Rentrée décalée : comment et où se réorienter en janvier ?

Chaque année, de nombreux étudiants font le choix de la rentrée décalée pour se réorienter en janvier. Certains parce que vous avez choisi cette formation par défaut et qu’elle ne vous plaît pas. D’autres parce que vous découvrez au bout de quelques mois que la voie choisie ne répond pas à vos attentes en termes de rythme et de pédagogie, par exemple. Cet article sur la rentrée décalée est donc pour vous !

Se tromper d’orientation n’est pas une fatalité ! Afin de ne pas attendre l’année suivante pour se réorienter, profite de la rentrée décalée entre janvier et mars pour commencer une nouvelle formation. Tu trouveras aussi l’appellation seconde rentrée ou 2e rentrée.

Tout est dit dans le nom : tu commences donc ta formation non pas en septembre, comme les rentrées « traditionnelles », mais en décalé entre janvier et mars. Ainsi, tu suis ton année ou une partie de ton cursus de manière aménagée ou en cours intensifs.

Rentrée décalée : pour se réorienter en janvier sans perdre une année !

Bien souvent, les étudiants qui décrochent arrêtent d’aller en cours et s’occupent le reste de l’année. Ils attendent alors la rentrée suivante en septembre pour entamer une nouvelle formation. Ils trouvent alors un job étudiant, font un stage volontaire ou un service civique. D’autres se consacrent à des projets personnels, voyagent… ou ne font rien !

Mais sais-tu qu’il n’est pas utile d’attendre l’année suivante pour changer de voie ? En effet, de nombreuses écoles et certaines universités proposent désormais des programmes en rentrée décalée. Une solution pour te réorienter en cours d’année.

Comment faire une rentrée décalée ?

La rentrée décalée, très souvent proposée en première année d’études supérieures, présente un avantage non négligeable ! Tu n’as pas besoin de passer par Parcoursup. En effet, les écoles qui proposent une rentrée décalée post-bac disposent de leur propre mode de recrutement.

Si un concours d’entrée sera parfois nécessaire, pas de prise de tête et d’angoisse de procédure comme avec Parcoursup. Il faut en tout cas bien te renseigner auprès des établissements pour connaître le calendrier des admissions et les conditions d’entrée.

À noter aussi que le nombre de places proposées dans les formations en rentrée décalée sont limitées. Il ne faut donc pas traîner pour envoyer ton dossier de candidature.

Une rentrée décalée en master est-elle possible ?

Tu pourras effectivement trouver quelques masters en rentrée décalée. Là aussi, ces secondes rentrées d’adressent aux étudiants en réorientation en seconde partie de cursus (après un bac+3) ou à ceux qui n’ont pas pu s’inscrire à temps aux rentrées de septembre.

Quand commencer une formation en rentrée décalée ?

Les rentrées universitaires et dans les établissements d’enseignement supérieur se font traditionnellement en septembre ou octobre. Les formations en rentrée décalée débutent, quant à elles, entre décembre et mars de la même année scolaire.

Attention, chaque établissement a son propre calendrier et les dates varient selon les programmes. Il est donc très important de te renseigner sur les dates de début des cours, et des procédures d’admission en amont : dossier de candidature, épreuves d’admission, aménagement de la formation, etc.

Où faire une rentrée décalée en janvier 2025 ?

Beaucoup d’écoles spécialisées, de grandes écoles ou encore d’universités proposent une rentrée en janvier :

Une rentrée décalée en alternance, c’est possible ?

Comme évoqué, tu peux très bien faire une formation en alternance en rentrée décalée. Les services de relations entreprises accompagnent les étudiants dans leur recherche de contrat. C’est d’ailleurs ce que propose PPA Business School pour faire sa rentrée décalée en janvier.

Ecole de commerce en alternance à PPA Business School

La rentrée décalée : une année intensive pour étudiants motivés

Écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles hôtelières… le système de seconde rentrée est proposé dans de plus en plus d’établissements. Et comme pour les dates de rentrée, chaque formation a son propre rythme et ses propres aménagements d’emploi du temps :

Cours supplémentaires le samedi ou en soirée

Sessions de travail durant les vacances scolaires

Semaines intensives de cours

Dans tous les cas de figure, la qualité académique de la formation et le suivi pédagogique est de même niveau que celui des rentrées de septembre.

Témoignage : 8 conseils pour réussir sa rentrée décalée

En effet, tu suis le même programme ; mais en version intensive en 4 à 7 mois au lieu de 10 mois. Certains établissements vont également proposer un aménagement de cours sur les deux premières années de cursus.

S’inscrire à la fac en cours d’année, c’est possible ?

Oui, les universités et les IUT (Institut Universitaires de Technologie), notamment, proposent des rentrées décalée à partir de janvier. Mais là encore, chaque établissement fonctionne avec ses propres règles d’admission.

Les avantages à faire une rentrée décalée

Une promotion en petit groupe

À la différence des grandes promotions des rentrées de septembre, les candidats qui font leur rentrée entre janvier et mars se retrouvent en petits groupes. Ce mode pédagogique favorise l’apprentissage et permet d’avancer plus rapidement dans les programmes. Tes examens sont quant à eux les même que les étudiants de la promo de septembre.

À noter que même en rentrée décalée, tu pourras effectuer des stages et tes séjours à l’étranger. Là aussi tout sera question d’adaptation de planning.

Ne pas attendre pour se réorienter

Les rentrées décalées commencent généralement entre janvier et mars. Ton année de formation sera alors aménagée et condensée. Certes, le rythme est très soutenu puisque le cursus est le même que pour les rentrées « classiques ». Mais la rentrée décalée permet aux étudiants de se réorienter en janvier et donc de ne pas perdre une année scolaire. A la rentrée suivante, en deuxième année, tu rejoins les autres élèves de ta promo.

Acquérir de la rigueur et de l’organisation

Comme tu dois suivre ton programme en un semestre au lieu de deux, le rythme sera forcément accéléré. En effet, se réorienter en janvier et commencer sa nouvelle formation au second semestre demande beaucoup de rigueur et d’organisation. Mais cet effort nécessaire prépare très bien à la future vie professionnelle des diplômés.

Une année intensive mais encadrée

On ne perd pas de temps. Jusqu’en juin (voire plus selon les cursus), le rythme est intensif mais les élèves sont aidés et accompagnés par les professeurs. C’est un peu plus difficile, certes, mais tout est fait pour soutenir les étudiants : cours en petits effectifs, travaux de groupes, rattrapages, mises à niveau …

Se réorienter en janvier, pour se laisser du temps pour voyager

Tu peux profiter de la rentrée en janvier pour concrétiser un long voyage à l’étranger. Tu peux par exemple partir les deux mois d’été et prolonger ton séjour jusqu’en octobre ou novembre. Des mois passés à l’étranger qui auront forcément un impact positif sur ton CV et même dans ta candidature pour les écoles proposant une rentrée décalée. Ainsi, tu peux partir à la découverte de nouvelles cultures sans regret puisque tu pourras reprendre les cours sans avoir perdu une année scolaire.

Une rentrée en janvier, pour travailler avant de se lancer dans les études

Un des avantages de la seconde rentrée, c’est que tu peux travailler et gagner un peu d’argent avant de te lancer dans la suite de tes études. Un moyen de mettre de l’argent de côté pour financer tes études. C’est aussi l’occasion d’enrichir ton CV. Cela peut représenter un gros avantage pour beaucoup d’entre vous !