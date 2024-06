Enquête : quel rapport la génération Z entretient-elle avec l’entreprise ?

Publié le 19 juin 2024 • Mis à jour le 19 juin 2024 • Marie-Lou Cauzit

Le 18 juin dernier, l’école d’ingénieurs CESI et IPSOS ont dévoilé les résultats d’une enquête lancée auprès de 1000 jeunes (de 18 à 28 ans) et 405 chefs d’entreprise. L’objectif ? Cartographier et mieux comprendre les attentes professionnelles de la génération Z et des dirigeants d’entreprise. Les résultats révèlent des divergences significatives entre les aspirations des jeunes et les perceptions des dirigeants, soulignant des défis majeurs en termes de compréhension mutuelle et de fidélisation. Zoom ici.