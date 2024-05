Pourquoi s’impliquer dans la vie associative de son école ? #superTalks

Publié le 23 mai 2024 • Mis à jour le 23 mai 2024 • Laurine Batailly

Si on te dit “BDE (Bureau Des Étudiants)” et “associations étudiantes”, mais que tu ne sais pas trop à quoi t’attendre, c’est le moment d’en apprendre un peu plus sur le sujet ! Que tu souhaites t’intégrer dans ton futur établissement ou enrichir ton parcours étudiant, découvre les raisons pour lesquelles tu devrais toi aussi t’impliquer dans la vie associative de ton école !