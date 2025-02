Concours SESAME : une session préparatoire aux épreuves écrites, désormais obligatoire

Si tu as candidaté sur Parcoursup à un ou plusieurs programmes des 16 grandes écoles de commerce et de management international que regroupe le concours SESAME, tu vas bientôt devoir te pencher sur les épreuves écrites ! Pas de panique, celles-ci se tiendront, mardi 15 avril 2025, ce qui te laisse encore du temps pour te préparer ! Mais avant cette date, tu vas devoir passer une session préparatoire obligatoire. On t’explique tout ce que tu dois savoir à ce sujet.

Les écoles du concours SESAME

Le concours SESAME regroupe 16 grandes écoles de commerce et de management international et 19 programmes accessibles en post-bac via Parcoursup.

Les programmes en 4 ans

EM Lyon – Global BBA (Lyon)

EM Normandie – IBBA (Paris)

ESSEC Business School – Global BBA (Clergy Pontoise, Singapour, Rabat)

EXCELIA Business School – BBA International (La Rochelle, Paris)

Grenoble École de management – International BBA (Grenoble)

KEDGE Business School – International BBA (Marseille, Paris)

NEOMA Business School – Global BBA (Paris, Reims, Rouen)

SCBS South Champagne Business School – International BBA (Troyes)

SKEMA Business School – BBA in Global Management (Nice, Lille)

Les programmes en 5 ans

European Business School – PGE (Paris)

EDC Paris Business School – PGE (Paris)

EMLV – PGE (Paris, Nantes, Montpellier)

EM Normandie – PGE (Caen, Paris, Oxford, Dublin)

EM Strasbourg – PGE (Strasbourg)

ESCE International Business School – PGE (Paris, Lyon)

IPAG Business School – PGE (Paris, Nice)

KEDGE Business School – EBP International (Bordeaux)

NEOMA Business School – TEMA (Paris, Reims, Rouen)

PSB Paris School of Business – PGE (Paris)

Les épreuves du concours SESAME

Tu peux dores-et-déjà noter cette date : mardi 15 avril 2025 ! Il s’agit de l’unique journée où se dérouleront les épreuves écrites du concours SESAME pour tous les candidats.

Celles-ci ont lieu à distance sur la plateforme en ligne THEIA, disposant d’un système de surveillance. Ton ordinateur devra donc obligatoirement être équipé d’une caméra et d’un micro.

Attention : veille à bien respecter les consignes données dans les guides mis à disposition sur prepaSESAME et mySESAME afin d’éviter d’être suspecté de tentative de fraude et d’être passible de sanctions !

Bon revenons aux épreuves ! Réparties dans 3 séquences, elles te permettront d’évaluer différentes compétences.

Séquence 1 : comprendre

Cette séquence se compose de 3 épreuves et dure maximum 1 h 30.

Épreuve 1 : enjeux contemporains – 40 questions (30 min. max.)

Épreuve 2 : mathématiques – 20 exercices (40 min. max.)

Épreuve 3 : compétences digitales – 20 questions (20 min. max.)

Séquence 2 : communiquer

Cette séquence se compose de 3 épreuves et dure maximum 1 h 30.

Épreuve 1 : français – 40 questions (30 min. max.)

Épreuve 2 : anglais (obligatoire parmi les 2 langues étrangères) – 40 questions (30 min. max.)

Épreuve 3 : autre langue étrangère – 40 questions (30 min. max.)

Séquence 3 : analyser

Cette séquence se compose d’une seule épreuve et dure maximum 2 h.

Épreuve : analyse documentaire – 20 questions (6 de repérage, 6 d’analyse, 8 de synthèse)

À noter : les épreuves sont les mêmes pour toutes les écoles et les programmes du concours SESAME. En revanche, les coefficients varient !

Tu disposes d’un tiers temps ? Tes horaires aménagés seront indiqués sur ta convocation.

Nouveautés 2025 : session préparatoire aux épreuves écrites

Qu’est-ce que c’est ?

La session préparatoire, c’est la grande nouveauté annoncée par le concours SESAME. Elle est obligatoire pour tous les futurs candidats ayant formulé le vœu SESAME sur Parcoursup au plus tard le jeudi 13 mars 2025.

Le but est de te familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme en ligne et surtout de tester ton matériel en conditions réelles. Cela te permettra d’arriver plus détendu le jour des épreuves, mardi 15 avril 2025.

Vigilance : la session préparatoire doit obligatoirement être effectuée par toi (le futur candidat). Si tu ne la réalises pas, tu ne pourras pas accéder à la plateforme le jour des épreuves !

Quelles sont les modalités de passage ?

La session préparatoire est fixée au samedi 15 mars 2025 et durera 2 heures, de 14 h 30 à 16 h 30. Garde bien cette date en tête, car il n’y aura pas de session de rattrapage !

Début mars, tu vas recevoir un e-mail avec tes identifiants pour te connecter à la plateforme du passage des épreuves. Ensuite, tu devras t’identifier et installer l’application SMOWL CM, qui assurera la surveillance pendant les épreuves.

Cette manipulation est à faire avant le jeudi 13 mars 2025, alors ne t’y prends pas à la dernière minute. Pas d’inquiétudes, tout sera indiqué dans l’e-mail explicatif. Pour ne pas le manquer, surveille ta messagerie régulièrement et vérifie tes spams !

Conseil : réalise ton test dans les mêmes conditions que le jour du concours. Autrement dit, privilégie un endroit calme sans passage, garde ta pièce identité par portée de main et éloigne ton téléphone de toi.

Quel matériel prévoir ?

Pour réaliser ta session préparatoire, le concours SESAME recommande le matériel suivant :

Un ordinateur de type PC (Windows 10 ou supérieur) ou Mac (Mac OS X 10,15 ou supérieur)

Une mémoire RAM de minimum 4 Go

500 Mo d’espace disponible sur ton disque dur

Une webcam

Un microphone

Une connexion Internet

Avoir la dernière version du navigateur Google Chrome

Des questions sur la session préparatoire ?

Si tu rencontres un problème, ne reste pas sans réponse !

Tu peux contacter l’équipe du concours SESAME :

Du lundi au vendredi (hors jours fériés), de préférence entre 9 h et 12 h 30 et entre 14 h et 17 h 30.

Tél. : +33 (0)5 56 52 56 41

E-mail : info@concours-sesame.net

Rappel des dates clés du concours SESAME

Rappel des dates clés du concours SESAME