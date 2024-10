Concours national d’esprit critique 2024 : pour qui ? pourquoi ?

À l’ère de l’information numérique, l’accès à l’information n’a jamais été aussi facile, mais paradoxalement, s’informer est devenu plus complexe que jamais. Entre fake news, filtres des réseaux sociaux et surabondance d’actualités, il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux. C’est face à ces défis qu’apparaît l’importance de développer une compétence clé : l’esprit critique. C’est pour cette raison que la Fondation Voltaire et Be my media organisent le concours national d’esprit critique 2024.

Pourquoi participer au concours national d’esprit critique 2024 ?

Distinguer le vrai du faux ; déceler les fake news ; discerner les faits et les opinions ; s’émanciper des biais algorithmiques et sociaux ; utiliser l’IA générative à bon escient ; rechercher la pluralité des sources : voilà autant de réflexes devenus indispensables dans un monde où l’information est aussi accessible que déformée. Face à ce défi de société, l’esprit critique est devenu une compétence essentielle pour nos jeunes concitoyens.

C’est justement pour éveiller et affûter cet esprit critique qu’est organisé le Concours national d’esprit critique 2024. Il prend la forme d’un défi de revue de presse, auquel participent lycéens, étudiants, apprentis et membres d’associations d’éducation populaire (entre 15 et 25 ans). Pour cela, les candidats utiliseront l’application mobile Be my media et ses 500 sources diverses (médias nationaux, internationaux, indépendants, institutionnels, factchecking, etc.)

Cette année, le concours met l’accent sur la démocratie, en s’inspirant de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°16 de l’ONU, qui vise à « Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour un développement durable ». Ce thème est particulièrement pertinent en 2024, une année marquée par de nombreux rendez-vous électoraux dans le monde.

Un concours pour tous, soutenu par la Fondation Voltaire

Ce concours, ouvert à toutes les jeunes générations en France, vise à promouvoir l’éducation aux médias et à développer l’esprit critique. Ce projet s’appuie sur le succès de la première édition, initialement portée par la société à mission Be my media, aujourd’hui filiale du Groupe Voltaire.

La Fondation Voltaire, fidèle à son engagement pour l’égalité des chances, a décidé d’élargir cette initiative, en visant à sensibiliser un public encore plus large aux enjeux de l’esprit critique. Ce concours s’inscrit dans une démarche de sensibilisation générale, soutenue par la célèbre maxime de Voltaire : « Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres ».

Les étapes et dates clés du concours national d’esprit critique

Du 19 septembre au 8 novembre 2024 : Inscription des élèves et des classes sur https://www.be-my-media.com/concours-nationalesprit-critique/. L’inscription est entièrement gratuite et l’accès à l’application mobile Be my media est offerte par la Fondation Voltaire.

Du 12 novembre au 26 novembre 2024 : Concours de revues de presse

Du 27 novembre au 9 décembre 2024 : Délibération du jury

Le 10 décembre 2024 : Cérémonie de clôture et remise des prix

Afin de garantir une équité entre les participants aux profils divers, le concours prévoit plusieurs catégories. Que vous soyez lycéen, étudiant ou membre d’une association, vous serez évalués parmi des concurrents ayant des niveaux similaires, ce qui permet à chacun de concourir dans des conditions équitables.

À la clé, quatre prix récompensant les meilleures revues de presse seront attribués. Les lauréats recevront des Chèques Culture et des accès au Pack famille privilège du Projet Voltaire.

Une démarche citoyenne et éducative

Dans un monde où l’information circule à une vitesse folle, développer un esprit critique solide est plus que jamais nécessaire. Ce concours représente une chance unique pour les jeunes de s’approprier ces compétences tout en s’amusant et en apprenant à décoder l’actualité. En participant à ce défi, ils deviendront des acteurs mieux informés, capables de réfléchir de manière autonome et éclairée face à l’abondance d’informations qui les entoure.