La masterclass : nouvel outil pédagogique dans l’enseignement supérieur

La masterclass, c’est le nouveau format en vogue qui dépoussière la conférence classique et le cours magistral. Johann HAGEGE, Directeur de ITIC Paris Group, groupe d’enseignement de 5 écoles supérieures à Paris, te présente lors de cette interview l’essentiel à savoir sur le sujet !

Qu’est-ce qu’une masterclass ?

Johann Hagège : une masterclass, c’est un évènement sous forme de rencontre qui peut traiter de tous les sujets, animé par un acteur majeur du secteur concerné et qui nous fait profiter de son retour d’expérience.

La valeur ajoutée de la masterclass par rapport à la conférence, c’est que le public est participatif que ce soit en ligne et en présentiel.

Pourquoi participer à une masterclass ?

Johann Hagège : les masterclass commencent à être utilisées par les écoles d’enseignement supérieur comme outil pédagogique pour trois raisons :

Première raison : nous sommes bien loin du format classique et traditionnel d’un cours magistral avec un format dynamique et interactif.

elles sont animées par des professionnels experts auxquels vous avez accès directement. C’est la première étape pour commencer à construire son réseau professionnel. Troisième raison : c’est la possibilité de se former sur une thématique, un sujet précis en s’appropriant une expérience concrète et réelle. Plus qu’une valeur ajoutée, c’est ce qui va vous distinguer.

Pourquoi fait-on des masterclass à ITIC Paris ?

Johann Hagège : ce nouvel outil pédagogique permet de traiter des problématiques du moment dans tous les secteurs et d’apporter de vraies solutions.

À ITIC Paris, tous les mois, nous organisons des Jeudis Live. Ces RDV sont l’occasion d’accueillir des invités experts dans leur domaine. Récemment, nous avons reçu la Directrice e-commerce monde de Petit Bateau. Elle est venue nous présenter leur nouvelle stratégie seconde main qui répond en partie aux problématiques RSE de l’entreprise. Cette thématique s’inscrit dans l’actualité et également dans le parcours de nos formations.

Vous l’aurez compris, les masterclass sont un nouveau mode d’apprentissage plus doux et plus interactif que nous intégrons directement dans nos programmes de formation.

