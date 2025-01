Salon Alternance 360 du CFA Cerfal : trouve ton école et ta formation le 1er février

Et si sur le même jour, tu trouvais ta formation (du CAP au master), ton école et que tu pouvais participer à des ateliers gratuits pour préparer ta recherche d’alternance ! Et bien, c’est ce que te propose le CFA Cerfal en participant à son Salon Alternance 360, samedi 1er février à Paris (12e). On t’explique !

Envie de poursuivre des études tout en ayant une vraie expérience professionnelle. L’alternance est le bon choix ! En plus de pouvoir être en réelle immersion dans le monde du travail en même temps que de préparer ton diplôme, tu auras un salaire, et c’est ton entreprise qui finance ta formation, quel que soit le niveau ! Alors pourquoi hésiter !

Pour t’aider dans tes choix d’orientation, trouver la formation qui te correspond et te préparer à tes futurs entretiens d’embauche, le tout dans la même journée, le CFA Cerfal t’invite à la 3e édition de son Salon Alternance 360 :

Quand : samedi 1er février, de 10h à 17h

Où : salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris – Métro 14 Cour Saint-Emilion

Orientation : trouve ta voie d’études, du CAP au bac+5

Les 40 écoles du réseau Cerfal seront présentes sur un même lieu. Il y en aura pour tous les profils, que tu recherches un bac pro ou un master, et ce, dans de nombreux secteurs d’activité. En effet, que tu t’intéresses au commerce, à l’agriculture, à l’audiovisuel, à la mode, à la santé, au sport ou encore à l’informatique, plus de 130 formations dans 30 secteurs d’activité sont proposés.

A toi de trouver la tienne ! Seul point commun, toutes les formations du CFA Cerfal sont proposées en alternance.

Coaching gratuit : des ateliers pour booster ton employabilité

Pour être bien préparé et parfaitement équipé pour trouver ton alternance et rencontrer les entreprises, participe tout au long de la journée aux différents ateliers organisés dans le cadre du parcours de coaching gratuit.

➜ Relecture de ton CV, amélioration de ton éloquence et de ta posture professionnelle, ou encore simulation d’entretien : rencontre les experts lors d’ateliers dédiés. Tu pourras identifier sur quelles compétences insister lors de tes présentations, anticiper les “questions pièges” ou encore te sentir simplement plus à l’aise ! Pense donc à apporter ton CV papier ou en format numérique !

Un photographe sera aussi présent sur le salon pour un shooting photo professionnel. L’occasion parfaite pour repartir avec une photo de qualité pour mettre en valeur ton CV et tes réseaux sociaux. Enfile une tenue adéquate (on évite le sweat-shirt ) et viens prendre la pose !

Se lancer dans l’alternance peut aussi soulever quelques questions. Tu vas avoir un salaire, un contrat de travail et des engagements à respecter. Selon les branches professionnelles et donc les secteurs d’activités, les règles sont-elles les mêmes pour tous ? Pour y voir plus clair, pose tes questions aux experts le 1er février 2025 … il n’y a pas de questions bêtes !

À quoi ressemble le salon Alternance 360 du CFA Cerfal ? Voilà un aperçu de en images