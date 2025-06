Poursuite d’études après un BTS : ces formations en alternance qui boostent vraiment ton avenir

Tu souhaites poursuivre tes études après un BTS et construire ton avenir professionnel grâce à l’alternance ? Nous te proposons un tour d’horizon de quatre domaines porteurs : la banque, le marketing digital, la vente et plus globalement la stratégie d’entreprise. Tu découvriras pour chacun d’eux : les enjeux actuels, les formations et les débouchés possibles. En bonus : on te propose un focus sur les avantages de l’alternance et des conseils pour réussir ta recherche d’entreprise grâce aux méthodes de Stephenson Formation.

Zoom sur quatre domaines porteurs pour booster ton avenir

Commençons par nous intéresser de plus près à quatre domaines : la banque, le marketing digital, la vente et la stratégie d’entreprise. En explorant leurs enjeux actuels, les formations possibles et les débouchés professionnels, tu pourras identifier la voie qui correspond à ton profil.

La banque

La licence professionnelle banque

Le secteur bancaire recrute à tous les niveaux, du bac + 2 au bac + 5, aussi bien en France qu’à l’international. Si tu es à l’aise avec les chiffres, les outils digitaux et que tu disposes d’un bon sens du relationnel, la licence professionnelle banque proposée par l’Université Gustave Eiffel pourrait être ton futur tremplin.

Suite logique du BTS banque et des BTS MCO et NDRC, cette formation d’un an en alternance te permet de monter en compétences tout en intégrant rapidement le monde du travail. Le rythme est d’une semaine à l’école et d’une semaine en entreprise.

Les objectifs de la formation sont les suivants :

Le développement de la relation client ;

La vente de produits bancaires et de produits d’assurance ;

La gestion de la clientèle

La connaissance de l’environnement bancaire ;

L’acquisition d’une double compétence technique et commerciale.

Les enseignements, encadrés par des professionnels, sont évalués à 100 % en contrôle continu. Ceux-ci s’articulent autour de projets, de mises en situation professionnelles et de travaux collaboratifs. Tu devras par ailleurs rédiger un mémoire professionnel et passer la certification AMF (autorité des marchés financiers) qui est indispensable pour la vente de produits bancaires et boursiers.

Les débouchés

Une fois diplômé, tu pourras exercer comme conseiller financier, chargé de clientèle ou encore conseiller commercial, dans les secteurs de la banque et de l’assurance.

Si tu souhaites poursuivre tes études ? C’est possible ! En effet, cette licence professionnelle (niveau 6 – bac + 3) te permet de valider 180 crédits ECTS. Elle t’ouvre la voie sur des mastères comme celui en stratégie d’entreprise proposé par Stephenson Formation ou sur des masters universitaires.

Le marketing digital

Le bachelor marketing digital

À l’ère du numérique, les métiers du marketing digital évoluent rapidement. Les entreprises ont besoin de professionnels capables de maîtriser les canaux digitaux afin de dialoguer plus facilement avec leurs clients et de personnaliser leur communication.

Pour répondre à ces besoins, l’IDELCA Business School propose un bachelor en marketing digital, accessible après un bac + 2. Dispensé en alternance, le rythme est de trois jours à l’école et sept jours en entreprise.

Les objectifs de la formation sont les suivants :

La définition et la mise en œuvre d’une stratégie marketing et digitale multicanale ;

La participation au développement commerciale de l’entreprise grâce aux outils numériques ;

La conception, la gestion et l’optimisation de la présence des marques ;

Le pilotage des performances via des outils analytiques.

Cette formation repose sur une pédagogie active avec de nombreux projets : hackathons, challenges nationaux, organisation d’événements, gestion des réseaux sociaux de Stephenson Formation, etc.

Les débouchés

Le bachelor marketing digital t’ouvre les portes de nombreux métiers tels que : community manager, chef de projet digital, chargé de communication ou encore responsable e-commerce.

Toutefois, si tu ne comptes pas rentrer sur le marché du travail tout de suite, tu peux poursuivre tes études. Effectivement, cette formation de niveau 6 (bac + 3) te donne la possibilité d’intégrer le mastère en alternance en stratégie d’entreprise proposé Stephenson Formation.

La vente et le marketing

Le bachelor responsable en développement commercial et marketing

Face aux défis environnementaux, économiques et sociaux, les métiers de la vente et du marketing doivent se réinventer. Le bachelor marketing et vente, proposé par Stephenson Formation en partenariat avec ECORIS te permet de répondre à ces nouveaux enjeux.

Accessible après un bac + 2, ce bachelor en un an est proposé en alternance. Le rythme est d’une semaine à l’école et de deux semaines en entreprise.

Les objectifs de la formation sont les suivants :

L’élaboration et le déploiement des stratégies commerciales et marketing ;

L’optimisation de la gestion financière et juridique des activités commerciales et marketing de l’entreprise ;

L’encadrement d’équipes et l’animation des activités commerciales.

Tu suivras des enseignements concrets via des projets, des mises en situation professionnelles, des études de cas, etc. Tu rédigeras par ailleurs un mémoire professionnel et tu seras évalué par du contrôle continu et des partiels semestriels.

Les débouchés

À l’issue de ce bachelor, tu pourras viser des postes de responsable de rayon, coordinateur des ventes ou bien chargé d’études marketing.

Avec ce diplôme de niveau 6 (bac + 3), tu pourras poursuivre vers un mastère en stratégie d’entreprise proposé par Stephenson Formation, pour ne citer que celui-là.

Que choisir ? Licence professionnelle ou bachelor ?

La stratégie d’entreprise

Le mastère manager en stratégie d’entreprise

Si tu souhaites piloter le développement stratégique d’une entreprise, le mastère manager en stratégie d’entreprise est fait pour toi.

Cette formation en deux ans (niveau 7 – bac + 5) est proposée par Stephenson Formation en partenariat avec ECORIS. Dispensée en alternance, le rythme est d’une semaine à l’école et deux semaines en entreprise.

Les objectifs de la formation sont les suivants :

La conception des orientations stratégiques de l’entreprise ;

La supervision et de déploiement des activités liées au marketing, au commerce et à la communication ;

Le développement du leadership et de la gestion d’équipe.

La pédagogie par projets est au cœur de la formation, combinant cours magistraux et travaux de groupe, simulations professionnelles, etc.

Les débouchés

À la fin de ta formation, tu pourras prétendre à des postes à hautes responsabilités tels que : directeur commercial, chef de projet marketing ou encore directeur de magasin.

Si tu veux continuer plus loin, ce mastère te permet de valider 300 crédits ECTS, conférant le grade de master. Tu pourras ainsi t’orienter vers d’autres mastères, masters ou même doctorats.

L’alternance : une voie rapide vers l’emploi

Choisir l’alternance pendant ses études supérieures, c’est faire le pari d’un parcours riche et exigeant ! Entre formation théorique à l’école et mise en pratique en entreprise, on te donne les raisons d’opter pour ce rythme de formation qui favorisera ton insertion professionnelle.

Les raisons de choisir l’alternance

L’expérience professionnelle : en alternance, tu passes la moitié du temps à l’école et l’autre moitié du temps en entreprise. C’est l’occasion pour te confronter au terrain et de mettre en pratique tes connaissances théoriques. C’est un véritable tremplin vers l’emploi, car tu acquiers de l’expérience professionnelle pendant tes études.

La rémunération : en tant qu’alternant, tu touches un salaire chaque mois, calculé en fonction de ton âge et de ton niveau d’études. Ce n’est pas tout : tu bénéficies également des mêmes droits que les autres salariés (tickets restaurants, congés payés, etc.). Tu commences à devenir autonome financièrement et à gérer tes finances.

Les frais de scolarité : en alternance, c’est ton entreprise qui finance ta formation. Résultat : tu n’as rien à payer, même dans un établissement privé.

L’insertion professionnelle après l’alternance

Acquérir une première expérience professionnelle avant même la fin de tes études constitue aujourd’hui un véritable atout pour décrocher un premier emploi. L’alternance représente à ce titre un format d’apprentissage idéal afin de développer tes connaissances théoriques à l’école et tes compétences pratiques en entreprise.

Ce mode de formation favorise une insertion professionnelle rapide et dans de meilleures conditions. En effet, les anciens alternants présentent un taux d’emploi plus élevé que la moyenne. Mieux encore, lorsqu’ils décrochent un poste, c’est souvent en CDI et avec une rémunération plus avantageuse. À noter que dans un cas sur deux, l’alternant reste dans l’entreprise qui l’a formé.

Autre élément intéressant : le niveau de satisfaction. En effet, celui-ci est nettement plus élevé lorsque les étudiants sont embauchés dans l’entreprise où ils ont effectué leur alternance : 71 % d’entre eux évaluent leur satisfaction à plus de 8 sur 10.

Source : baromètre 2023 sur l’insertion des jeunes diplômé.e.s – Apec

Les chiffres partagés par Stephenson Formation parlent d’eux-mêmes :

Taux de poursuite d’études : 83 % en 2023

83 % en 2023 Taux insertion dans l’emploi : 17 % en 2023

17 % en 2023 Taux d’obtention d’un emploi en moins d’un mois (parmi les 17 %) : 85 % en 2023

De la recherche d’entreprise à la signature du contrat avec Stephenson Formation

Stephenson Formation t’accompagne dans ta recherche d’alternance et te prépare à réussir ton intégration en entreprise. Des ateliers sont proposés à chaque étape.

Atelier CV et image professionnelle

Les ateliers CV ont pour objectifs de t’aider à retravailler ton CV afin qu’ils répondent aux attentes des recruteurs et aux offres auxquelles tu postules.

C’est également l’occasion de faire le point sur ton image professionnelle : actualiser la photo de ton CV, mettre à jour ton profil LinkedIn ou encore t’assurer que ton adresse mail est claire et professionnelle.

Petit conseil : fais attention à ce que tu publies en ligne, notamment sur tes réseaux sociaux, s’ils sont publics.

Atelier coaching

Les ateliers coaching ont pour objectif de te préparer efficacement aux entretiens d’embauche. Comment te présenter ? Comment structurer ton discours ? Comment mettre en valeur ton profil ? L’enjeu est de gagner en confiance pour aborder tes entretiens avec sérénité. Et plus tu t’exerces, plus tes réponses deviendront naturelles.

Petit conseil : maîtrise parfaitement ton CV. Tu dois être capable d’expliquer chaque élément que tu y as inscrit. Ton CV est une base sur laquelle t’appuyer en fonction des questions posées.

Atelier recherche d’entreprise

Lors des ateliers de recherche d’entreprise, tu vas apprendre à créer un tableau de suivi de tes candidatures et à explorer différents canaux pour postuler : plateformes en ligne, prospection directe ou encore mobilisation de ton réseau.

Stephenson Formation te proposera également d’intégrer un groupe Whatsapp pour recevoir des offres ciblées et adaptées à ton profil, ainsi que celles proposées par les entreprises partenaires du CFA.

Atelier missions

Une fois ton entreprise trouvée et ton contrat signé, tu pourras participer à des ateliers de préparation aux missions qui t’attendent.

Entre juin et juillet, des mises en situation te seront proposées : vente, prospection téléphonique, négociation, etc. L’objectif est de t’entraîner et de te donner les clefs afin d’être prêt dès ton premier jour en entreprise.

Et après ?

L’équipe pédagogique de Stephenson Formation t’accompagne tout au long de ta formation et reste à ton écoute. Elle t’aide à construire et à affiner ton projet professionnel, avant, pendant et après la formation, afin que tu réussisses ton intégration dans le monde du travail.