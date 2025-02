Partir pour une année de lycée à l’étranger : comment faire ?

Aujourd’hui, parler plusieurs langues est un atout indéniable quand on veut travailler à l’étranger, dans un domaine international ou encore voyager sereinement. L’un des moyens les plus efficaces de progresser réellement et durablement dans une langue étrangère est de partir en immersion sur une durée assez longue (3 mois au moins).

Partir étudier à l’étranger dès le lycée

Consacrer plusieurs mois voire une année à étudier une langue étrangère est un formidable moyen de découvrir d’autres cultures et de s’ouvrir au monde, mais aussi de se découvrir soi-même, en faisant preuve d’ouverture d’esprit et d’un bon sens d’adaptation. As-tu pensé partir pour une année de lycée à l’étranger ? Si l’aventure te tente, nous te donnons ici les infos pour préparer ton départ.

Année de lycée à l’étranger : les destinations disponibles

Pour partir suivre une année de scolarité en lycée à l’étranger, tu as le choix entre :

les États-Unis,

le Canada,

l’Irlande,

l’Australie,

la Nouvelle-Zélande,

l’Afrique du Sud

la Scandinavie (Norvège, Suède ou Danemark)

le Japon

l’Espagne,

l’Argentine,

le Mexique,

l’Italie,

et l’Allemagne.

Comment procéder pour faire une année de lycée à l’étranger ? En contactant l’équipe spécialisée du CEI. C’est en effet l’organisme qui se chargera de l’étude de ton dossier, de la recherche de ta famille d’accueil dans le pays, ainsi que du lycée dans lequel tu suivras ta scolarité.

Un accompagnement pour toutes les formalités et les assurances est bien sûr compris dans le programme. Pour commencer, tu peux faire une demande de devis / d’information grâce à ce formulaire. Si tu hésites encore à partir suivre une année scolaire en lycée à l’étranger ?

Année de lycée à l’étranger : comment bien choisir son séjour ?

Le programme d’année scolaire à l’étranger dont on parle ici, est un réel projet pour celui qui part, ainsi que pour toute sa famille.

Il est donc primordial d’en parler ensemble avant, de poser ses attentes et ensuite, de bien choisir son organisme de séjour linguistique. Le lien entre l’organisme, le participant et sa famille joue un rôle important dans le bon déroulement de l’expérience. Une relation de confiance doit en effet se créer.

Faire appel à un organisme d’expérience est un bon départ. Il est important de vérifier également l’immatriculation en France de l’organisme, et de veiller à prendre les bonnes assurances avant de partir. De plus, faire appel à un organisme labellisé est un gage de sérieux.

Le CEI organise des voyages pour les jeunes depuis plus de 75 ans et est l’un des pionniers de ce programme d’études en lycée étranger, ayant accompagné des centaines de jeunes depuis plus de 20 ans sur ce programme. Il bénéficie aussi du label Contrat Qualité de l’Office.

Si partir une année scolaire complète te fait peur, il existe des formules de séjours intermédiaires, allant de 2 mois en passant par un trimestre à l’étranger ou même un semestre à l’étrange. Il est aussi possible de partir une année en lycée à l’étranger sur deux destinations différentes (environ 6 mois dans un pays, et les mois restants dans un autre) avec le programme Mix.

Paul, parti en année scolaire aux USA avec le CEI

Et pourquoi ne pas accueillir un lycéen étranger ?

Enfin, il est également possible d’accueillir un jeune étranger, qui cherche à vivre cette expérience en France. Le CEI recherche des familles hôtesses toute l’année, pour des durées identiques à celles proposées à l’étranger : 2 mois, un trimestre, 4 mois, 6 mois et enfin une année scolaire.

Cette expérience est aussi marquante dans une vie et impacte toute la famille. Ouvrir sa maison permet de voyager depuis chez toi, en permettant à un jeune de partager ton quotidien, ta vie au lycée et dans ta famille, et est enrichissante à de nombreux égards, pour tous les membres de ta famille.

