Du diplôme au CDI : quand la banque BNP Paribas est aussi une école ! #superTalks

Le secteur bancaire se fait plutôt discret et te réserve bien des surprises. Alors si tu t’y intéresses de près ou de loin et que tu souhaites en apprendre davantage, on te prépare une émission dédiée aux métiers de la banque et aux formations pour y accéder.

Travailler dans le secteur de la banque ne se résume pas à devenir conseiller en agence, loin de là ! Le monde bancaire est une porte d’accès à de nombreux débouchés métiers dans la finance, l’informatique, le développement commercial, la relation client, les ressources humaines, les achats et bien plus encore !

Découvrir : les métiers de la banque

D’ailleurs, savais-tu que la banque BNP Paribas a fondé sa propre école ? Il s’agit de la B-School by BNP Paribas. Le principe est simple : combiner une banque et une école afin de permettre aux jeunes d’obtenir un diplôme en alternance et un CDI à la clef ! Pas mal, non ? Si tu veux en savoir plus sur cette école pas comme les autres, rendez-vous très bientôt sur notre chaîne YouTube : digischool Orientation.

Nouveau superTalks, mardi 4 juin 2024 à 18 h 00 avec B-School by BNP Paribas

Si tu te demandes :

Qu’est-ce que le secteur bancaire ?

Quels sont les différents métiers de la banque ?

Comment se former à ces métiers ?

Pourquoi choisir la voie de l’alternance ?

Quelles sont les qualités pour travailler dans le secteur bancaire ?

En compagnie de nos intervenants de la B-School by BNP Paribas : Romane RÉGNAULT, Responsable marketing et Aristide LÉVÈQUE, Alternant en BTS Banque, nous t’expliquons tout ce que tu dois savoir sur les métiers de la banque et comment y parvenir !

