Pourquoi attendre les offres du Black Friday quand on est étudiant ?

La période du Black Friday est une période très attendue par les étudiants qui recherchent des bons plans et peuvent bénéficier d’offres et de remises exceptionnelles.

En cette période d’inflation et d’économie fragile, profiter au maximum de son budget est essentiel. C’est là qu’intervient le Black Friday, offrant des réductions incroyables pour préparer les achats de Noël, mais aussi pour faire de bonnes affaires. Mais est-ce que cela vaut vraiment la peine d’attendre cette période pour acheter, surtout si on est étudiant ?

SOMMAIRE

Le Black Friday pour les étudiants, un bon plan à saisir

Des promotions sont disponibles toute l’année, alors pourquoi se concentrer sur le Black Friday ? Malgré les bonnes affaires déjà réalisées, les offres du Black Friday méritent d’être prises en considération. S’étendant du début novembre jusqu’au Cyber Monday en décembre, cette période offre des réductions dans presque tous les domaines, y compris sur des produits rarement soldés. Selon vos besoins, le Black Friday peut être le moment le plus économique pour acheter.

Cependant, il est important d’être un consommateur averti et de préparer ses achats à l’avance. Autrement, il est facile de tomber dans le piège des mauvaises affaires. Notre conseil est de bien identifier les produits qui vous intéressent très tôt dans l’année, d’avoir une idée précise du prix réel le plus bas (en général, il suffit d’aller sur Amazon pour avoir une vision exhaustive) et d’attendre le jour J.

Originellement, le “vendredi noir” ne durait qu’un jour, et commençait le lendemain de la fête religieuse de Thanksgiving en novembre. L’idée date des années 50 où les américains avaient un jour pour faire des soldes en guise de préparation des fêtes de Noël. Face au succès commercial mondial rencontré par cet évènement, la période de promotion a été étendue tout d’abord avec la période dite du Cyber week-end, puis plus récemment avec le Cyber Monday.

En termes de réduction, il est conseillé de viser au moins 30% de réduction, mais attention parfois de ne pas trop attendre sur certains articles qui ne sont disponibles que sur une quantité limitée. Pour bénéficier des meilleures offres, il est toujours possible d’aller sur des sites spécialisés comme Dealabs ou encore sur les grands portails comme Amazon, CDiscount, … qui ont des catégories dédiées.

En 2024, la période principale sera du lundi 2 novembre au vendredi 29 novembre 2024, jour J du Black Friday.

La durée est d’au moins 5 jours, mais pour les plus malins il est toujours possible de profiter des bonnes opportunités un peu avant le vendredi sur certains sites Internet.

digiSchool, par exemple, va proposer une offre exceptionnelle, du 18 novembre au 2 décembre 2024. Pendant ces 15 jours, le digiSchool Pass, qui donne accès en premium et en illimité à l’intégralité des contenus du site à vie pour seulement 99€ !

Ce n’est pas un abonnement mais un achat unique ! C’est plus de 100 000 contenus pédagogiques et 10 000 heures de cours disponibles sur mobile et web.

Attention à votre budget et… aux arnaques !

Bien que les réductions soient réelles, en tant qu’étudiant, il est important de se fixer un budget à ne pas dépasser et d’avoir un objectif précis pour vos achats.

Voici quelques conseils pour éviter les arnaques pendant le Black Friday :

Recherche préalable : Avant le Black Friday, recherchez les prix normaux des produits que vous avez l’intention d’acheter. Cela vous aidera à repérer les fausses réductions. Sites de confiance : Achetez auprès de sites de confiance et évitez les vendeurs inconnus. Les sites bien connus et établis ont généralement des politiques de retour et de remboursement plus claires. Vérifiez la sécurité du site : Assurez-vous que le site sur lequel vous effectuez des achats est sécurisé. Vérifiez la présence de “https://” dans l’URL et recherchez des symboles de sécurité tels que des cadenas. Méfiez-vous des offres trop alléchantes : Si une offre semble trop belle pour être vraie, elle pourrait l’être. Soyez sceptique face aux réductions extrêmement élevées, surtout si le site n’est pas bien connu. Lisez les avis : Avant d’acheter, lisez les avis des autres clients sur le site ou le produit. Cela peut vous donner des informations sur la fiabilité du vendeur et la qualité du produit. Politique de retour : Assurez-vous de comprendre la politique de retour du vendeur. Des politiques de retour claires sont un signe de transparence et de fiabilité. Vérifiez les e-mails et les liens : Méfiez-vous des e-mails non sollicités ou des liens envoyés par des sources inconnues. Ne cliquez pas sur des liens douteux et n’ouvrez pas de pièces jointes suspectes. Paiements sécurisés : Utilisez des méthodes de paiement sécurisées et évitez les virements bancaires directs. Les cartes de crédit offrent souvent une protection supplémentaire en cas de problème. Surveillance des comptes : Surveillez vos comptes bancaires après avoir effectué des achats pour repérer rapidement des activités suspectes. Utilisez des applications officielles : Si vous faites des achats via une application, assurez-vous de télécharger l’application officielle du détaillant plutôt que des versions tierces.

Vous manquez d’idées pour le Black Friday ?

Voici quelques idées de produits souvent intéressants durant cette période :

Changer de téléphone portable (et potentiellement changer d’opérateur téléphonique)

Préparer ses prochaines vacances d’hiver ou d’été

Acheter des cadeaux de Noël pour la famille

Avoir des réductions sur du matériel informatique

Revoir sa garde robe : chaussures, vêtements…,

D’ailleurs digiSchool organisera un super concours à l’occasion du Black Friday, si vous allez sur notre forum ACADEMY vous trouverez plein de bons plans et le meilleur gagne un digiSchool Pass à vie !