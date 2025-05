Phase complémentaire Parcoursup : on t’explique tout ! #superTalks

Si lors de la phase d’admission principale, tu as des vœux en attente, tu devras obligatoirement les classer par ordre de préférence entre le vendredi 6 juin et le mardi 10 juin 2025. Comment faire le classement des vœux Parcoursup en attente ? Peut-on modifier l’ordre de préférence ? Que se passe-t-il si tu ne le fais pas dans les temps ? Jusqu’à quand sont conservés les vœux en attente ? On répond à cinq questions.