As-tu pensé à l’e-learning en alternance ?

Tu connais le e-learning, ce mode de formation à distance qui te permet de suivre tes cours en ligne et à ton rythme. Tu connais aussi les études en alternance, pour te permettre d’allier cours théoriques et expérience professionnelle en entreprise. Mais savais-tu qu’il t’est possible de faire à la fois de l’e-learning en alternance ? Cette formule innovante, proposée par ITIC Paris, présente de nombreux avantages.

Pour les étudiants qui ne veulent pas habiter à Paris

Le principal avantage du e-learning à ITIC Paris, c’est que l’on peut suivre ses cours de n’importe où. Une véritable chance si, pour des questions de budget, pour des raisons d’éloignement familial, ou parce que tu as des difficultés à te déplacer, tu ne veux pas t’installer à Paris. Et pour autant, tu ne veux pas laisser passer l’occasion de suivre ta future formation dans un établissement d’enseignement supérieur parisien de renom tel qu’ITIC Paris.

Ce mode de formation te permet d’ouvrir ta recherche d’alternance à ta région. Tu envisages peut-être une alternance au sein de l’entreprise familiale ou tu as déjà repéré des annonces qui t’intéressent vraiment dans des entreprises à côté de chez toi. Pourquoi passer à côté de cette opportunité ? C’est là que l’e-learning en alternance est incontournable.

L’e-learning en alternance, pour les étudiants qui habitent hors métropole

Avec le e-learning, l’offre de formation est aussi diversifiée que celle proposée en présentiel dans nos locaux. Une solution idéale pour les étudiants qui habitent dans les DOM TOM par exemple, et qui ne seraient pas tout à fait prêt à franchir le pas de la mobilité. Ils peuvent ainsi facilement suivre leur cursus et préparer leur diplôme ou une certification reconnue à distance.

ITIC Paris propose ses formations aussi en alternance. Les étudiants peuvent alors effectuer la partie pratique de la formation près de leur lieu de résidence. Il est utile de préciser que l’entreprise d’accueil dans le cadre d’une alternance doit être régie par la loi française et donc que les cours en e-learning doivent être suivis en fonction du planning établi avec l’entreprise. Prévoir par semaine une ou deux journées de formation.

Pour les sportifs de haut niveau

Si tu es sportif(ve) de haut niveau et que tu commences tes études supérieures, tu as 2 objectifs à préparer : les JO 2024 et ton avenir professionnel ! En effet, tous les sportifs(ves) de haut niveau n’ont pas la chance de pouvoir vivre de leur carrière d’athlète toute leur vie. Il faut donc préparer l’avenir dès maintenant.

Les sportifs(ves) de haut niveau ont besoin de souplesse pour jongler entre les nombreuses heures d’entraînements, les compétitions et les cours. C’est pourquoi les formations en e-learning sont une réelle opportunité pour ne pas avoir à choisir entre sport et études; et même se projeter dans le monde professionnel en faisant de l’alternance en cours de cursus. Tu adaptes ton apprentissage à ton rythme, tu travailles d’où tu veux, tout en bénéficiant d’un suivi pédagogique de qualité. Qui a dit qu’un(e) futur(e) médaillé(e) d’or d’aviron ne pouvait pas devenir un(e) très bon(ne) chef(fe) de projet environnement et développement durable ou responsable financier(ère) ?

Tu l’auras compris, l’e-learning en alternance c’est “LE” rythme de formation qui allie autonomie, liberté, pédagogie … et reconnaissance professionnelle. Pour en savoir plus sur ton futur cursus et le domaine de formation qui correspond à tes envies clique ici.

