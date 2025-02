Nathan, 19 ans, partage son expérience de séjour linguistique à Londres avec EF

Nathan a 19 ans et est originaire de Montpellier. Après son BTS MCO, il a choisi de partir en séjour linguistique à Londres, sur le campus d’EF Education First pendant presque une année. Quelles étaient ses motivations ? Comment se déroulent les cours et la vie sur place ? Il nous partage son expérience.

Une fois son BTS en poche, Nathan a souhaité donner une dimension internationale à son parcours. “Après mon bac, j’ai fait un BTS MCO. J’ai eu envie de partir à l’étranger pour perfectionner mon anglais parce que je souhaite poursuivre mes études en école de commerce, mais je ne me sentais pas assez à l’aise avec mon niveau pour intégrer une bonne école. C’est pour ça que j’ai choisi le campus de Londres d’EF dans la continuité de mes études”, explique Nathan. “C’était vraiment plus simple pour moi d’être directement intégré dans la vie des Anglais pour mieux apprendre la langue”.

Une semaine type sur le campus EF de Londres : entre cours, activités et découvertes

Le campus EF de Londres est un vrai lieu de vie où toutes les nationalités se retrouvent. Un lieu qui offre un cadre d’études stimulant et multiculturel. Comme nous l’explique Nathan, il y a différents types de cours proposés par EF, plus ou moins intensifs. “Moi, j’ai dix-sept heures de cours par semaine et du coup ça me laisse beaucoup de temps libre pour faire plein d’autres choses. Souvent les cours sont le matin. Ils sont hyper variés et interactifs parce qu’il y a énormément d’oral et on travaille principalement en petits groupes pour parler entre nous. Ce qui nous permet de pratiquer et de rencontrer en même temps les autres personnes.”

Nathan nous confie apprécier particulièrement les spins, des cours spécialisés. “On peut choisir des thématiques comme la conversation, la grammaire ou du vocabulaire ; moi qui veux faire du commerce, de la finance, c’est vraiment un gros plus. Et en vrai, on n’a pas l’impression d’avoir des cours comme à l’école, c’est très concret et vivant”.

En dehors des heures cours, EF propose de nombreuses activités. “En plus d’être disponible pour nous en cas de besoin, l’équipe EF présente sur le campus nous propose plein d’activités. Ça fonctionne avec un système de crédits par activité. Par exemple, on a la possibilité de partir dans des endroits connus de Londres pour découvrir la ville et la culture : Picardie Circus, faire le London Eye ou visiter London Bridge, plein d’autres musées qui sont pratiquement tous gratuits.”.

Progrès et rencontres : une expérience enrichissante à tous les niveaux

Après quelques mois sur le campus, Nathan témoigne des progrès qu’il a réalisés en anglais depuis son arrivée : “On pratique tout le temps, de manière formelle en cours ou informelle en dehors des cours. On fait de nouvelles rencontres et on a envie de connaître les autres personnes. Du coup, on sort de notre zone de confort très vite et sans avoir l’impression de se forcer à parler, c’est vraiment bien.”

Au-delà de l’apprentissage de la langue, le séjour linguistique est une aventure humaine et culturelle : “C’est rare de parler avec des Mexicains, des Chinois, des Japonais dans la même classe. Au-delà des affinités qu’on peut avoir avec les autres étudiants sur le campus, je sais que c’est une chance pour la suite. Quand on sera rentrés chez nous, on gardera contact. Je sais déjà que si je veux aller au Mexique ou en Belgique, j’ai déjà des amis chez qui aller, et inversement quand eux viendront à Montpellier.”

Et pour aller au bout de l’immersion, Nathan a choisi de vivre dans une famille d’accueil, recommandée par EF Education First. Une expérience qui lui permet de vivre au quotidien avec des Anglais et de découvrir leur mode de vie, encore différent de celui d’un campus d’étudiants.

Conseils pour les futurs étudiants en séjour linguistique : “Il faut foncer !”

Si tu hésites encore à partir en séjour linguistique, Nathan te donne ses derniers conseils “En premier, je dirais qu’il faut bien se renseigner sur le coût de la vie et sur la ville ou le pays où on veut aller. Et en deuxième, je dirais juste qu’il faut foncer et profiter ; parce que je trouve que ce genre d’expérience, ça se vit jeune. J’ai la chance d’avoir pu concrétiser ce projet et partir à 19 ans et j’en suis vraiment fier. Même si mon expérience n’est pas encore terminée, j’ai conscience que ça m’a déjà apporté plein de choses, donc on ne peut être que grandi de cette expérience.”