’au B1 ou au B2

Le contrat dure un an, prolongeable d’un an au maximum par le préfet si les formations prescrites sont encore en cours à son terme. Ensuite, le dispositif s’arrête. Or, pour la majorité des personnes concernées, la carte pluriannuelle n’est qu’une étape.

Quelques repères pour organiser la suite :

Fixez la démarche visée d’abord, le niveau ensuite. Viser « progresser en français » sans échéance ne mène nulle part. Viser « obtenir le B1 avant ma demande de carte de résident dans dix-huit mois » structure tout le reste.

Viser « progresser en français » sans échéance ne mène nulle part. Viser « obtenir le B1 avant ma demande de carte de résident dans dix-huit mois » structure tout le reste. Comptez large. Passer d’un niveau du CECRL au suivant demande plusieurs centaines d’heures de travail à mesure que l’on progresse, et les paliers s’allongent vers le haut.

Passer d’un niveau du CECRL au suivant demande plusieurs centaines d’heures de travail à mesure que l’on progresse, et les paliers s’allongent vers le haut. Travaillez les quatre compétences séparément. Beaucoup de candidats plafonnent en production écrite alors que leur oral est bon. Or le niveau exigé s’apprécie à l’écrit comme à l’oral.

Beaucoup de candidats plafonnent en production écrite alors que leur oral est bon. Or le niveau exigé s’apprécie à l’écrit comme à l’oral. Passez des épreuves blanches en conditions réelles avant de réserver une session payante. C’est le moyen le plus rapide de savoir si vous êtes au niveau ou s’il vous manque six mois.

Si votre horizon est la nationalité française, le niveau à viser est le B2, dans les quatre compétences. C’est un saut réel par rapport au A2 auquel vous mène le parcours de l’OFII, et il se prépare sur plusieurs mois.

Objectif naturalisation ➜ s’entraîner au niveau B2

Cinq erreurs qui coûtent cher

Croire que l’attestation de l’OFII vaut preuve de niveau. Elle atteste d’une présence. Le niveau se prouve par un diplôme ou une certification de la liste officielle.

Elle atteste d’une présence. Le niveau se prouve par un diplôme ou une certification de la liste officielle. Refuser la formation pour gagner du temps. Elle est gratuite et elle constitue souvent les seules heures de français encadrées dont vous bénéficierez. Une fois le CIR terminé, la formation est à votre charge.

Elle est gratuite et elle constitue souvent les seules heures de français encadrées dont vous bénéficierez. Une fois le CIR terminé, la formation est à votre charge. Passer un test à distance. La réglementation impose des épreuves en présentiel, dans un centre d’examen, le même jour et en une session unique, avec contrôle d’identité. Un test en ligne ne sera pas accepté.

La réglementation impose des épreuves en présentiel, dans un centre d’examen, le même jour et en une session unique, avec contrôle d’identité. Un test en ligne ne sera pas accepté. Laisser expirer une attestation de TCF ou de TEF. Deux ans de validité, et le délai d’instruction d’un dossier peut être long. Vérifiez la date d’expiration avant de déposer.

Deux ans de validité, et le délai d’instruction d’un dossier peut être long. Vérifiez la date d’expiration avant de déposer. Ne pas se présenter à une formation prescrite. Sans motif légitime, le préfet peut résilier le contrat, ce qui pèse directement sur la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.

FAQ

La formation linguistique de l’OFII est-elle gratuite ? Oui. Elle est financée par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et ne coûte rien au signataire. En revanche, dès lors que vous l’acceptez et qu’elle est inscrite dans votre contrat, elle devient obligatoire, et l’absence sans motif légitime peut entraîner la résiliation du CIR par le préfet. Combien d’heures dure la formation linguistique de l’OFII ? 600 heures, selon la fiche du service public vérifiée le 26 juin 2026. Les anciens parcours de 100, 200 et 400 heures ne figurent plus dans le dispositif décrit officiellement. La formation peut également être suivie sur une plateforme d’apprentissage en ligne. Les modalités concrètes varient selon les territoires : votre direction territoriale de l’OFII est l’interlocuteur à interroger. Quel niveau de français faut-il atteindre avec le CIR ? La formation est proposée aux signataires dont le test d’accueil situe le niveau en dessous du A2, et le parcours vise ce niveau A2. Depuis le 1er janvier 2026, le A2 est précisément le niveau exigé pour une première carte de séjour pluriannuelle. Pour une première carte de résident, il faut le B1, et pour la naturalisation, le B2. L’attestation de l’OFII suffit-elle pour la préfecture ? Non. L’organisme de formation délivre une attestation de présence mentionnant les heures réalisées et les résultats aux tests internes. Ce n’est pas une certification. Pour justifier de votre niveau, il faut un diplôme de la liste officielle, comme le DELF, le DALF, le DCL, le DUEF ou le DFP, ou une attestation de TCF ou de TEF de moins de deux ans. Le DELF est-il accepté pour un titre de séjour ? Oui. Le DELF n’est pas dans la liste des tests reconnus par le ministère de l’Intérieur, qui ne compte que le TCF et le TEF, mais il figure dans la liste des diplômes acceptés, aux côtés du DALF. Avantage notable : un diplôme du DELF est acquis à vie, alors qu’une attestation de TCF ou de TEF n’est valable que deux ans. Peut-on suivre la formation linguistique tout en travaillant ? Oui. Les organismes proposent des rythmes intensifs, semi-intensifs et extensifs. Les salariés allophones signataires d’un CIR disposent en outre de deux droits : jusqu’à 80 heures de formation au A2 assimilées à du temps de travail effectif, avec maintien de la rémunération, dans le cadre du plan de développement des compétences, et une autorisation d’absence pour une formation financée par le compte personnel de formation.

Sources