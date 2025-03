Participe au Grand forum de l’alternance ITIC Paris

Nous vous proposons ici un exercice d’introspection qui saura révéler votre personnalité et vos relations avec les autres. Bien que non basé sur des fondements scientifiques, le test du cube japonais reste néanmoins un bon outil de développement personnel et de réflexion sur soi-même. Alors, détendez-vous, laissez-vous guider et lancez-vous dans ce test de projection mentale.