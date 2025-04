L’alternance post-bac : comment ça marche ? #superTalks

Pour te former tout en travaillant, l’alternance est le moyen idéal. Et pour cela, il existe deux types de contrat : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ces deux dispositifs te permettent de combiner cours théoriques et expérience en entreprise. Mais attention, ils ne s’adressent pas aux mêmes publics et ne fonctionnent pas de la même manière. On décrypte tout pour toi !