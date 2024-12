Concours SESAME : l’IBBA de l’EM Normandie intègre la banque d’épreuves

Le concours SESAME poursuit son développement. Après l’annonce en septembre de l’entrée de l’EM Strasbourg et de son PGE en 5 ans dans la banque d’épreuves, c’est l’international BBA de l’EM Normandie qui vient compléter l’offre de programmes accessibles après le bac.

Le concours SESAME, c’est la banque d’épreuves communes pour intégrer 16 grandes écoles de commerce et 19 programmes post-bac : 10 programmes bac+5 et 9 programmes bac+4.

“Je ne peux que me réjouir qu’un nouveau programme très axé sur l’international rejoigne les huit autres bachelors d’excellence de notre concours. Je considère également cette entrée comme une marque de confiance renouvelée de la part de l’une des écoles fondatrices de SESAME”, précise Thomas LAGATHU, directeur du Concours SESAME.

Deux programmes post-bac de l’EM Normandie dans SESAME

Avec l’entrée de l’IBBA dans la banque d’épreuves, les élèves de terminale et néo-bacheliers pourront concourir à l’entrée dans deux programmes post-bac de l’EM Normandie.

le Programme Grande Ecole visé à bac+5 élevé au grade de Master

l’International BBA visé à bac+4, grade de Licence

“Ce programme est idéal pour se forger un profil très international. 4 années, 4 campus : voilà la grande force de l’IBBA de l’EM Normandie ! Les étudiants suivent leur première année d’études à Paris, puis à Dublin et Dubaï avant de clôturer leur cursus à Oxford. En évoluant au sein d’une promotion multiculturelle et en travaillant sur des projets concrets dans chaque pays, ces jeunes vont acquérir de fortes capacités d’adaptation, de l’autonomie, de la maturité et des aptitudes à s’intégrer facilement dans un environnement de travail international. Ils seront plébiscités par les recruteurs du monde entier”, explique Anne-Sophie Courtier, Directrice des Programmes de l’EM Normandie.

Concours SESAME à distance : une nouvelle plateforme

Quelles que soient les écoles et les programmes visés, tous les candidats du concours SESAME 2025 passeront les mêmes épreuves écrites le mardi 15 avril 2025.

Des épreuves à distance, sous forme de QCM, passées depuis une “plateforme on-line dotée de Google Chrome”, précise le concours à la rédaction de digiSchool. Les candidats devront avoir une connexion internet, un micro et une caméra pour la surveillance des épreuves.

Pour rappel, les épreuves du concours SESAME sont des QCM, réparties en 3 séquences :

Séquence 1 : « comprendre ». Elle dure 1h30 et comprend 3 épreuves : enjeux contemporains, mathématiques et compétences digitales

Séquence 2 : « communiquer ». Elle dure 1h30 et comprend une épreuve de français, une épreuve d’anglais et une épreuve dans une seconde langue étrangère.

Séquence 3 : « « analyser ». Celle-ci dure 2 heures et comporte l’épreuve d’analyse documentaire, qui repose sur 20 questions.

Retrouve toutes les modalités du concours SESAME 2025 et le détail des épreuves écrites.