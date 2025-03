Révélez votre personnalité grâce au test du cube japonais !

Nous vous proposons ici un exercice d’introspection qui saura révéler votre personnalité et vos relations avec les autres. Bien que non basé sur des fondements scientifiques, le test du cube japonais reste néanmoins un bon outil de développement personnel et de réflexion sur soi-même. Alors, détendez-vous, laissez-vous guider et lancez-vous dans ce test de projection mentale.

Article rédigé en collaboration avec ITIC Paris.

SOMMAIRE

Qu’est ce que le test du cube japonais ?

Le test du cube est un exercice fascinant et pour le moins particulier, tiré du livre “Kokologie : le jeu de la découverte de soi”, écrit par Tadahiko Nagao et Isamu Saito.

Il repose sur l’imagination et la projection mentale. Il a pour intention de révéler notre personnalité et de mettre en évidence nos relations avec les autres. Par ailleurs, vous verrez au fil de la lecture que les émotions qui façonnent votre personnalité transparaissent généralement à travers votre représentation du monde.

Avant de commencer

Vous n’y avez peut-être jamais pensé, mais les tests de personnalité sont d’excellents pour affiner votre projet orientation. En effet, ils vous permettent d’identifier vos centres d’intérêt et de mieux comprendre les différents aspects de votre personnalité.

Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les conclusions de ce test ne visent qu’à stimuler la discussion et la réflexion sur vous-même ; qui vous aidera pour sûr, dans le choix de votre projet d’études ou de votre projet professionnel.

Commencez le test du cube !

Vous marchez dans le désert, avec comme seule vue le sable, le ciel et l’horizon.

Quand soudain, un cube apparaît. Imaginez…

– Sa taille : est-il grand ? petit ?

– Sa position par rapport au sable : est-il posé au sol ? flotte-il dans le ciel ? est-il en mouvement ?

– Sa matière et sa texture : est-il transparent ou opaque ? recouvert d’un tissu ? Est-il d’une couleur particulière ?

Imaginez maintenant une échelle…

– De quelle matière est-elle faite ? En bois, en acier, en carton peut-être ?

– Est-elle abîmée ou neuve ?

– Quelle est sa position par rapport au cube ? Est-elle loin de lui ? Posée contre lui ?

– Quelle taille fait-elle ?

Vous êtes donc dans le désert, vous voyez un cube et une échelle … et voilà qu’un cheval intègre ce tableau !

– De quoi a-t-il l’air ? Est-il robuste, petit, grand ?

– De quelle couleur est sa robe ?

– Que porte-t-il sur lui ? As-il des rênes, une selle, rien ?

– Et à quelle distance se trouve-t-il par rapport au cube ?

Vous remarquez maintenant qu’il y a des fleurs …

– Y’en a-t-il beaucoup ?

– De quelles couleurs sont-elles ?

– À quelle distance du cube sont-elles situées ?

– Sont-elles fraîches ou fanées ?

Et soudain, une tempête arrive …

– Que se passe-t-il ? Se rapproche-t-elle de vous ? Le ciel s’est-il obscurci ? Est-ce qu’il pleut ? Et vous, êtes-vous à l’abri ?

– À quelle distance est-elle du reste de la scène ?

– Quel impact a-t-elle sur le cube, le cheval, l’échelle et les fleurs ?

Découvrez les réponses

Gardez en tête toute la représentation de cette scène, les détails de chaque éléments de ce tableau mental. Vous allez maintenant découvrir leur signification

Le cube représente votre égo

Sa taille : Un cube plus grand peut indiquer une forte confiance en soi, tandis qu’un plus petit pourrait signaler une modestie ou un manque de confiance. Cela peut également refléter votre perception de votre propre importance dans le monde.

Sa position par rapport au sable : Si le cube est posé sur le sable, cela pourrait signifier que vous êtes une personne pragmatique et enracinée dans la réalité. Si le cube flotte dans les airs, cela pourrait indiquer une propension à l’imagination et à la rêverie.

Sa matière et sa texture : Un cube transparent peut suggérer une personnalité ouverte et authentique, tandis qu’un cube opaque peut indiquer une certaine réserve ou un désir de préserver votre vie privée.

L’échelle représente vos relations

Sa matière : Le matériau de l’échelle peut symboliser la solidité de vos relations interpersonnelles. Par exemple, une échelle en bois solide peut indiquer des liens durables, tandis qu’une échelle fragile peut signaler des relations plus précaires.

Son état : Une échelle en bon état peut représenter des relations stables et équilibrées, tandis qu’une échelle endommagée peut refléter des difficultés relationnelles ou des obstacles à surmonter.

Sa position par rapport au cube : Si l’échelle est proche du cube, cela peut indiquer une facilité d’accès émotionnel et une disponibilité pour les autres. Si elle est éloignée, cela peut signifier une certaine réserve ou une difficulté à établir des liens étroits.

Sa taille : Celle-ci peut représenter l’importance que vous accordez à vos relations et à votre réseau de soutien social.

Le cheval représente votre partenaire

De quoi a-t-il l’air : L’apparence du cheval peut refléter votre perception de votre partenaire romantique ou de vos attentes dans une relation. Par exemple, un cheval robuste et bien entretenu peut symboliser une relation solide et fiable.

Que porte-t-il sur lui : Les accessoires portés par le cheval, tels que des rênes ou une selle, peuvent représenter votre désir de contrôle ou de stabilité dans une relation.

À quelle distance se trouve-t-il par rapport au cube : La proximité du cheval par rapport au cube peut refléter votre niveau d’engagement émotionnel dans votre relation. Un cheval proche du cube peut indiquer une relation étroite et symbiotique, tandis qu’un cheval éloigné peut suggérer une certaine distance émotionnelle.

Les fleurs représentent vos projets

Combien y en a-t-il : Le nombre de fleurs peut représenter vos aspirations personnelles ou professionnelles, ainsi que votre désir de croissance et de renouveau.

À quelle distance du cube se situent-elles : La proximité des fleurs par rapport au cube peut indiquer votre niveau d’investissement dans vos projets ou vos objectifs. Des fleurs proches du cube peuvent suggérer un engagement fort, tandis que des fleurs éloignées peuvent refléter un désir de distance ou de détachement par rapport à certains aspects de votre vie.

La tempête représente vos peurs

Que se passe-t-il : La nature de la tempête et son impact sur la scène peuvent représenter vos peurs et vos préoccupations actuelles. Par exemple, une tempête violente peut symboliser des défis ou des obstacles majeurs dans votre vie, tandis qu’une tempête plus calme peut indiquer une période de transition ou de changement moins tumultueux.

À quelle distance est-elle du reste de la scène : La distance de la tempête par rapport aux autres éléments peut refléter votre capacité à gérer le stress et les difficultés. Une tempête proche peut suggérer une crise imminente, tandis qu’une tempête lointaine peut indiquer une certaine perspective ou détachement par rapport aux problèmes.

Quel impact a-t-elle sur le cube, le cheval, l’échelle et les fleurs : L’impact de la tempête sur les différents éléments de la scène peut symboliser votre façon de faire face aux défis et aux adversités. Par exemple, si la tempête détruit les fleurs mais laisse le cube intact, cela peut indiquer une résilience personnelle et une capacité à surmonter les obstacles.

Interpréter les réponses du test du cube

Après avoir parcouru les détails de votre voyage mental à travers le test du cube, il est temps de faire un pas en arrière et de réfléchir à ce que vous avez découvert. Ce test peut sembler simple, mais ses implications peuvent être profondes et révélatrices.

Le cube, l’échelle, le cheval, les fleurs et la tempête représentent tous des aspects différents de votre vie et de votre être intérieur. En explorant ces symboles et en réfléchissant à leurs significations, vous pouvez obtenir un aperçu plus profond de vos propres forces, faiblesses et aspirations.

Chaque réponse que vous avez donnée est une pièce du puzzle de votre personnalité. L’exploration personnelle étant un pas vers une meilleure connaissance de soi, n’ayez pas peur de réitérer cet exercice à différents moments clés de votre vie, et notamment lorsque l’on mène son introspection pour réfléchir à son orientation ou ses projets professionnels. Quels domaines d’activités m’attirent ? Quelles sont mes ambitions ? Ai-je-besoin de me former pour atteindre mes objectifs ? Et si oui comment ? Avec l’aide de qui ? N’hésite pas à contacter les équipes d’ITIC Paris pour affiner ton projet.