Job d’été : deviens Course Leader EF

La fin d’année approche à grands pas et pour beaucoup d’étudiants, vacances d’été est aussi synonyme de job d’été. Si tu en as marre des petits boulots saisonniers contraignants et qui ne te font pas rêver, laisse-nous te présenter l’alternative proposée par l’organisme de séjours linguistiques EF (Education First). La promesse ? Vivre une expérience unique à l’étranger et rencontrer des personnes venant des quatre coins du globe, le tout en étant rémunéré.

Course Leader : l’alternative aux jobs d’été classiques

Sais-tu ce qu’est un Course Leader ? C’est le job phare proposé par EF (Education First) www.ef.fr, un organisme spécialiste de l’éducation par l’immersion culturelle grâce à ses programmes linguistiques, voyages, échanges culturels et académiques dans plus de 100 pays !

Le principe est simple : devenir accompagnateur de séjours linguistiques dans l’une des 50 destinations. Ces voyages se déroulent sur les mois de juin, juillet et/ou août pour des durées de 2 à 4 semaines selon tes disponibilités.

Et qui dit job d’été, dit bien sûr rémunération. Pour ces quelques semaines d’immersion, tu recevras un salaire et des avantages en plus. Ton billet d’avion, les transports en commun, la carte SIM étrangère et les activités sont entièrement pris en charge par EF, tu n’auras donc pas grand-chose à débourser sur place.

En tant que Course Leader, tu es le représentant et l’interlocuteur numéro 1 d’un groupe de jeunes Français entre 10 et 17 ans à l’étranger. Et selon le nombre de personnes que tu auras sous ta responsabilité, tu pourras partir seul ou à plusieurs.

C’est l’opportunité rêvée pour travailler dans un environnement international où tu pourras rencontrer des personnes du monde entier ! Eh oui, la particularité est qu’une fois sur place, les groupes EF de plusieurs pays se retrouvent et sont mixés pendant les cours et les activités. C’est l’occasion également pour toi de faire connaissance et de tisser des liens avec tes homologues d’autres nationalités.

Quelles sont les conditions pour devenir Course Leader ?

Si tu souhaites te lancer dans l’aventure EF, quelques conditions et prérequis sont nécessaires pour t’en sortir en tant que Course Leader. En effet, le but n’est pas de te mettre en difficulté pendant ton séjour.

L’âge

Tu dois avoir 23 ans ou plus.

Les langues parlées

Tu as la casquette de responsable d’un groupe de Français, tu dois donc obligatoirement parler couramment le français. De plus, il faut que tu parles couramment ou presque la langue du pays dans lequel tu seras envoyé (anglais, espagnol, allemand, coréen, etc.).

À noter : en tant que leader, tu ne décides pas de la destination dans laquelle tu pars. Néanmoins, tu pourras lister les pays que tu souhaites par ordre de préférence.

Les expériences personnelles

Tes expériences personnelles seront également importantes pour te mettre en valeur lors de ta candidature !

D’un côté, avoir une première expérience professionnelle ou associative avec des enfants est un avantage, comme par exemple : avoir fait du baby-sitting, avoir donné des cours particuliers, avoir été meneur chez les scouts ou encore entraîneur dans un club de sport.

D’un autre côté, avoir de préférence une première expérience à l’étranger peut faire la différence. Que ce soit des voyages, des séjours linguistiques, des échanges universitaires ou bien des stages et jobs à l’étranger, il faut mentionner tout ça !

Les qualités (soft skills)

Pour espérer devenir Course Leader, tu dois faire preuve d’enthousiasme, d’organisation et avoir un leadership naturel, car gérer des adolescents n’est pas toujours évident ! Tu dois par ailleurs être responsable, adaptable dans toutes situations et savoir être réactif pour trouver des solutions en cas de problème.

Quelles sont les missions du Course Leader ?

Le rôle principal

Tu l’auras compris, le Course Leader est le représentant et le responsable d’un groupe d’étudiants français à l’étranger. Son rôle principal est d’être l’interlocuteur privilégié entre toutes les parties prenantes du séjour, c’est-à-dire, les jeunes, les bureaux EF en France, le staff local ou encore les familles d’accueil.

La priorité du Course Leader, ce sont les jeunes. Il est leur point d’ancrage en cas de problème et est garant du bien-être, de la sécurité et de l’intégration de ceux-ci.

Klara FORGACH, Course Leader depuis 2019, nous partageait : “Quand il y a un manque quelque part, un petit coup de blues ou un petit bobo (même quand ça va, on demande), on est là. Pour certains, c’est leur première expérience seul, sans les parents et ils retrouvent en nous un confort et un réconfort.“.

Le rythme de travail

Si tu souhaites t’engager en tant que Course Leader, sache qu’il ne faut pas compter ses heures de travail, et ce, même la nuit ! Effectivement, tu dois être disponible 24h/24, 7j/7 et tu n’as pas de jours de congé non plus.

Ton objectif est de faire en sorte que les participants aient la meilleure expérience possible, alors quels que soient leurs soucis du jour ou de la nuit, tu dois répondre présent.

Les missions quotidiennes

Aucune journée ne se ressemble alors pas de place à l’ennui et aux tâches répétitives !

Toutefois, voici une liste non-exhaustive des missions que tu seras amené à accomplir durant ton séjour :

Organiser des réunions quotidiennes avec les étudiants pour communiquer les informations sur les activités, les horaires, les lieux de rencontres et les événements à venir. Le but étant aussi de promouvoir les activités et sorties afin d’encourager les étudiants à participer.

Aider à l’organisation des activités et des excursions auxquelles les étudiants participent.



À noter : toutes les activités sont incluses pour les Course Leaders aussi ! C’est un des gros points positifs de ce job étudiant.



Jennifer GAVA, Course Leader entre 2012 et 2017, nous explique “avoir eu la chance de surfer en Californie, monter dans le London Eye au coucher du soleil, danser la country en Floride, mais aussi d’être propulsée dans Harry Potter et sur les traces de Games of Thrones.”. On peut aussi retrouver des activités plus classiques organisées par EF, comme des jeux, des chasses aux trésors, des rallyes photos, etc.

Contrôler les présences quotidiennes et tenir à jour les registres et documents administratifs.



Veiller à ce que les jeunes respectent les règles de sécurité ainsi que les codes de comportement EF.

Elles partagent leur expérience de Course Leader

Jennifer GAVA (Course Leader entre 2012 et 2017)

Je peux dire sans aucun doute que les 6 plus beaux étés de ma vie, EF me les a donnés.

Je suis heureuse d’avoir la tête remplie de souvenirs, je suis fière d’avoir rencontré certains de mes amis les plus proches, et je suis reconnaissante d’avoir grandi et de m’être épanouie tout en ayant progressé en anglais et appris chaque jour sur les autres et moi-même.

J’ai vu des adolescents grandir, tomber amoureux, être inspirés et captivés… et l’être après leur séjour. Je me suis marée avec Alex d’Autriche, j’ai fait les montagnes russes avec Caitlyn des États-Unis, chanté un karaoké avec Pablo d’Espagne et me suis déguisée en super héros avec Robert de Suède.

Je referai ce summer job chaque été, encore et encore…

Klara FORGACH (Course Leader depuis 2019)

Paradoxalement, ma meilleure anecdote, c’est les “au revoir”. Quand on me dit “Klara, tu m’as permis de passer le meilleur été de ma vie”, c’est là que je me rends compte qu’un séjour a été réussi.

En tant que leader, on est très sollicité. Les jeunes nous transmettent leurs peurs et leurs questions. Et c’est vrai qu’à la fin quand je reçois des petits textos “Merci, j’ai adoré ce séjour-là”, honnêtement, c’est ça qui me fait revenir chaque année. C’est de voir qu’ils ont passé un été génial. C’est ça, mes plus beaux souvenirs.

Alors toi aussi, cette expérience t’attire ? C’est maintenant qu’il faut envoyer ta candidature à EF !