Réseau ScPo : dates, épreuves et prix du concours commun 2026

Pour intégrer un des sept IEP du réseau Sciences Po après ton bac, voici les modalités d’admission en 2026. Inscription sur Parcoursup, dates à retenir, prix du concours et thèmes de l’épreuve de questions contemporaines : on te dit tout dans cet article.

À la rentrée 2026, tu souhaites intégrer un des sept IEP du Réseau Sciences Po (ScPo) : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse ? Alors si tu as obtenu ton bac l’an passé ou que tu prépares le baccalauréat cette année, voici ce qui t’attend le jour des épreuves samedi 25 avril 2026. Retrouve également les dates d’inscription à ne pas louper.

Intégrer un IEP du réseau ScPo : épreuves du concours commun d’entrée en 1ère année

Les épreuves écrites du concours d’entrée en 1re année à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye et Toulouse auront lieu samedi 25 avril 2026, sur la journée complète. Le concours commun se compose de 3 épreuves.

Questions contemporaines

C’est une dissertation de 3 heures sur un thème au choix : “Le vivant” et “Solidarités”. Lors de cette épreuve de réflexion et de rédaction, tu dois construire une problématique à partir d’un sujet, mais aussi construire ta réflexion de façon ordonnée et progressive. Tu devras faire appel à tes connaissances personnelles, en te reposant sur des lectures par exemple. Tu trouveras une bibliographie indicative sur le site du Réseau ScPo.

L’épreuve de questions contemporaines a un coefficient 3.

Histoire

L’épreuve d’histoire dure 2 heures, et se présente sous la forme d’une analyse de deux documents. Pour le concours ScPo 2026, tu devras réviser le programme de Terminale générale. Les thèmes sont les suivants : « Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours » et « Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930 ».

Pour cette épreuve, tu dois caractériser les documents (nature, auteur, thème) et les replacer dans leur contexte. Tu devras ensuite répondre à la question posée et développer ton analyse en utilisant des infos relevées dans les documents, et en les croisant.

L’épreuve d’histoire affiche aussi un coefficient 3.

Langues vivantes

La dernière épreuve écrite du concours commun ScPo est une épreuve de langue, au choix entre anglais, espagnol, allemand ou italien. Cette épreuve de 1 heure, coefficient 2, se compose de deux parties :

Une partie compréhension écrite notée sur 8 points. On teste ici ta capacité « à comprendre un texte de presse d’environ 700 mots », selon les modalités officielles.

notée sur 8 points. On teste ici ta capacité « à comprendre un texte de presse d’environ 700 mots », selon les modalités officielles. La seconde partie est un essai structuré et argumenté. Il compte pour 12 points. Cet exercice évalue tes compétences grammaticales ou encore lexicales). Le sujet de l’essai sera tiré du texte proposé en première partie.

À noter que la langue de l’épreuve n’est pas nécessairement ta LV1 suivie au lycée. Tu pourras choisir la langue de ton épreuve au moment de la saisie des voeux sur Parcoursup. Le niveau attendu pour l’épreuve de langue vivante est le niveau B2.

Ces épreuves sont complétées par les notes de lycées et du baccalauréat. C’est-à-dire la moyenne des notes de bulletins de Terminale des langues vivantes A et B. Mais aussi la moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité 1 et 2.

Comment s’inscrire au concours commun des IEP du réseau ScPo ?

Les 7 IEP du réseau ScPo sont intégrés sur Parcoursup. Tu devras donc t’inscrire sur la plateforme à compter du 19 janvier 2026. La saisie des vœux est possible jusqu’au 12 mars 2026. Il faudra ensuite confirmer tes vœux et valider ton dossier au plus tard le 1er avril.

À noter que Réseau ScPo représente 1 vœu parmi les 10 possibles sur Parcoursup. Chaque IEP du concours représente des sous-vœux, mais ils ne sont pas décomptés.

Comme l’indique la FAQ du réseau ScPo, « l’admission repose uniquement sur 3 épreuves écrites et la prise en compte de notes du lycée et du baccalauréat ». Ton dossier, et notamment ta lettre de motivation Parcoursup, ne seront pas pris en compte dans le classement.