Témoignage : se reconvertir avant ses 26 ans avec un titre professionnel

Après quelques années en tant que jeune actif, tu te rends peut-être compte que ton métier ne te convient pas. Même si tu n’as pas encore 26 ans, il n’est pas trop tôt pour faire une reconversion professionnelle ! Et tu n’as pas forcément besoin de passer par des études longues : une formation courte peut être une solution. Béatrice a 25 ans et se reconvertit actuellement grâce à un titre professionnel d’assistante ressources humaines chez Stephenson Formation. Elle t’en dit plus sur son parcours.

Un titre professionnel, c’est une certification professionnelle délivrée au nom de l’État. Elle est généralement donnée après une formation professionnalisante ou une VAE (validation des acquis de l’expérience). Ce type de cursus dure un an maximum. Un titre professionnel est avant tout destiné aux salariés qui souhaitent évoluer et acquérir plus de compétences, et à tous ceux qui souhaitent décrocher un emploi, qu’il s’agisse de leur premier ou d’une reconversion. C’est donc un bon moyen de te réorienter via une formation courte !

Ton premier emploi ne te convient pas, et tu veux te réorienter sans pour autant repasser par un bac+5 ? Un titre professionnel peut te donner une formation solide pensée pour répondre aux besoins des entreprises. Tu es donc assuré de trouver un poste une fois ta certification en poche.

Pâtisserie et sécurité : le parcours post-bac de Béatrice avant sa reconversion professionnelle

À 25 ans, Béatrice a déjà un parcours assez riche. En effet, elle a tenté plusieurs métiers avant de trouver sa voie. « J’ai d’abord fait un CAP Pâtisserie, mais faute de trouver une entreprise, j’ai arrêté », raconte-t-elle. Elle intègre ensuite la Garantie jeune (depuis devenue Contrat d’engagement jeune), puis une École de la 2e chance. « C’est là que j’ai commencé à élaborer mon projet professionnel. Comme j’étais toujours intéressée par la pâtisserie, j’ai fait un stage dans ce domaine. Mais cette expérience ne m’a pas plu et un peu dégoûtée du métier. »

Qu’à cela ne tienne, Béatrice choisit de s’orienter vers une tout autre branche. Depuis son enfance, elle s’intéresse aux métiers des forces de l’ordre, mais sa condition physique ne lui permet pas de les intégrer. Son référent de l’École de la 2e chance l’oriente alors vers un stage dans la sécurité. Enthousiasmée par son expérience, Béatrice intègre ensuite l’EESP (École européenne de sécurité privée) de Versailles pendant cinq mois, puis une entreprise dans ce secteur. « Le titre de sécurité, c’est un titre de niveau bac. Ce qui veut dire que j’ai deux fois le bac, mais dans des domaines différents ! », souligne-t-elle, amusée.

Béatrice est ensuite affectée à la sécurité de la tour Eiffel et de la BNF. Deux expériences compliquées, qui vont la pousser à se réorienter. « J’ai été en poste à la tour Eiffel en été. Il y avait la canicule, j’étais parfois debout pendant cinq heures sans pause. Presque la moitié des agents ont perdu connaissance à cause de la chaleur et du code vestimentaire imposé ! En fait, le métier n’était pas comme je l’imaginais, et ça ne m’a pas aidée à me lancer dans ce que je voulais, à savoir entrer dans les forces de l’ordre. »

Au cours de ses recherches pour se réorienter, Béatrice discute avec une employée des ressources humaines. « Elle m’a beaucoup aidée, m’a expliqué les processus à suivre, elle a été très attentive. » C’est le déclic. « Quand j’ai voulu me reconvertir, j’ai repensé à cette expérience que j’avais vécue, et je me suis lancée dans les RH. »

Le titre professionnel, une formation courte pour une insertion dans le monde du travail

Sa formation actuelle, Béatrice l’a découverte en se rendant à un des événements de Stephenson Formation répertoriés par Pôle emploi. « À la base, j’y suis allée parce que j’avais l’idée de préparer un bac pro. Dans la brochure de Stephenson, j’ai vu qu’une formation Assistant Ressources Humaines était proposée, je me suis donc lancée dedans. »

Assistant Ressources Humaines, c’est un des titres professionnels proposés par Stephenson Formation. Il se prépare en un an, et c’est un titre de niveau 5 (équivalence bac+2). La formation se déroule en alternance, au rythme de deux jours en cours et trois jours en entreprise par semaine. Concernant la partie théorique, cours basés sur les études de cas concrets, visites pédagogiques au Conseil de Prud’hommes, mises en situation professionnelle, travaux individuels et en groupe sont au programme. « La RH me plaît beaucoup : l’idée que je m’en faisais n’avait rien à voir avec ce que j’apprends maintenant, confie Béatrice. Ça ne consiste pas uniquement à lire des documents administratifs ! Il y a des missions variées. »

Comme ce titre professionnel est une formation professionnalisante, il peut déboucher sur différents postes en entreprise une fois la certification en poche :

Assistant(e) RH

Assistant(e) formation

Chargé(e) des Ressources Humaines

Assistant(e) recrutement

Assistant(e) RH et paie

Chargé(e) de recrutement

Mais il est aussi possible de poursuivre ses études après un titre professionnel. Par exemple, enchaîner un bachelor dans le domaine des Ressources Humaines ou du management est une option ! Il est aussi envisageable d’obtenir plusieurs titres professionnels à la suite. Tu peux notamment compléter celui d’Assistant Ressources Humaines avec un titre de Responsable des ressources humaines ou un titre de Directeur des RH.

Le dernier conseil de Béatrice ? Se dire que l’âge n’est pas un obstacle pour se reconvertir, et ne pas se décourager. « Il y a des surprises au bout du tunnel. Il ne faut jamais baisser les bras, peu importe les épreuves. On se dit qu’on est nul, mais il y a toujours quelque chose qui est fait pour nous. Pour moi, la surprise, ça a été la RH ! »

