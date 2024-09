Journées européennes du patrimoine 2024 : 5 visites insolites à Lyon !

La 41ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine se tient cette année le week-end du 21 et 22 septembre 2024 ! C’est l’occasion, pour toi, de découvrir des lieux d’exceptions en France et partout en Europe, comme tu ne les as jamais vus. On t’explique comment et pourquoi.

Un peu d’Histoire…

1984 : la première édition des Journées européennes du patrimoine est à l’initiative du ministère de la Culture et menée par Jack Lang (ministre de la Culture). Elle est à l’origine connue sous le nom de « La Journée portes ouvertes des monuments historiques ».

L’intention est de montrer au plus grand nombre la richesse du patrimoine au travers de visites insolites, d’ouvertures exceptionnelles de lieux et d’événements culturels.

1985 : lors du Conseil de l’Europe, Jack Lang, propose que cette manifestation s’étende à l’échelle européenne. L’objectif étant de promouvoir 3 grands axes : la conservation/la restauration, la protection et la valorisation de patrimoine européen.

1992 : « La journée portes ouvertes des monuments historiques » devient « Journées nationales du patrimoine » à l’issue du Conseil de l’Europe de 1991.

2000 : la ministre de la Culture, Catherine Tasca, rebaptise ses Journées, aujourd’hui connues sous le nom de « Journées européennes de patrimoine ».

2010-aujourd’hui : les Journées européennes du patrimoine ne cessent leur expansion et ce sont 50 États dans le monde qui y participent.

Les Journées européennes du patrimoine 2024

🔎 Quelques chiffres clés

En 2024, plus de 70 000 évènements sont organisés partout en Europe et près de 20 millions de visiteurs sont attendus.

En 2023, rien qu’en France, ce sont plus de 28 000 événements ont été organisés sur 16 000 sites.

Pour cette nouvelle édition se tenant du 21 au 22 septembre 2024, le thème européen mis à l’honneur cette année est « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » auquel la France a ajouté le sien « Patrimoine maritime ».

Point culture : ce sont le Conseil de l’Europe et la Commission Européenne qui fixent chaque année le thème des Journées européennes du patrimoine.

Pendant ces journées, tu vas pouvoir visiter des lieux et des monuments exceptionnels habituellement fermés au grand public, participer à des animations culturelles et historiques, assister à des spectacles de toutes sortes et bien plus encore.

Musées, monuments, châteaux, églises, théâtres, jardins, banques, tribunaux, hôtels de ville, etc. En fouillant un peu, tu peux trouver des endroits insolites à visiter, car souvent fermés aux publics ou très peu fréquentés.

➜ Pour découvrir le programme des Journées européennes du patrimoine (France et Outre-Mer), clique ici.

BON PLAN : les Journées européennes du patrimoine se veulent accessibles, ainsi la majorité des visites sont gratuites ou à tarifs réduits ! D’ailleurs, si tu es étudiant ou que tu as moins de 26 ans, c’est généralement le cas en temps normal.

Top 5 des visites insolites à Lyon

Si tu ne le savais pas encore, digiSchool est originaire de Lyon ! Alors, pour l’occasion, de te propose de découvrir les bijoux du patrimoine lyonnais le temps d’un week-end. Des théâtres antiques à la modernité du quartier de Confluence : voyage dans le temps garantit !

Pour ce faire, on t’a préparé un programme pour le moins atypique et insolite. Si tu aimes frissonner, plonges dans des souterrains de la ville, visite d’anciennes prisons ou bien découvre les mystères de Lyon entre affaires criminelles et sorcellerie.

1) Les souterrains du Fort de Vaise

Type : visite guidée de la galerie de fusillades du Fort de Vaise, organisée par l’association OCRA-Lyon.

Quand : samedi 21 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h (toutes les 30 minutes) et dimanche 22 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h (toutes les 30 minutes).

Adresse : Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon 9ᵉ.

2) Les toits de la basilique de Notre-Dame de Fourvière

Type : visite guidée des toits de la basilique Fourvière. Viens admirer un panorama à couper le souffle de la ville de Lyon et accède à des endroits cachés pour découvrir l’histoire de ce monument.

Quand : samedi 21 septembre de 09 h à 18 h (toutes les 30 minutes).

Adresse : basilique Notre-Dame de Fourvrière, 8 place de Fourvrière, 69005 Lyon 5ᵉ.

3) Les coulisses des Archives de Lyon

Type : visite guidée où les archivistes te font découvrir les coulisses de leur métier et te dévoile des trésors cachés au fin fond des archives de la ville de Lyon.

Quand : samedi 21 septembre de 10 h à 19 h (toutes les 30 minutes).

Adresse : Archives Municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon 2ᵉ.

4) Du street art dans les anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph

Type : visite guidée, des œuvres d’art cachées derrière les murs de prisons et réalisées par détenus pendant plusieurs années. Découvre par la même occasion le travail de Didier Chamizo, ancien prisonnier et précurseur mondial du Street Art.

Quand : samedi 21 septembre de 13 h 30 à 18 h et dimanche 22 septembre de 13 h 30 à 18 h.

Adresse : souterrain Saint-Paul – Saint-Joseph, 17 rue Delandine, 69002 Lyon 2ᵉ.

5) Lyon les Grands Criminels

Type : visite guidée animée par un étrange personnage en costume d’époque… Plonge dans les années 70 sur marche sur les pas des grands criminels lyonnais.

Quand : samedi 21 septembre de 14 h à 15 h 30 et de 16 h 30 à 18 h.

Adresse : rue de la République, 85 rue de la République, 69002 Lyon 2ᵉ.

➜ Pour découvrir le programme de la Métropole Grand Lyon, clique ici.

Profite de ton week-end seul, en famille ou entre amis pour découvrir les beautés du patrimoine !

Et pas besoin de partir loin pour ça, il te suffit de regarder les événements organisés dans ta région. Alors, tu visites quoi cette année ?