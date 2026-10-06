Parce que ou par ce que : la différence et l’astuce pour choisir

« Parce que » introduit une cause et s’écrit en deux mots ; « par ce que » se décompose en trois mots, avec « ce que » pour « la chose que ». Deux tests, l’élision devant une voyelle, la faute « parceque » et des exemples de mails pour trancher sans hésiter.

« Il est en retard parce que le train a été annulé » ou « par ce que le train a été annulé » ? Les deux séquences se prononcent de la même façon, et une troisième graphie, « parceque », circule beaucoup plus qu’elle ne devrait. Bonne nouvelle : deux tests rapides permettent de trancher à chaque fois. Cet article les détaille, avec l’élision (parce qu’il) et les formulations de mails et de CV, pour réviser l’orthographe en ligne sur l’un des doutes les plus fréquents de l’écrit.

Sommaire

La réponse en une ligne

« Parce que » (deux mots) introduit une cause : il répond à la question pourquoi ?. « Par ce que » (trois mots) se décompose en par + ce + que et signifie « par la chose que » : il répond à la question par quoi ?. « Parceque », en un seul mot, n’est pas une graphie correcte.

Parce que (cause) : il a crié parce que je l’ai surpris.

Par ce que (par la chose que) : il est surpris par ce que je propose.

Faute : parceque , parce-que .

Deux emplois, deux constructions

« Parce que » : la cause

Parce que est une locution conjonctive, c’est-à-dire un groupe de mots qui fonctionne comme une conjonction de subordination. Le guide éduscol sur la terminologie grammaticale la range parmi les conjonctions qui expriment la cause et donne l’exemple « La rivière ne coule plus parce que l’été a été très sec ». La subordonnée qu’elle introduit s’appelle une subordonnée circonstancielle de cause : elle explique pourquoi l’action de la proposition principale a lieu.

Dans « Elle est restée à la maison parce qu’elle était fatiguée », la fatigue est la raison de l’action. On retrouve parce que en réponse directe à un « pourquoi ? » : « Pourquoi es-tu en retard ? Parce que le bus est tombé en panne. »

« Par ce que » : trois mots, trois rôles

Dans par ce que, chaque mot garde sa fonction : par est une préposition, ce un pronom démonstratif et que un pronom relatif. Le guide éduscol décrit le pronom relatif comme un mot qui joue à la fois le rôle d’outil de subordination et celui de pronom ; dans « L’homme que tu as vu est un ami », que est complément d’objet direct de voir. Dans « Il est surpris par ce que je propose », que est de même complément d’objet direct de proposer, et ce que je propose équivaut à « la chose que je propose ».

Cet emploi se rencontre surtout après un verbe ou un adjectif qui appelle par : être surpris par, être guidé par, se laisser convaincre par. « Elle a été touchée par ce que tu as écrit », « Je me guide par ce que j’observe sur le terrain ».

Réviser les accords et les homophones ➜ les accords et règles grammaticales

Deux tests pour ne plus hésiter

Le test de la question

Posez la question à laquelle répond la séquence.

Elle répond à pourquoi ? : écrivez parce que . « Il a crié (pourquoi ?) parce que je l’ai surpris. »

. « Il a crié (pourquoi ?) parce que je l’ai surpris. » Elle répond à par quoi ? : écrivez par ce que. « Il est surpris (par quoi ?) par ce que je propose. »

Le test de remplacement

Remplacez la séquence par une formule équivalente et relisez la phrase.

Si car ou pour la raison que convient, c’est parce que : « Il a crié car je l’ai surpris ».

: « Il a crié car je l’ai surpris ». Si par la chose que ou par cela que convient, c’est par ce que : « Il est surpris par la chose que je propose ».

Le remplacement par car a une limite : en tête de réponse (« Parce que c’est comme ça »), car sonne mal. Dans ce cas, le test de la question reste fiable, puisque la réponse à un pourquoi ? s’ouvre toujours par parce que.

Travailler l’orthographe des mots ➜ l’orthographe des mots

L’élision : parce qu’il, par ce qu’il

Devant un mot qui commence par une voyelle ou un h muet, le e de que disparaît et laisse place à une apostrophe. On écrit donc parce qu’il, parce qu’elle, parce qu’on, parce qu’un, parce qu’ils. Cette élision explique une partie des recherches sur la forme « parce qu’il », et la faute « parcequ’il » prolonge simplement celle de « parceque ».

La même élision s’applique à par ce que : « Je suis étonné par ce qu’il a dit » (par la chose qu’il a dite). Pour distinguer les deux, on revient aux tests : « Il est parti parce qu’il pleuvait » répond à pourquoi ?, tandis que « Je suis étonné par ce qu’il a dit » répond à par quoi ?.

Les pièges : parceque, parce-que, pour que

« Parceque » et « parce-que »

La graphie en un seul mot, parceque, est la faute la plus courante sur cette expression, avec la variante à trait d’union, parce-que. La locution s’écrit en deux mots, sans trait d’union : parce que. Les correcteurs orthographiques la signalent, mais une relecture attentive reste utile, car la séquence est facile à saisir trop vite au clavier.

« Ce » ou « se » à l’intérieur de la séquence

Dans par ce que, le deuxième mot est bien ce (pronom démonstratif), jamais se. Le réflexe est le même que pour l’homophone ce / se : si l’on peut le remplacer par cela (« par cela que »), c’est ce. Cette confusion est détaillée dans l’article sur ce ou se.

« Parce que » et « pour que »

Les deux conjonctions n’expriment pas la même relation. Parce que donne la cause : « Je révise parce que l’examen approche ». Pour que donne le but : « Je révise pour que l’examen se passe bien ». Dans le second cas, le verbe qui suit se met au subjonctif, ce qui n’est pas le cas après parce que.

Le tableau récapitulatif

Forme Sens Test Exemple parce que cause répond à pourquoi ? ; remplaçable par car Il rit parce que c’est drôle. parce qu’ + voyelle cause élision devant il, elle, on, un… Elle part parce qu’elle est pressée. par ce que par la chose que répond à par quoi ? Il est surpris par ce que je propose. par ce qu’ + voyelle par la chose qu’ élision devant il, elle, on… Je suis touché par ce qu’elle a écrit. Formes fautives sans valeur à corriger parceque, parce-que, parcequ’il

Dans un mail ou un CV : des formulations correctes

Cette séquence revient dans de nombreux courriers professionnels, souvent en début de phrase pour justifier une demande. Quelques formulations correctes à garder sous la main :

« Je vous écris parce que mon dossier est incomplet. »

mon dossier est incomplet. » « Parce qu’il manque une pièce justificative, je vous la transmets en pièce jointe. »

manque une pièce justificative, je vous la transmets en pièce jointe. » « Je suis motivé par ce que j’ai découvert lors de mon stage. »

j’ai découvert lors de mon stage. » « Cette mission m’intéresse parce qu’elle associe rigueur et autonomie. »

Pour la structure d’un courrier complet, la méthode de rédaction d’une lettre administrative détaille les codes attendus. Une confusion sur cette séquence figure parmi les erreurs qui reviennent dans les candidatures : l’article sur les fautes les plus courantes à éviter dans un CV en recense d’autres, et la relecture proposée dans les étapes pour écrire un mail sans fautes aide à les repérer avant l’envoi. Le réflexe : à la relecture, cherchez chaque « parce que » et chaque « par ce que », et appliquez le test de la question.

Progresser au quotidien ➜ l’orthographe au collège

Ce qu’il faut retenir

Parce que = cause, deux mots, sans trait d’union. Il répond à pourquoi ? et accepte car en remplacement.

= cause, deux mots, sans trait d’union. Il répond à pourquoi ? et accepte car en remplacement. Par ce que = par + ce + que, « par la chose que ». Il répond à par quoi ?.

= par + ce + que, « par la chose que ». Il répond à par quoi ?. Parceque et parce-que sont des fautes.

et sont des fautes. Élision devant une voyelle : parce qu’il, parce qu’elle, par ce qu’il.

devant une voyelle : parce qu’il, parce qu’elle, par ce qu’il. Pour que exprime le but, pas la cause, et appelle le subjonctif.

Questions fréquentes

Comment savoir s’il faut écrire parce que ou par ce que ? Posez la question à laquelle répond la séquence. Si elle répond à pourquoi, écrivez parce que. Si elle répond à par quoi, écrivez par ce que. Le remplacement par car donne aussi un repère : si car convient, c’est parce que. Parceque s’écrit-il en un seul mot ? Non. La locution s’écrit en deux mots, parce que, sans trait d’union. Les graphies parceque et parce-que sont des fautes d’orthographe. Écrit-on parce qu’il ou parce que il ? On écrit parce qu’il. Devant un mot qui commence par une voyelle ou un h muet, le e de que s’élide et se remplace par une apostrophe : parce qu’elle, parce qu’on, parce qu’un. Que signifie par ce que ? Par ce que se décompose en trois mots : la préposition par, le pronom démonstratif ce et le pronom relatif que. Il signifie par la chose que et s’emploie après un verbe ou un adjectif qui se construit avec par, comme dans il est surpris par ce que je propose. Peut-on commencer une phrase par parce que ? Oui. Parce que peut ouvrir une phrase, notamment en réponse à une question : Pourquoi ? Parce que le service est fermé. À l’écrit soutenu, on peut aussi choisir une autre conjonction, comme puisque ou car, selon le sens que l’on veut donner à la cause. Quelle différence entre parce que et pour que ? Parce que exprime la cause : je révise parce que l’examen approche. Pour que exprime le but et se construit avec le subjonctif : je révise pour que l’examen se passe bien.

Sources